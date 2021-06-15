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Дешевле не придумать: на Alibaba нашли девятиместный электровэн за 288 тысяч рублей

Новости

Кирилл Малышев

На китайском портале Alibaba появилось объявление о продаже нового электрического вэна по цене всего 4000 долларов (288 тысяч рублей). Как пишет Electrek, в машину могут вместиться до девяти человек.

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  • Длина автомобильчика — всего 3,6 метра. Традиционным образом расположены только сиденья первого ряда для водителя и одного пассажира. А в задней части салона установлены аскетичные лавки вдоль бортов кузова. Ремни безопасности на них отсут­ствуют. Зато «задние сиденья» можно сложить, превратив машину в полноценный фургон.
  • Электромотор мощностью 6,7 лошадиной силы может разогнать машину до 40 км﻿/﻿ч. Не уточняется, с одним ли это водителем или с полной нагрузкой. Однако сайт публикует видео, на котором электровэн взбирается на крутой пандус.
  • Аккумуляторы имеют ёмкость 7,2 кВт·ч. Это нормально с учётом габаритов машины. Но штатно ставятся устаревшие свинцово-кислотные батареи. Замена их на литий-ионные обойдётся как минимум в 1000 долларов. Обещан запас хода в 120 километров — его можно увеличить на треть, если заказать опциональную солнечную панель на крышу.

На прошлой неделе на Alibaba обнаружили грузовичок за 2000 долларов (144 тысячи рублей). Двухместный автомобильчик 3,5 метра длиной может везти до 400 килограммов. Моторчик в нём всего на 4 л.с., а максимальная скорость не превышает 45 км﻿/﻿ч. В качестве опции предлагается самосвальный кузов.

Как думаете, нужен такой в России?

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