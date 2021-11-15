Дешёвые китайские автомобили стали ломаться реже премиальных

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Китайское подразделение консалтинговой группы JD Power опубликовало рейтинг надёжности подержанных автомобилей в возрасте от 13 до 48 месяцев. Аналитики заявили, что автомобили премиальных марок стали чаще доставлять неприятности своим владельцам, чем доступные модели, а самым надёжным брендом из тех, что представлены на российском рынке, оказалась марка Chery.
В сентябре та же консалтинговая фирма опубликовала так называемый рейтинг удовлетворённости — уровень соответствия автомобиля ожиданиям владельца после 90 дней владения. В США абсолютным, но неофициальным лидером этого рейтинга стала марка Tesla.