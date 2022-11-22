Десятки тысяч людей ежемесячно гуглят KN вместо Kia. Виноват новый логотип

Смена айдентики с наметившейся в последние годы тенденцией к упрощению не всегда идёт на пользу узнаваемости бренда, и автомобильные марки — не исключение. Как пишет The Drive, многие пользователи перестали опознавать машины Kia: им кажется, что новый вариант эмблемы корейского производителя — это сочетания литер K и N.