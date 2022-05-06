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Дешёвые электрокары VW, Skoda и Seat: первые изображения

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Дмитрий Елизаров

Концерн Volkswagen опубликовал в соцсетях дизайнерские скетчи, дающие первое представление об облике самых доступных электромобилей трёх входящих в концерн брендов. Платформу они получат одну и ту же, но выглядеть и позиционироваться будут по-разному. Дата дебюта электроновинок пока не объявлена.

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  • Ранее предвестником доступного электрокара Volkswagen считался концепт ID. Life. Однако электромобиль, изображённый на скетче, имеет принципиально иную внешность — гораздо более округлую, с развитыми выштамповками в районе задних крыльев. Хэтч выглядит похожим на уменьшенную версию нынешнего ID.3. Судя по публикации, ID. Life так и останется концептом.
  • Электромобиль от Skoda имеет более вытянутый силуэт, близкий к универсалу. Издание Autoevolution предполагает, что он окажется более просторным и практичным, и может стать даже доступнее варианта от Volkswagen.
  • На скетче Seat изображён хэтчбек с явно спортивным имиджем — развитыми бампером и спойлером, а также накладками на колёсные арки и контрастной крышей. Не исключено, именно этот электромобиль первым встанет на конвейер, при этом выпускать его планируется под маркой Cupra.
  • Концерн подтвердил, что производство соплатформенников будет налажено на испанском заводе и стартует в 2025 году. Ожидается, что цена на электрокары стартует с отметки 20 тысяч евро.

Концепт-кар VW ID. Life был представлен в сентябре прошлого года. Он отличался не только угловатой внешностью в кроссоверном стиле, но и переднеприводной платформой, тогда как для прочих электромобилей на платформе MEB характерен задний привод в качестве базового. Какой станет доступная версия архитектуры MEB для бюджетных электромобилей, пока не уточняется.

Какой электрокар вам ближе?

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