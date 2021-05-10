Снёс знак, погнул отбойник, выломал столбик: как за это накажут водителя?

Снёс забор или врезался в столб — это ДТП?

В ПДД прописан чёткий список признаков ДТП: в него входит повреждение не только машин, но и сооружений, грузов, а также причине­ние другого материаль­ного ущерба имуществу. И если водитель наедет на дорожное ограждение или отбойник, помнёт столбик на парковке, снесёт дорожный знак или врежется в фонарный столб — всё это дорожно-транс­портное происше­ствие. Даже если в инциденте не будут замешаны другие авто­мобили или пешеходы. А поскольку элементы дорожной инфра­структуры принад­лежат городу и различным гос­структурам, они считаются имуществом, и от ответ­ственности за их повреждение не уйти.

По схожей логике, если водитель случайно въедет в подъезд собственного дома или протаранит крыльцо магазина, то в страховой истории такое событие будет значиться как автомо­бильная авария. И чтобы оформить произошедшее, придётся вызвать инспекторов ГИБДД.

«После такого инцидента водителю следует действовать как при классическом ДТП: включить аварийную сигнали­зацию, выставить знак аварийной остановки, сфото­графировать обстоятель­ства и, на всякий случай, снять видео, — рекомендует специ­алист Европейской юридиче­ской службы Ореста Мацала. — Если создаются помехи другим участникам движения, то после фото- и видео­фиксации авто­мобиль нужно отогнать в сторону, но не уезжать с места аварии».

Место происшествия нужно фотографировать или снимать на видео с привязкой к другим объектам дорожной инфра­структуры — так, чтобы было понятно, где именно случилась авария. Хорошо, если на снимках будут видны названия улиц и номера домов. После чего нужно зафиксировать повреж­дения как на автомобиле, так и на объекте инфраструктуры. И ждать инспектора.