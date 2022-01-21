Дешёвый кроссовер для РФ из Узбекистана, как едет роскошный Lexus LX и супервнедорожник за 35 миллионов рублей на Авто.ру. Главное за день

При маневрировании на автомобиле с прицепом нужно всегда помнить про увеличив­шиеся габариты вашей сцепки — ведь траектория прицепа напрямую зависит от действий того, кто управляет тягачом! Среди последствий ошибочных действий может быть и выезд прицепа на встречную полосу. Можно ли в такой ситуации лишиться прав? Отвечает юрист.

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Песок, грязь, шипы от зимних шин, камешки и бог знает что ещё — такую проверку на прочность лобовые стёкла проходят чуть ли не при каждой поездке! Рано или поздно они не выдерживают — на стёклах появляются сколы и трещины. Увы, такие повреждения угрожают не только кошельку и чувству прекрасного, но и безопасности. Однако не стоит паниковать — часто ситуацию удаётся исправить даже без визита на СТО. Рассказываем, как можно убрать трещину или скол на лобовом стекле своими руками.