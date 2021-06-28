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Дешёвый электрокар Tesla появится через два года

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Дмитрий Елизаров

Компания Tesla начнёт продажи своего самого доступного электро­мобиля в Европе в 2023 году, сообщает Autocar. Новинку, предполо­жительно, назовут Model 2, а её основным конкурентом станет Volkswagen ID.3. Цена электрокара будет начинаться с примерной отметки в 23 тысячи евро, то есть около 2 миллионов рублей, а удешевить модель удастся за счёт революционных аккумуляторов.

  • Новый тип батарей, над которым сейчас работает компания, должен оказаться вдвое дешевле в производстве, при этом обеспечивая в пять раз более эффективное хранение энергии и увеличение запаса хода в среднем на 16%. Таким образом, будущий электрокар тоже подешевеет вдвое: самая доступная Tesla Model 3 сейчас оценивается в Германии в 46 тысяч евро. К произ­водству такого типа батарей фирма может приступить в следующем году.
  • По предположению издания, запас хода будущей бюджетной новинки с новыми аккумуляторами составит от 400 до 560 километров — то есть окажется сопоставим с характери­стиками Model 3. Однако специально для рынка Европы компания может выпустить особо доступную модификацию с компактным аккумулятором, рассчитанным на средний ежедневный пробег средне­статисти­ческого «европейца» — то есть с запасом хода 200–250 километров.
  • Выпускать бюджетную новинку планируется на немецком заводе компании, который сейчас строится. Его проектная мощность составит до 500 тысяч машин в год. Однако ранее сообщалось, что производством доступного электро­мобиля займётся и шанхайское предприятие Tesla: разработка электро­мобиля ведётся силами местных инженеров, но сама модель станет глобальной.

Купили бы недорогую Tesla?

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