Десятки тысяч американцев ждут очереди, чтобы прокатиться на роботакси от Waymo

С начала тестирования американской Waymo сервиса роботакси в Сан-Франциско сотни пассажиров уже опробовали новый способ пере­движения, а десятки тысяч ждут своей очереди. Такое заявление сделала соруководитель проекта Текедра Мавакана, сообщает Euronews.

Возможность прокатиться на беспилотном такси появилась у жителей Сан-Франциско в августе 2021 года. Поездка на электрокаре Jaguar I‑Pace, который Waymo использует для сервиса роботакси, бесплатная.

Для обеспечения безопасности в автомобилях присут­ствуют водители, контроли­рующие ход поездки. Компания Waymo выбирала тестировщиков так, чтобы получить репрезента­тивные отзывы о качестве сервиса. Половина из них — девушки.

«Мы развиваем бизнес. Поэтому сейчас наш фокус направлен на возможные пути коммерци­ализации беспилотных автомобилей», – заявила Текедра Мавакана на конференции Reuters Next. Среди возможных вариантов использования технологии она назвала доставку, такси, грузо­перевозки и частное вождение.

Waymo – дочерняя компания американской Alphabet, основанная как подраз­деление Google в 2009 году. Она – один из немногих игроков, инвести­рующих миллиарды долларов в технологии автономного вождения. Сан-Франциско стал второй площадкой компании для тестирования сервиса.

Осенью Waymo cтала одной из двух компаний, получивших разрешение на пассажирские перевозки с использова­нием беспилотных автомобилей в Калифорнии. Вторая — Cruise от General Motors. Благодаря тому, что за безопасностью поездки следит тестировщик, роботакси Waymo разрешили развивать скорость до 105 км﻿/﻿ч. Для сравнения: беспилотным авто от General Motors без тестировщика можно пере­двигаться со скоростью не более 50 км﻿/﻿ч с 10 вечера до 6 утра и только в определённых частях города.

В ноябре Waymo объявила о планах по тести­рованию беспилотных автомобилей в Нью-Йорке. В центре города специалисты компании будут проверять, как автопилот справляется с вождением в предельно сложных дорожных условиях.