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На продажу выставили 29 автомобилей, забытых в пустыне

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Николай Андреев

Владелец 29 старых автомобилей решил продать всю коллекцию, хранящуюся в пригороде Кулиджа, штат Аризона, который граничит с пустыней Сонора. Со своими машинами он готов расстаться за сумму от 650 до 5000 долларов (48–368 тысяч рублей), в зависи­мости от состояния и ценности экзем­пляра. Всю коллекцию владелец оценил в 50 700 долларов (3,7 миллиона рублей).

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  • Все автомобили в этой коллекции — американские, выпущенные с 1939 по 1996 год. Это десять машин Buick, семь Ford, четыре Oldsmobile, по паре Chevrolet, Cadillac и Mercury, а также один Pontiac и один GMC. Отдельные авто­мобили, лишённые некоторых деталей, начали ржаветь, но есть и хорошо сохранив­шиеся экземпляры.

  • Самым дешёвым является седан Buick Roadmaster 1993 года, а больше всего хозяин просит за редкое купе Pontiac Lemans 1967 года, у которого нет двигателя и коробки передач. Редчайшим в коллекции является катафалк Cadillac 1976 года — всего было создано 50 таких машин. Он стоит 2800 долларов (206 тысяч рублей) и находится в рабочем состоянии.

  • Продавец не намерен снижать стоимость авто­мобилей и готов доставить любую машину из собрания в ближайшие крупные города. За это он возьмёт дополнительно 250 долларов (18 тысяч рублей).

Крутая коллекция?

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