Видео: Alfa Romeo Giulia GTA выставили против BMW M4 CSL

Кто и как возит машины из Европы, самый медленный и дешёвый Porsche и тест «белорусского» Geely на батарейках. Главное за день
Новости

Добрый вечер! Американский стартап Hyperion представил 2038-сильный гиперкар на водороде. Футуристичный XP-1 Hyper:Car получил четыре мотора, а весит чуть больше тонны. Помимо выдающейся динамики, разработчики обещают рекордную дальнобойность, однако сроки начала производства модели пока не называются. А теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру. 

Всё самое важное и интересное за день в одном письме: подписывайтесь на рассылку дайджеста!
Получайте новые интересные статьи на почту
Подписываясь, я соглашаюсь на получение новостных/рекламных сообщений на условиях Пользовательского соглашения

Объявления недели на Авто.ру

Бесконечно стильная «Волга», последний Saab, крутой китайский электровэн и другие интереснейшие машины ждут вас в нашей еженедельной подборке самых-самых объявлений на Авто.ру. Скорее оцените эти находки!

Тест электрического Geely Geometry

Для россиян Geely — это кроссоверы разной формы и размера, но все исключительно с ДВС. А в соседней Белоруссии уже пытаются распробовать машины этой марки, но на батарейках! Попробовать решили и мы, прокатившись на компактном, но очень интересном Geely Geometry C.

Важные новости

Почитать перед сном

Привезти в Россию иномарку с пробегом всё ещё можно, причём из любой европейской страны. Однако вам наверняка придётся прибегнуть к услугам брокеров. Как они работают, из чего складывается стоимость машин и как их оформляют в РФ? Рассказываем!

***

Самый медленный и дешёвый Porsche: вспоминаем историю бюджетного седана C88, который в Штутгарте готовили для китайского рынка в 1990-х, но в итоге остались ни с чем.

Кстати!

Полюбуйтесь на самые огненные версии и без того горячей BMW M2. Кажется, их прямо в таком виде можно отправлять в Need for Speed!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании