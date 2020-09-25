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Кабриолет, экспедиционник и оффроуд-версия: дизайн-проект нового УАЗ-469 получил развитие

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Дмитрий Елизаров

Ульяновский автозавод опубликовал на своей странице «ВКонтакте» новые изображения концепту­ального внедорож­ника УАЗ-469 от дизайнера Сергея Крицберга. Стараниями россия­нина «новый Хантер» получил сразу несколько оригинальных моди­фикаций.

  • У внедорожника появилось исполнение Expedition, которое отличается багаж­ником на крыше, более крупными колёсами и традици­онным для таких УАЗов ярко-оранжевым цветом кузова. Версия Offroad также укомп­лектована аналогичной резиной и лифтованной подвеской, но заимела ещё и силовые бампера.

  • Нарисовал Сергей и вариант исполнения Edition 1 — с такой комплектации внедорожника гипотети­чески могли бы стартовать продажи нового Хантера. Она обзавелась эффектными колёсными дисками, особым цветом кузова и глянцево-чёрным декором.

  • Наконец, окончательно выяснилось, что проект Крицберга подразуме­вает возмож­ность снятия крыши — у дизайнер­ской машины она пластиковая, а не мягкая, как у оригинального УАЗ-469. Насколько можно разглядеть на иллю­страциях, внедорожник в этом случае становится открытым над обоими рядами кресел и багажником.

  • Впервые иллюстрации Сергея Крицберга были опубликованы УАЗом в начале августа. Полностью новый кузов, придуманный стилистом, сохранил некоторые узнаваемые черты классиче­ского внедорожника, но получил и ряд совер­шенно новых черт — например, свето­диодную оптику с серпо­образными ходовыми огнями, напоминающими вставки в фарах нового Ford Bronco.

  • Ранее своё видение новых моделей УАЗа показывал итальянский дизайнер Эвауд Люппенс. В его интерпретации новый Хантер получил стили­стические черты таких известных внедорож­ников, как Toyota FJ Cruiser и SsangYong Korando. А стилист Андрей Давыдов создал возможный новый облик культовой «Буханки», спровоци­ровав бурное обсуждение своей работы в соцсетях.

Стоит ставить такой УАЗ на конвейер?

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