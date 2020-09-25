Кабриолет, экспедиционник и оффроуд-версия: дизайн-проект нового УАЗ-469 получил развитие

У внедорожника появилось исполнение Expedition, которое отличается багаж­ником на крыше, более крупными колёсами и традици­онным для таких УАЗов ярко-оранжевым цветом кузова. Версия Offroad также укомп­лектована аналогичной резиной и лифтованной подвеской, но заимела ещё и силовые бампера.

Нарисовал Сергей и вариант исполнения Edition 1 — с такой комплектации внедорожника гипотети­чески могли бы стартовать продажи нового Хантера. Она обзавелась эффектными колёсными дисками, особым цветом кузова и глянцево-чёрным декором.

Наконец, окончательно выяснилось, что проект Крицберга подразуме­вает возмож­ность снятия крыши — у дизайнер­ской машины она пластиковая, а не мягкая, как у оригинального УАЗ-469. Насколько можно разглядеть на иллю­страциях, внедорожник в этом случае становится открытым над обоими рядами кресел и багажником.

Впервые иллюстрации Сергея Крицберга были опубликованы УАЗом в начале августа. Полностью новый кузов, придуманный стилистом, сохранил некоторые узнаваемые черты классиче­ского внедорожника, но получил и ряд совер­шенно новых черт — например, свето­диодную оптику с серпо­образными ходовыми огнями, напоминающими вставки в фарах нового Ford Bronco.