Снёс знак, погнул отбойник, выломал столбик: как за это накажут водителя?
Анастасия Разина
Автомобилисты нередко причиняют ущерб дорожной инфраструктуре: задевают столбики на парковках, сбивают дорожные знаки, царапают ограждения. И чаще всего решают, что проще уехать, чем разбираться. Хотя
Снёс забор или врезался в столб — это ДТП?
В ПДД прописан чёткий список признаков ДТП: в него входит повреждение не только машин, но и сооружений, грузов, а также причинение другого материального ущерба имуществу. И если водитель наедет на дорожное ограждение или отбойник, помнёт столбик на парковке, снесёт дорожный знак или врежется в фонарный столб — всё это дорожно-транспортное происшествие. Даже если в инциденте не будут замешаны другие автомобили или пешеходы. А поскольку элементы дорожной инфраструктуры принадлежат городу и различным госструктурам, они считаются имуществом, и от ответственности за их повреждение не уйти.
По схожей логике, если водитель случайно въедет в подъезд собственного дома или протаранит крыльцо магазина, то в страховой истории такое событие будет значиться как автомобильная авария. И чтобы оформить произошедшее, придётся вызвать инспекторов ГИБДД.
«После такого инцидента водителю следует действовать как при классическом ДТП: включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, сфотографировать обстоятельства и, на всякий случай, снять видео, — рекомендует специалист Европейской юридической службы Ореста Мацала. — Если создаются помехи другим участникам движения, то после фото- и видеофиксации автомобиль нужно отогнать в сторону, но не уезжать с места аварии».
Место происшествия нужно фотографировать или снимать на видео с привязкой к другим объектам дорожной инфраструктуры — так, чтобы было понятно, где именно случилась авария. Хорошо, если на снимках будут видны названия улиц и номера домов. После чего нужно зафиксировать повреждения как на автомобиле, так и на объекте инфраструктуры. И ждать инспектора.
Сбил дорожный знак — тоже ДТП?
Да, повреждение дорожного знака — это тоже ДТП. Однако оно накладывает на водителя дополнительные обязательства. Во-первых, повреждение знаков означает повышенную угрозу для передвижения водителей. Например, если автомобилист случайно снесёт знак «кирпич», нужно по возможности оградить других участников движения от проезда в запрещённом направлении. А если упавший знак мешает проезду, то после фиксации обстоятельств его нужно убрать с дороги.
Во-вторых, за повреждение знака предусмотрено отдельное наказание. «Даже если вы выполните все условия, описанные выше, административная ответственность всё же наступит и придётся заплатить штраф от 5 до 10 тысяч рублей — это предусматривает статья 12.33. КоАП “Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений”, — предупреждают юристы из компании «Правокард».
Как накажут водителя за повреждение инфраструктуры?
Владельцы инфраструктуры вправе предъявить претензии о возмещении ущерба — стоимости дорожного знака или ограждения. Однако до дела доходит не всегда из-за бюрократических сложностей — дорожные службы просто осуществляют ремонт в рамках текущих работ.
Если авария оформлена надлежащим образом, то и у водителя есть шанс обойтись без дополнительных санкций. Как правило, подобные ДТП происходят по причине того, что водитель не справился с управлением. «В таком случае виновнику вменяют нарушение п. 10.1 ПДД, согласно которому водитель должен управлять автомобилем на такой скорости, чтобы контролировать свой автомобиль, — уточнил юрист Мацала. — Но штраф за это не выписывают».
«С другой стороны, есть риск попасть под более серьёзную статью 12.33 КоАП “Повреждение дорожной инфраструктуры” со штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, но лишь при условии, что повреждение дорожной инфраструктуры реально повлияло на безопасность дорожного движения», — добавляет юрист.
Поможет ли в возмещении ущерба ОСАГО?
