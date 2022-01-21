Дешёвый кроссовер для РФ из Узбекистана, как едет роскошный Lexus LX и супервнедорожник за 35 миллионов рублей на Авто.ру. Главное за день

Добрый вечер! Toyota извинилась перед покупателями нового Land Cruiser за слишком долгое ожидание заказанных машин — в компании признали, что срок поставки может составлять около… четырёх лет! Интересно посмотреть, как в связи с этой ситуацией будут обстоять дела с продажами новейшего Lexus LX. Кстати, о нём мы тоже сегодня поговорим, поэтому переходим к другим важным событиям последних 24 часов.
Дайджест точно в срок и прямо в руки: заполните форму и получайте его на почту!
Конкурент Hyundai Creta из Узбекистана
Узбекское предприятие UzAuto Motors готовится к старту массового производства двух моделей Chevrolet, которые появятся на российском рынке в обозримом будущем. Одной из них станет компактный вседорожник Chevrolet Tracker, который по габаритам и ценам должен оказаться прямым конкурентом бестселлера Hyundai Creta. Чуть позже к нему присоединится небольшой седан Onix.
Первый тест новейшего Lexus LX
Lexus LX навестил Россию ещё осенью, однако тогда это была статичная премьера, в ходе которой мы оценили интерьер и перебрали опции роскошного собрата Крузака. Теперь же мы добрались до руля и вывели новейший LX на реальные дороги! А значит, пришло время рассказать об этом люксовом громиле ещё кое-что интересное.
Немного важных новостей
- Владелец Bugatti выложил полное видео поездки по автобану со скоростью 417 км/ч.
- Супервнедорожник как у Экзибита продают в Москве. Очень дорого.
- Самый большой Land Rover Defender рассекретили на патентах.
- Cadillac готовит «заряженную» версию Escalade.
Почитать перед сном
При маневрировании на автомобиле с прицепом нужно всегда помнить про увеличившиеся габариты вашей сцепки — ведь траектория прицепа напрямую зависит от действий того, кто управляет тягачом! Среди последствий ошибочных действий может быть и выезд прицепа на встречную полосу. Можно ли в такой ситуации лишиться прав? Отвечает юрист.
***
Песок, грязь, шипы от зимних шин, камешки и бог знает что ещё — такую проверку на прочность лобовые стёкла проходят чуть ли не при каждой поездке! Рано или поздно они не выдерживают — на стёклах появляются сколы и трещины. Увы, такие повреждения угрожают не только кошельку и чувству прекрасного, но и безопасности. Однако не стоит паниковать — часто ситуацию удаётся исправить даже без визита на СТО. Рассказываем, как можно убрать трещину или скол на лобовом стекле своими руками.
Кстати!
Наши отчёты о надёжности пополнились подробнейшими материалами о Toyota Land Cruiser Prado 120 и его рестайлинговой версии. Разбираемся, с какими проблемами могут столкнуться владельцы этих подержанных автомобилей.