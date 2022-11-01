У китайской марки Chery появился 8-ступенчатый «автомат»

Десятиколёсную версию российского вездехода «Архант» показали на видео
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Дмитрий Елизаров

На канале «Шерп Россия» появилось видео отгрузки новых вездеходов «Архант» (бывший «Шерп») заказчику — подразделениям «Газпромнефти». Компактные вездеходы превратили в сочленённые десятиколёсные за счёт дополнительной платформы.

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  • Разработчики утверждают, что такая версия «Арханта» имеет привод на все колёса: судя по видео, крутящий момент передаётся на колёса платформы при помощи дополнительной трансмиссии на стыке с самим вездеходом. Кроме того, этот стык сделан «ломающимся», что обеспечивает вездеходу повышенную геометрическую проходимость.
  • Шестиколёсную платформу можно использовать для разных целей — например, устанавливать на неё манипулятор, экспедиционный модуль и тому подобное. Заявленная грузоподъёмность такого «Арханта» — 3,5 тонны.
  • Именно эти экземпляры отправятся в подразделения «Газпромнефти» в труднодоступных арктических и субарктических районах.

Данных о силовой установке «Арханта» производитель не приводит. После переименования «Шерпа» в «Архант» четырёхколёсная версия вездехода получила новый двигатель: применявшийся ранее дизель Kubota уступил своё место корейскому агрегату, который при объёме 1,8 литра развивает 55 л.с. Штатно на вездеходы устанавливают механическую коробку, но на десятиколёсной версии применён «автомат».

А в вашей жизни нашлось бы место такому вездеходу?

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