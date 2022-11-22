Продление льготных кредитов, продажи электрокаров в РФ и непотопляемые «Дискари». Главное за день

Десятки тысяч людей ежемесячно гуглят KN вместо Kia. Виноват новый логотип
Новости

Александр Орехов

Смена айдентики с наметившейся в последние годы тенденцией к упрощению не всегда идёт на пользу узнаваемости бренда, и автомобильные марки — не исключение. Как пишет The Drive, многие пользователи перестали опознавать машины Kia: им кажется, что новый вариант эмблемы корейского производителя — это сочетания литер K и N.

Читайте нас в Дзене!
  • Этот логотип Kia представила весной прошлого года вместе с электромобилем EV6 и впоследствии распространила на весь модельный ряд. Один из пользователей Twitter обратил внимание, что к лету 2021-го в Google резко выросло число обращений по запросу «KN car». И дело не только в поисковиках: например, на портале Reddit разместили фото Kia Carnival и спросили, что это за машина.
  • По данным Google Trends, подобный феномен наблюдается не только в Соединенных Штатах, но и в Канаде, Великобритании, Австралии. Пользователи ищут «внедорожник KN», «цену автомобиля KN», «электрокар KN», «KN Telluride» и тому подобное. В месяц возникает примерно 30 тысяч таких запросов.
  • При этом Tire Meets Road отмечает, что общее число запросов по Kia за такой же период — около 1,83 миллиона, то есть доля с KN составляет чуть более полутора процентов. Тем не менее даже такого объёма достаточно, чтобы при введении в поисковую строку Google Chrome «KN c» в автоподстановке предлагалось «KN Car» и «KN Car Brand».

Ранее этой осенью обновлённую версию логотипа представил Citroen. Это уже десятый вариант «Двойного шеврона» за историю компании, причём его постарались сделать максимально похожим на оригинальную эмблему образца 1919 года. Первым его получил электрический концепт-кар Oli.

Опознаете марку автомобиля по логотипу?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании