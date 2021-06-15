Дешевле не придумать: на Alibaba нашли девятиместный электровэн за 288 тысяч рублей

Аккумуляторы имеют ёмкость 7,2 кВт·ч. Это нормально с учётом габаритов машины. Но штатно ставятся устаревшие свинцово-кислотные батареи. Замена их на литий-ионные обойдётся как минимум в 1000 долларов. Обещан запас хода в 120 километров — его можно увеличить на треть, если заказать опциональную солнечную панель на крышу.

На прошлой неделе на Alibaba обнаружили грузовичок за 2000 долларов (144 тысячи рублей). Двухместный автомобильчик 3,5 метра длиной может везти до 400 килограммов. Моторчик в нём всего на 4 л.с., а максимальная скорость не превышает 45 км﻿/﻿ч. В качестве опции предлагается самосвальный кузов.