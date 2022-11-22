Десятки тысяч людей ежемесячно гуглят KN вместо Kia. Виноват новый логотип

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Kia заявила о возможном прекращении продаж автомобилей в России
Продление льготных кредитов, продажи электрокаров в РФ и непотопляемые «Дискари». Главное за день
Александр Орехов
Смена айдентики с наметившейся в последние годы тенденцией к упрощению не всегда идёт на пользу узнаваемости бренда, и автомобильные марки — не исключение. Как пишет The Drive, многие пользователи перестали опознавать машины Kia: им кажется, что новый вариант эмблемы корейского производителя — это сочетания литер K и N.
Ранее этой осенью обновлённую версию логотипа представил Citroen. Это уже десятый вариант «Двойного шеврона» за историю компании, причём его постарались сделать максимально похожим на оригинальную эмблему образца 1919 года. Первым его получил электрический концепт-кар Oli.