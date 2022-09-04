Найденный в сарае один из первых серийных Jaguar E-Type 2+2 выставили на продажу

Забытый в гараже на 10 лет новый Nissan X-Trail ушёл с Авто.ру всего за 8 дней
Новости

Александр Шохинов

Кроссовер Nissan X-Trail с мизерным пробегом, который 10 лет хранили в гараже, был продан на Авто.ру всего за 8 дней. За прошедшие годы автомобиль проехал 2632 километра. Продавец просил за него 1 900 000 рублей.

Читайте нас в Дзене!
1/13
  • В движение машину приводит 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 141 лошадиная сила. Сочетаются с мотором шестиступенчатая механическая трансмиссия и полный привод.
  • В перечне опций вседорожника указаны панорамная крыша с люком, сигнализация, тонировка задних стёкол, защита картера.
  • В описании модели указано, что в автомобиль новому владельцу достался в наследство от отца и в течение десяти лет он стоял в тёплом и сухом гараже. Идеальное состояние можно заметить и на фотографиях.
  • При этом в ПТС первичная проверка показала двух владельцев. В собственности у первого автомобиль находился 10 лет и 3 месяца, второго — только 18 дней.

В конце августа на Авто.ру появилось объявление о продаже другой «капсулы времени» — Volkswagen Beetle 2013 года выпуска. Хэтчбек оснащается 105-сильным двигателем объёмом 1,2 литра, роботизированной коробкой передач, тканевым салоном и электропакетом. Всё это продавец оценил в 1 699 000 рублей.

Купили бы такой X-Trail?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании