Битва немецких купе: на прямой сравнили Audi RS5, BMW M4 и Mercedes-AMG C 63 S
Михаил Кондратьев
YouTube-канал портала carwow провёл очередное сравнение на прямой. Участниками нового теста стали Audi RS5, BMW M4 в версии Competition и Mercedes-AMG C 63 S. Пикантности соревнованию придало то, что у наименее мощной машины в тесте — RS5 — был полный привод.
Купе Audi оснащается 2,9-литровым V6 мощностью 450 л.с. при 600 Нм крутящего момента. У M4 Competition тоже шестицилиндровый мотор, но это рядный и более мощный агрегат: 510 сил и 660 Нм. К слову, эта модель бывает полноприводной, однако в сравнении участвовала моноприводная машина.
В активе Mercedes-AMG C 63 S, который может быть только заднеприводным, — четырёхлитровый V8 с 510 силами и 700 Нм крутящего момента. При этом у него такая же масса, как у BMW (1730 килограммов). Двухдверки обладают также сопоставимой ценой — в Великобритании, где проводились съёмки, это 76 тысяч фунтов стерлингов за M4 Competition (восемь миллионов рублей) и 77 тысяч за C 63 S (8,1 миллиона).
RS5 чуть легче соперников (на 15 килограммов) и заметно дешевле — 67,5 тысячи фунтов или 7,1 миллиона рублей. Несмотря на меньшую мощность, полный привод quattro позволил Audi навязать борьбу конкурентам на слегка влажном покрытии.