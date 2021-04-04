Битва немецких купе: на прямой сравнили Audi RS5, BMW M4 и Mercedes-AMG C 63 S

Купе Audi оснащается 2,9-литровым V6 мощностью 450 л.с. при 600 Нм крутящего момента. У M4 Competition тоже шести­цилин­дровый мотор, но это рядный и более мощный агрегат: 510 сил и 660 Нм. К слову, эта модель бывает полно­приводной, однако в сравнении участвовала моно­приводная машина.

В активе Mercedes-AMG C 63 S, который может быть только задне­приводным, — четырёх­литровый V8 с 510 силами и 700 Нм крутящего момента. При этом у него такая же масса, как у BMW (1730 кило­граммов). Двухдверки обладают также сопо­ставимой ценой — в Велико­британии, где проводились съёмки, это 76 тысяч фунтов стерлингов за M4 Competition (восемь миллионов рублей) и 77 тысяч за C 63 S (8,1 миллиона).