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Дешёвые китайские автомобили стали ломаться реже премиальных

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Дмитрий Елизаров

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Китайское подразделение консалтинговой группы JD Power опубликовало рейтинг надёжности подержанных автомобилей в возрасте от 13 до 48 месяцев. Аналитики заявили, что автомобили премиальных марок стали чаще доставлять неприятности своим владельцам, чем доступные модели, а самым надёжным брендом из тех, что представлены на российском рынке, оказалась марка Chery.

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  • В целом средний индекс надёжности автомобилей премиум-класса в Китае выше, чем у массовых марок, хоть и ненамного: 139 против 144. Однако при этом исследователи отмечают, что разрыв последние три года планомерно сокращается, а по итогам нынешнего исследования подержанные массовые автомобили в возрасте от 30 до 48 месяцев оказались на 6,4 пункта надёжнее премиальных машин того же возраста.
  • Среди представленных в Китае премиальных марок самыми надёжными в результате исследования признаны Porsche, Land Rover и BMW: от 120 до 128 поломок на сотню машин. Топ‑5 массового сегмента — GAC Jeep, FAW Toyota, Dongfeng Peugeot, FAW Hongqi и Skoda (от 115 до 133 поломок). Таким образом, четыре из пяти попавших в список марок — это совместные предприятия с зарубежными производителями.
  • Среди же исконно китайских брендов самым надёжным оказался премиальный FAW Hongqi с результатом 132 проблемы. В пятёрку также вошли Wey, Soueast, MG и Chery. Среди известных в России марок список упоминает Geely (7‑е место, 141 поломка), BYD (8‑е место, 142 поломки), GAC (11‑е место, 145 поломок) и Haval (13‑е место, 148 поломок).
  • Собственный рейтинг надёжности аналитики JD Power рассчитывают на основании опросов авто­владельцев о тех проблемах, с которыми им довелось столкнуться в процессе эксплуатации. Сами неполадки (всего их 177) сгруппи­рованы в восемь подразделений. В итоге аналитики рассчитывают индекс количества поломок на 100 автомобилей конкретного бренда.

В сентябре та же консалтинговая фирма опубликовала так называемый рейтинг удовлетворён­ности — уровень соответствия автомобиля ожиданиям владельца после 90 дней владения. В США абсолютным, но неофициальным лидером этого рейтинга стала марка Tesla.

Как считаете, в России китайские автомобили такие же надёжные, как на родине?

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