Все самые крутые вездеходы из России под одной крышей. Фотопост

В ноябре в центре Москвы прошли сразу две выставки, посвящённые вездеходам и путешествиям, — «Вездеходер» и «Поехали». Территория столичного «Экспоцентра» была забита самой разной техникой: мотоциклами, трициклами, квадроциклами, внедорожниками, разнокалиберными снегоболотоходами, машинами на гусеничном году, амфибиями и кемперами.
Выставка сопровождалась шоу-программами, играми, выступлениями и лекциями, мастер-классами и фестивалем «Этноскоп. Ускользающая самобытность». Но самое крутое происходило на улице, где вездеход Лесник-Турист МД развлекал публику, катаясь по старым «Жигулям».
Это машина вологодского производителя, который уже много лет занимается снегоболотоходами. Длина Лесник-Турист МД составляет 3920, ширина — 2540, а высота — 2580 миллиметров. Снаряжённая масса равна 2200 килограммам. В салоне есть место для троих, а везёт всё это дизельный мотор в паре с механической вазовской коробкой. Максимальная скорость достигает 30 км/ч. Стоит такая машина от 2 650 000 рублей.
Были на выставке и знаменитые Шерпы. В том числе и самая свежая модель производителя — Шерп N. Вместимость до девяти пассажиров (грузоподъёмность — до 1200 килограммов), до 40 км/ч на суше и 6 км/ч на воде, клиренс 600 миллиметров и угол въезда до 35 градусов, а также функция бортового поворота — это когда машина разворачивается практически на месте. Цена? Около 9 000 000 рублей.
Повышенным вниманием пользовалась новинка Polaris — мотовездеход RZR Pro R, премьера которого состоялась незадолго до выставки. У него двухлитровый двигатель мощностью 225 л.с., электронноуправляемые амортизаторы и невероятные ходы подвески (68,6 сантиметра спереди и 73,7 сантиметра).
В «салоне» — сенсорный дисплей, которым можно пользоваться в том числе в перчатках, кресла-ковши с настройками в четырёх направлениях, регулируемый по высоте и вылету руль, а также мощная аудиосистема.
Были на выставке и доработанные российскими тюнерами «Джипы». Ну, чем не экспонаты SEMA?
Ещё один из шоу-стопперов выставки — восьмиколёсный вездеход-амфибия Русак К-8. Под восемь метров длиной и свыше трёх метров высотой, с дорожным просветом не менее полуметра и грузоподъёмностью 2,5 тонны