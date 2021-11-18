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Самые крутые и очень редкие машины BMW на Авто.ру

Все самые крутые вездеходы из России под одной крышей. Фотопост

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Михаил Кондратьев

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В ноябре в центре Москвы прошли сразу две выставки, посвящённые вездеходам и путешествиям, — «Вездеходер» и «Поехали». Территория столичного «Экспоцентра» была забита самой разной техникой: мотоциклами, трициклами, квадроциклами, внедорожниками, разнокалиберными снегоболотоходами, машинами на гусеничном году, амфибиями и кемперами.

Выставка сопровождалась шоу-программами, играми, выступлениями и лекциями, мастер-классами и фестивалем «Этноскоп. Ускользающая самобытность». Но самое крутое происходило на улице, где вездеход Лесник-Турист МД развлекал публику, катаясь по старым «Жигулям».

Это машина вологодского производителя, который уже много лет занимается снегоболото­ходами. Длина Лесник-Турист МД составляет 3920, ширина — 2540, а высота — 2580 милли­метров. Снаряжённая масса равна 2200 килограммам. В салоне есть место для троих, а везёт всё это дизельный мотор в паре с механической вазовской коробкой. Максимальная скорость достигает 30 км﻿/﻿ч. Стоит такая машина от 2 650 000 рублей.

Были на выставке и знаменитые Шерпы. В том числе и самая свежая модель производителя — Шерп N. Вместимость до девяти пассажиров (грузо­подъёмность — до 1200 килограммов), до 40 км﻿/﻿ч на суше и 6 км﻿/﻿ч на воде, клиренс 600 миллиметров и угол въезда до 35 градусов, а также функция бортового поворота — это когда машина разворачи­вается практически на месте. Цена? Около 9 000 000 рублей.

Повышенным вниманием пользовалась новинка Polaris — мотовездеход RZR Pro R, премьера которого состоялась незадолго до выставки. У него двухлитровый двигатель мощностью 225 л.с., электронно­управляемые амортизаторы и невероятные ходы подвески (68,6 сантиметра спереди и 73,7 сантиметра).

В «салоне» — сенсорный дисплей, которым можно пользоваться в том числе в перчатках, кресла-ковши с настройками в четырёх направлениях, регулируемый по высоте и вылету руль, а также мощная аудиосистема.

Знаменитая «Синяя птица» — советский вездеход, поисково-спасательная машина. На фото запечатлена модификация ЗИЛ-49061 «Салон»

Трёхосный УАЗ Хантер — частный проект энтузиаста из Москвы. Среди прочего шестиколёсник получил тойотовский мотор V8 объёмом 4,7 литра

Были на выставке и доработанные российскими тюнерами «Джипы». Ну, чем не экспонаты SEMA?

Ещё один из шоу-стопперов выставки — восьмиколёсный вездеход-амфибия Русак К-8. Под восемь метров длиной и свыше трёх метров высотой, с дорожным просветом не менее полуметра и грузоподъёмностью 2,5 тонны

Фотографии: vezdehoder.ru, csn-tv.ru, vezdehoder.ru, poehaliexpo, sherpclub, polarisrussia

Захотелось прокатиться на чём-нибудь из этого?

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