Дешёвый пикап из Малайзии превратили в грузовой Lancer Evolution

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Британское тюнинг-ателье Origin Automotive рассказало о новом необычном проекте: небольшой пикап Proton Jumbuck родом из Малайзии оно превратило в посвящение ранним Mitsubishi Lancer Evolution. Как уточняет The Drive, полностью в мощности пикап со спорткарами не сравнялся, но стал гораздо ближе к ним внешне.
В октябре нынешнего года свой необычный легковой пикап представил американский коллектив механиков Grind Hard Plumbing. Правда, построен он по другому принципу — в пикап превратили BMW 3 серии в кузове Е36, добавив ей не только грузовую платформу, но и внедорожные возможности.