Десятиколёсную версию российского вездехода «Архант» показали на видео

Разработчики утверждают, что такая версия «Арханта» имеет привод на все колёса: судя по видео, крутящий момент передаётся на колёса платформы при помощи дополнительной трансмиссии на стыке с самим вездеходом. Кроме того, этот стык сделан «ломающимся», что обеспечивает вездеходу повышенную геометрическую проходимость.