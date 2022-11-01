Десятиколёсную версию российского вездехода «Архант» показали на видео

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Новую модель вездехода «Архант» с мягким верхом показали на видео
У китайской марки Chery появился 8-ступенчатый «автомат»
Дмитрий Елизаров
На канале «Шерп Россия» появилось видео отгрузки новых вездеходов «Архант» (бывший «Шерп») заказчику — подразделениям «Газпромнефти». Компактные вездеходы превратили в сочленённые десятиколёсные за счёт дополнительной платформы.
Данных о силовой установке «Арханта» производитель не приводит. После переименования «Шерпа» в «Архант» четырёхколёсная версия вездехода получила новый двигатель: применявшийся ранее дизель Kubota уступил своё место корейскому агрегату, который при объёме 1,8 литра развивает 55 л.с. Штатно на вездеходы устанавливают механическую коробку, но на десятиколёсной версии применён «автомат».