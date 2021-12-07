Оставить коммент

ГИБДД мониторит соцсети, чтобы наказывать злостных нарушителей

Десятки тысяч американцев ждут очереди, чтобы прокатиться на роботакси от Waymo

Новости

Александр Шохинов

Комменты

С начала тестирования американской Waymo сервиса роботакси в Сан-Франциско сотни пассажиров уже опробовали новый способ пере­движения, а десятки тысяч ждут своей очереди. Такое заявление сделала соруководитель проекта Текедра Мавакана, сообщает Euronews.

  • Возможность прокатиться на беспилотном такси появилась у жителей Сан-Франциско в августе 2021 года. Поездка на электрокаре Jaguar I‑Pace, который Waymo использует для сервиса роботакси, бесплатная.
  • Для обеспечения безопасности в автомобилях присут­ствуют водители, контроли­рующие ход поездки. Компания Waymo выбирала тестировщиков так, чтобы получить репрезента­тивные отзывы о качестве сервиса. Половина из них — девушки.
  • «Мы развиваем бизнес. Поэтому сейчас наш фокус направлен на возможные пути коммерци­ализации беспилотных автомобилей», – заявила Текедра Мавакана на конференции Reuters Next. Среди возможных вариантов использования технологии она назвала доставку, такси, грузо­перевозки и частное вождение.
  • Waymo – дочерняя компания американской Alphabet, основанная как подраз­деление Google в 2009 году. Она – один из немногих игроков, инвести­рующих миллиарды долларов в технологии автономного вождения. Сан-Франциско стал второй площадкой компании для тестирования сервиса.

Осенью Waymo cтала одной из двух компаний, получивших разрешение на пассажирские перевозки с использова­нием беспилотных автомобилей в Калифорнии. Вторая — Cruise от General Motors. Благодаря тому, что за безопасностью поездки следит тестировщик, роботакси Waymo разрешили развивать скорость до 105 км﻿/﻿ч. Для сравнения: беспилотным авто от General Motors без тестировщика можно пере­двигаться со скоростью не более 50 км﻿/﻿ч с 10 вечера до 6 утра и только в определённых частях города. 

В ноябре Waymo объявила о планах по тести­рованию беспилотных автомобилей в Нью-Йорке. В центре города специалисты компании будут проверять, как автопилот справляется с вождением в предельно сложных дорожных условиях.

Вы бы хотели прокатиться на роботакси?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я