Кто и как возит машины из Европы, самый медленный и дешёвый Porsche и тест «белорусского» Geely на батарейках. Главное за день

Добрый вечер! Американский стартап Hyperion представил 2038-сильный гиперкар на водороде. Футуристичный XP-1 Hyper:Car получил четыре мотора, а весит чуть больше тонны. Помимо выдающейся динамики, разработчики обещают рекордную дальнобойность, однако сроки начала производства модели пока не называются. А теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Тест электрического Geely Geometry
Для россиян Geely — это кроссоверы разной формы и размера, но все исключительно с ДВС. А в соседней Белоруссии уже пытаются распробовать машины этой марки, но на батарейках! Попробовать решили и мы, прокатившись на компактном, но очень интересном Geely Geometry C.
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Привезти в Россию иномарку с пробегом всё ещё можно, причём из любой европейской страны. Однако вам наверняка придётся прибегнуть к услугам брокеров. Как они работают, из чего складывается стоимость машин и как их оформляют в РФ? Рассказываем!
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