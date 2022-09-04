Забытый в гараже на 10 лет новый Nissan X-Trail ушёл с Авто.ру всего за 8 дней

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Внезапные «капсулы времени»: обычные машины, которые законсервировали, а теперь продают
Найденный в сарае один из первых серийных Jaguar E-Type 2+2 выставили на продажу
Александр Шохинов
Кроссовер Nissan X-Trail с мизерным пробегом, который 10 лет хранили в гараже, был продан на Авто.ру всего за 8 дней. За прошедшие годы автомобиль проехал 2632 километра. Продавец просил за него 1 900 000 рублей.
В конце августа на Авто.ру появилось объявление о продаже другой «капсулы времени» — Volkswagen Beetle 2013 года выпуска. Хэтчбек оснащается 105-сильным двигателем объёмом 1,2 литра, роботизированной коробкой передач, тканевым салоном и электропакетом. Всё это продавец оценил в 1 699 000 рублей.