Десятки тысяч американцев ждут очереди, чтобы прокатиться на роботакси от Waymo

С начала тестирования американской Waymo сервиса роботакси в Сан-Франциско сотни пассажиров уже опробовали новый способ передвижения, а десятки тысяч ждут своей очереди. Такое заявление сделала соруководитель проекта Текедра Мавакана, сообщает Euronews.
- Возможность прокатиться на беспилотном такси появилась у жителей Сан-Франциско в августе 2021 года. Поездка на электрокаре Jaguar I‑Pace, который Waymo использует для сервиса роботакси, бесплатная.
- Для обеспечения безопасности в автомобилях присутствуют водители, контролирующие ход поездки. Компания Waymo выбирала тестировщиков так, чтобы получить репрезентативные отзывы о качестве сервиса. Половина из них — девушки.
- «Мы развиваем бизнес. Поэтому сейчас наш фокус направлен на возможные пути коммерциализации беспилотных автомобилей», – заявила Текедра Мавакана на конференции Reuters Next. Среди возможных вариантов использования технологии она назвала доставку, такси, грузоперевозки и частное вождение.
- Waymo – дочерняя компания американской Alphabet, основанная как подразделение Google в 2009 году. Она – один из немногих игроков, инвестирующих миллиарды долларов в технологии автономного вождения. Сан-Франциско стал второй площадкой компании для тестирования сервиса.
Осенью Waymo cтала одной из двух компаний, получивших разрешение на пассажирские перевозки с использованием беспилотных автомобилей в Калифорнии. Вторая — Cruise от General Motors. Благодаря тому, что за безопасностью поездки следит тестировщик, роботакси Waymo разрешили развивать скорость до 105 км/ч. Для сравнения: беспилотным авто от General Motors без тестировщика можно передвигаться со скоростью не более 50 км/ч с 10 вечера до 6 утра и только в определённых частях города.
В ноябре Waymo объявила о планах по тестированию беспилотных автомобилей в Нью-Йорке. В центре города специалисты компании будут проверять, как автопилот справляется с вождением в предельно сложных дорожных условиях.