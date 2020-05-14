На продажу выставили 29 автомобилей, забытых в пустыне

Все автомобили в этой коллекции — американские, выпущенные с 1939 по 1996 год. Это десять машин Buick, семь Ford, четыре Oldsmobile, по паре Chevrolet, Cadillac и Mercury, а также один Pontiac и один GMC. Отдельные авто­мобили, лишённые некоторых деталей, начали ржаветь, но есть и хорошо сохранив­шиеся экземпляры.

Самым дешёвым является седан Buick Roadmaster 1993 года, а больше всего хозяин просит за редкое купе Pontiac Lemans 1967 года, у которого нет двигателя и коробки передач. Редчайшим в коллекции является катафалк Cadillac 1976 года — всего было создано 50 таких машин. Он стоит 2800 долларов (206 тысяч рублей) и находится в рабочем состоянии.