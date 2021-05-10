Парковки, штрафы и другие траты тех, кто ездит с прицепом

Снёс знак, погнул отбойник, выломал столбик: как за это накажут водителя?

Разбор

Анастасия Разина

Автомобилисты нередко причиняют ущерб дорожной инфра­структуре: задевают столбики на парковках, сбивают дорожные знаки, царапают ограждения. И чаще всего решают, что проще уехать, чем разбираться. Хотя из-за этого можно даже остаться без прав! Разбираемся, что делать водителю, если он повредил объект дорожной инфра­структуры, что за это будет и кто в итоге за всё заплатит.

Снёс забор или врезался в столб — это ДТП?

В ПДД прописан чёткий список признаков ДТП: в него входит повреждение не только машин, но и сооружений, грузов, а также причине­ние другого материаль­ного ущерба имуществу. И если водитель наедет на дорожное ограждение или отбойник, помнёт столбик на парковке, снесёт дорожный знак или врежется в фонарный столб — всё это дорожно-транс­портное происше­ствие. Даже если в инциденте не будут замешаны другие авто­мобили или пешеходы. А поскольку элементы дорожной инфра­структуры принад­лежат городу и различным гос­структурам, они считаются имуществом, и от ответ­ственности за их повреждение не уйти.

По схожей логике, если водитель случайно въедет в подъезд собственного дома или протаранит крыльцо магазина, то в страховой истории такое событие будет значиться как автомо­бильная авария. И чтобы оформить произошедшее, придётся вызвать инспекторов ГИБДД.

«После такого инцидента водителю следует действовать как при классическом ДТП: включить аварийную сигнали­зацию, выставить знак аварийной остановки, сфото­графировать обстоятель­ства и, на всякий случай, снять видео, — рекомендует специ­алист Европейской юридиче­ской службы Ореста Мацала. — Если создаются помехи другим участникам движения, то после фото- и видео­фиксации авто­мобиль нужно отогнать в сторону, но не уезжать с места аварии».

Место происшествия нужно фотографировать или снимать на видео с привязкой к другим объектам дорожной инфра­структуры — так, чтобы было понятно, где именно случилась авария. Хорошо, если на снимках будут видны названия улиц и номера домов. После чего нужно зафиксировать повреж­дения как на автомобиле, так и на объекте инфраструктуры. И ждать инспектора.

Сбил дорожный знак — тоже ДТП?

Да, повреждение дорожного знака — это тоже ДТП. Однако оно наклады­вает на водителя дополни­тельные обязатель­ства. Во-первых, повреж­дение знаков означает повышенную угрозу для пере­движения водителей. Например, если авто­мобилист случайно снесёт знак «кирпич», нужно по возмож­ности оградить других участников движения от проезда в запрещённом направ­лении. А если упавший знак мешает проезду, то после фиксации обстоя­тельств его нужно убрать с дороги.

Во-вторых, за повреждение знака преду­смотрено отдель­ное наказание. «Даже если вы выполните все условия, описанные выше, админи­стративная ответ­ственность всё же наступит и придётся заплатить штраф от 5 до 10 тысяч рублей — это преду­сматривает статья 12.33. КоАП “Повреждение дорог, железно­дорожных переездов или других дорожных сооружений”, — преду­преждают юристы из компании «Правокард».

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Как накажут водителя за повреждение инфраструктуры?

Владельцы инфраструктуры вправе предъявить претензии о возмещении ущерба — стоимости дорожного знака или ограждения. Однако до дела доходит не всегда из-за бюро­крати­ческих сложностей — дорожные службы просто осуществляют ремонт в рамках текущих работ.

Если авария оформлена надлежащим образом, то и у водителя есть шанс обойтись без допол­нительных санкций. Как правило, подобные ДТП происходят по причине того, что водитель не справился с управле­нием. «В таком случае виновнику вменяют нарушение п. 10.1 ПДД, согласно которому водитель должен управлять авто­мобилем на такой скорости, чтобы контроли­ровать свой автомобиль, — уточнил юрист Мацала. — Но штраф за это не выписывают».

«С другой стороны, есть риск попасть под более серьёзную статью 12.33 КоАП “Повреждение дорожной инфра­структуры” со штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, но лишь при условии, что повреждение дорожной инфра­структуры реально повлияло на безопас­ность дорожного движения», — добавляет юрист.

