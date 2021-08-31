Ford подарил гамаки и предложил «держаться» тем, кто заказал Bronco

Материал по теме
Внедорожники Ford Bronco теперь стоят в полтора раза дороже — всё из-за дефицита и перекупщиков
Автопроизводители не смогут выпустить в 2021 году до 9 миллионов машин из-за нехватки микросхем
Дмитрий Елизаров
Компания Ford начала рассылать клиентам, которые заказали новый внедорожник Bronco и ожидают поставки, подарки, призванные скрасить время ожидания. Как пишет TFLcar, это гамаки с тематическим оформлением и посланием Hang in There («Держитесь там»). Более двух десятков таких подарков уже выставлены на продажу на eBay.
Задержки в поставке нового Bronco связаны как с нехваткой электронных компонентов, так и с вопросами к качеству. В июле владельцы внедорожников массово жаловались, к примеру, на проблемы со съёмными панелями крыши. Производителю пришлось принимать меры для исправления недостатков.