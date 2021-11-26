Дешёвый пикап из Малайзии превратили в грузовой Lancer Evolution

Британское тюнинг-ателье Origin Automotive рассказало о новом необычном проекте: небольшой пикап Proton Jumbuck родом из Малайзии оно превратило в посвящение ранним Mitsubishi Lancer Evolution. Как уточняет The Drive, полностью в мощности пикап со спорткарами не сравнялся, но стал гораздо ближе к ним внешне.