Кто и как возит машины из Европы, самый медленный и дешёвый Porsche и тест «белорусского» Geely на батарейках. Главное за день

Привезти в Россию иномарку с пробегом всё ещё можно, причём из любой европейской страны. Однако вам наверняка придётся прибегнуть к услугам брокеров. Как они работают, из чего складывается стоимость машин и как их оформляют в РФ? Рассказываем!

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Самый медленный и дешёвый Porsche: вспоминаем историю бюджетного седана C88, который в Штутгарте готовили для китайского рынка в 1990-х, но в итоге остались ни с чем.