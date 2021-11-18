Все самые крутые вездеходы из России под одной крышей. Фотопост

Были на выставке и знаменитые Шерпы. В том числе и самая свежая модель производителя — Шерп N. Вместимость до девяти пассажиров (грузо­подъёмность — до 1200 килограммов), до 40 км﻿/﻿ч на суше и 6 км﻿/﻿ч на воде, клиренс 600 миллиметров и угол въезда до 35 градусов, а также функция бортового поворота — это когда машина разворачи­вается практически на месте. Цена? Около 9 000 000 рублей.