Дешевле не придумать: на Alibaba нашли девятиместный электровэн за 288 тысяч рублей

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Поднебесно хороши: самые стильные машины из Китая
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Кирилл Малышев
На китайском портале Alibaba появилось объявление о продаже нового электрического вэна по цене всего 4000 долларов (288 тысяч рублей). Как пишет Electrek, в машину могут вместиться до девяти человек.
На прошлой неделе на Alibaba обнаружили грузовичок за 2000 долларов (144 тысячи рублей). Двухместный автомобильчик 3,5 метра длиной может везти до 400 килограммов. Моторчик в нём всего на 4 л.с., а максимальная скорость не превышает 45 км/ч. В качестве опции предлагается самосвальный кузов.