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Поможет ли в возмещении ущерба ОСАГО?

Такое ДТП — тоже страховой случай, и все связанные с ремонтом расходы может покрыть полис ОСАГО, в пределах лимита 400 тысяч рублей. Если снесённый столб окажется дороже, то доплачи­вать придётся самому. И возмещать ущерб точно придётся само­стоятельно, если выяснится, что водитель был нетрезв. Страховщик произведёт выплату, но после этого направит водителю регрессный иск.

«Страховая компания может покрыть нанесённый ущерб, но пьяного водителя обяжут впослед­ствии возместить выплаченную компанией сумму. Если же у авто­мобилиста нет полиса ОСАГО, причинённый вред возмещается из собственных средств виновника также добро­вольно либо в судебном порядке», — уточнили юристы из «Правокарда».

Оценить потенциальный размер ущерба можно на сайтах произво­дителей знаков и других объектов инфраструктуры. К примеру, светофоры стоят порядка 20 тысяч рублей, оцинко­ванная стойка под знак — 5 тысяч, переносная опора для временных дорожных знаков — 3 тысячи, гибкие пластиковые столбики — 700 рублей за штуку, а один элемент «лежачего полицей­ского» — одну тысячу за резиновый и четыре тысячи рублей за композитный. Бетонные сегменты дорожных ограждений оцениваются в сумму от 20 до 30 тысяч рублей.

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А если всё-таки уехать — ну поцарапал железку, разве это страшно?

Соблазн уехать с места ДТП, в котором пострадал личный автомобиль и простой железный столбик, слишком велик, но делать этого не стоит — такие действия будут расценены как оставление места аварии и могут привести к лишению прав. И если вы думаете, что никто не заметит, то это не так — аварию наверняка зафиксируют камеры и случайные свидетели. Не стоит полагаться и на слова прохожих о незначитель­ности ущерба.

Оставление места ДТП влечёт ответ­ственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ — лишение права управления на срок от года до полутора лет либо арест до 15 суток. При этом страховая компания, которая оплатит повреждение дорожной инфра­структуры, в этом случае может предъявить регресс к виновнику!

Простая ситуация: случайно повредил, например, ограждение на заправке, подошёл к сотруднику АЗС, чтобы разобраться, и получил ответ — ущерб незначитель­ный, можно уезжать. А через некоторое время — повестка в суд по вопросу лишения прав. Оказалось, что на заправку приехали руково­дители, посмотрели записи с камер и вызвали инспекторов ГИБДД, которые оформили протокол за оставление места ДТП.

Судам при разборе таких ситуаций одного заявления водителя о том, что ему разрешили уехать, будет недо­статочно. Разве что весь диалог запишет видео­регистратор, но и это вряд ли поможет. А шансы на то, что сотрудник АЗС приедет дать показания, ничтожны. Поэтому юристы советуют подстраховаться. 

«В такой ситуации лучше всего взять расписку. В ней ответ­ственный сотрудник должен указать, что претензий у АЗС или, например, владельца помещения, нет, — посоветовал юрист Дмитрий Дугин. — Если потом те изменят своё мнение, у авто­мобилиста будет доказатель­ство, что он не скрывался».

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Случайно или специально — есть разница?

Представить ситуацию, в которой водитель, например, сознательно сбивает бампером столбик дорожного ограждения, а потом вызывает ГИБДД, сложно. Доказать умысел в таких действиях трудно, а сам водитель едва ли признается. И если инцидент не повлёк причинения вреда жизни и здоровью потер­певшим, подробных разбира­тельств не будет, уверены юристы.

«Страховая компания обязана оплатить повреждения инфра­структуры в размере до 400 тыс. рублей без применения регресса к виновнику вне зависимости от умысла», — считает Мацала.

Но если гражданин просто вооружится ломом и решит очистить асфальт от надоевшего «лежачего полицей­ского» при свидетелях или в поле зрения камеры видео­наблюдения, то его действия точно будут квалифи­цированы по уже известной статье 12.33 КоАП «Повреждение дорожной инфра­структуры». За это ему грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с последующим возмеще­нием ущерба. И понятно, что страховой случай при этом оформить будет невозможно.

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Признавайтесь: ломали дороги или знаки?

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