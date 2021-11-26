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Дешёвый пикап из Малайзии превратили в грузовой Lancer Evolution

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Дмитрий Елизаров

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Британское тюнинг-ателье Origin Automotive рассказало о новом необычном проекте: небольшой пикап Proton Jumbuck родом из Малайзии оно превратило в посвящение ранним Mitsubishi Lancer Evolution. Как уточняет The Drive, полностью в мощности пикап со спорткарами не сравнялся, но стал гораздо ближе к ним внешне.

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  • Proton Jumbuck базируется на платформе относительно доступного малазийского седана Wira, который в свою очередь основан на «тележке» Mitsubishi Lancer образца 1991 года — то есть шестого поколения модели. Двигателем пикап комплектовался также японского происхождения — агрегатом 4G15, который развивал 90 л.с.
  • Первым делом британцы заменили двигатель на другой агрегат Mitsubishi — 1,8-литровый двигатель от ещё одной лицензионной модели Proton Satria. На ней использовалась атмосферная версия мотора, который в наддувном варианте устанавли­вался на самые мощные гражданские версии Lancer. Здесь он обеспечивал до 205 л.с., а без наддува выдаёт 140 л.с. Таким образом, пикап стал мощнее на 50 л.с.
  • Затем настал черёд внешности малазийского пикапа, которую вплотную приблизили к облику Lancer Evo первых поколений за счёт развитого бодикита, нового капота с воздухо­заборниками и альтер­нативной оптики. Использовали ли тюнеры оригинальные детали или самодельные аналоги, не уточняется. Финальным аккордом стал набор колёсных дисков XXR 527.

В октябре нынешнего года свой необычный легковой пикап представил американский коллектив механиков Grind Hard Plumbing. Правда, построен он по другому принципу — в пикап превратили BMW 3 серии в кузове Е36, добавив ей не только грузовую платформу, но и внедорожные возможности.

Как вам такой трибьют культовому Эвику?

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