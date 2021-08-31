Ford подарил гамаки и предложил «держаться» тем, кто заказал Bronco

Компания Ford начала рассылать клиентам, которые заказали новый внедорожник Bronco и ожидают поставки, подарки, призванные скрасить время ожидания. Как пишет TFLcar, это гамаки с тематическим оформлением и посланием Hang in There («Держитесь там»). Более двух десятков таких подарков уже выставлены на продажу на eBay.