Такое ДТП — тоже страховой случай, и все связанные с ремонтом расходы может покрыть полис ОСАГО, в пределах лимита 400 тысяч рублей. Если снесённый столб окажется дороже, то доплачивать придётся самому. И возмещать ущерб точно придётся самостоятельно, если выяснится, что водитель был нетрезв. Страховщик произведёт выплату, но после этого направит водителю регрессный иск.
«Страховая компания может покрыть нанесённый ущерб, но пьяного водителя обяжут впоследствии возместить выплаченную компанией сумму. Если же у автомобилиста нет полиса ОСАГО, причинённый вред возмещается из собственных средств виновника также добровольно либо в судебном порядке», — уточнили юристы из «Правокарда».
Оценить потенциальный размер ущерба можно на сайтах производителей знаков и других объектов инфраструктуры. К примеру, светофоры стоят порядка 20 тысяч рублей, оцинкованная стойка под знак — 5 тысяч, переносная опора для временных дорожных знаков — 3 тысячи, гибкие пластиковые столбики — 700 рублей за штуку, а один элемент «лежачего полицейского» — одну тысячу за резиновый и четыре тысячи рублей за композитный. Бетонные сегменты дорожных ограждений оцениваются в сумму от 20 до 30 тысяч рублей.
А если всё-таки уехать — ну поцарапал железку, разве это страшно?
Соблазн уехать с места ДТП, в котором пострадал личный автомобиль и простой железный столбик, слишком велик, но делать этого не стоит — такие действия будут расценены как оставление места аварии и могут привести к лишению прав. И если вы думаете, что никто не заметит, то это не так — аварию наверняка зафиксируют камеры и случайные свидетели. Не стоит полагаться и на слова прохожих о незначительности ущерба.
Оставление места ДТП влечёт ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ — лишение права управления на срок от года до полутора лет либо арест до 15 суток. При этом страховая компания, которая оплатит повреждение дорожной инфраструктуры, в этом случае может предъявить регресс к виновнику!
Простая ситуация: случайно повредил, например, ограждение на заправке, подошёл к сотруднику АЗС, чтобы разобраться, и получил ответ — ущерб незначительный, можно уезжать. А через некоторое время — повестка в суд по вопросу лишения прав. Оказалось, что на заправку приехали руководители, посмотрели записи с камер и вызвали инспекторов ГИБДД, которые оформили протокол за оставление места ДТП.
Судам при разборе таких ситуаций одного заявления водителя о том, что ему разрешили уехать, будет недостаточно. Разве что весь диалог запишет видеорегистратор, но и это вряд ли поможет. А шансы на то, что сотрудник АЗС приедет дать показания, ничтожны. Поэтому юристы советуют подстраховаться.
«В такой ситуации лучше всего взять расписку. В ней ответственный сотрудник должен указать, что претензий у АЗС или, например, владельца помещения, нет, — посоветовал юрист Дмитрий Дугин. — Если потом те изменят своё мнение, у автомобилиста будет доказательство, что он не скрывался».
Случайно или специально — есть разница?
Представить ситуацию, в которой водитель, например, сознательно сбивает бампером столбик дорожного ограждения, а потом вызывает ГИБДД, сложно. Доказать умысел в таких действиях трудно, а сам водитель едва ли признается. И если инцидент не повлёк причинения вреда жизни и здоровью потерпевшим, подробных разбирательств не будет, уверены юристы.
«Страховая компания обязана оплатить повреждения инфраструктуры в размере до 400 тыс. рублей без применения регресса к виновнику вне зависимости от умысла», — считает Мацала.
Но если гражданин просто вооружится ломом и решит очистить асфальт от надоевшего «лежачего полицейского» при свидетелях или в поле зрения камеры видеонаблюдения, то его действия точно будут квалифицированы по уже известной статье 12.33 КоАП «Повреждение дорожной инфраструктуры». За это ему грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с последующим возмещением ущерба. И понятно, что страховой случай при этом оформить будет невозможно.