Дешёвые китайские автомобили стали ломаться реже премиальных

Китайское подразделение консалтинговой группы JD Power опубликовало рейтинг надёжности подержанных автомобилей в возрасте от 13 до 48 месяцев. Аналитики заявили, что автомобили премиальных марок стали чаще доставлять неприятности своим владельцам, чем доступные модели, а самым надёжным брендом из тех, что представлены на российском рынке, оказалась марка Chery.