Кабриолет, экспедиционник и оффроуд-версия: дизайн-проект нового УАЗ-469 получил развитие
Дмитрий Елизаров
Ульяновский автозавод опубликовал на своей странице «ВКонтакте» новые изображения концептуального внедорожника УАЗ-469 от дизайнера Сергея Крицберга. Стараниями россиянина «новый Хантер» получил сразу несколько оригинальных модификаций.
У внедорожника появилось исполнение Expedition, которое отличается багажником на крыше, более крупными колёсами и традиционным для таких УАЗов ярко-оранжевым цветом кузова. Версия Offroad также укомплектована аналогичной резиной и лифтованной подвеской, но заимела ещё и силовые бампера.
Нарисовал Сергей и вариант исполнения Edition 1 — с такой комплектации внедорожника гипотетически могли бы стартовать продажи нового Хантера. Она обзавелась эффектными колёсными дисками, особым цветом кузова и глянцево-чёрным декором.
Наконец, окончательно выяснилось, что проект Крицберга подразумевает возможность снятия крыши — у дизайнерской машины она пластиковая, а не мягкая, как у оригинального УАЗ-469. Насколько можно разглядеть на иллюстрациях, внедорожник в этом случае становится открытым над обоими рядами кресел и багажником.
Впервые иллюстрации Сергея Крицберга были опубликованы УАЗом в начале августа. Полностью новый кузов, придуманный стилистом, сохранил некоторые узнаваемые черты классического внедорожника, но получил и ряд совершенно новых черт — например, светодиодную оптику с серпообразными ходовыми огнями, напоминающими вставки в фарах нового Ford Bronco.
Ранее своё видение новых моделей УАЗа показывал итальянский дизайнер Эвауд Люппенс. В его интерпретации новый Хантер получил стилистические черты таких известных внедорожников, как Toyota FJ Cruiser и SsangYong Korando. А стилист Андрей Давыдов создал возможный новый облик культовой «Буханки», спровоцировав бурное обсуждение своей работы в соцсетях.