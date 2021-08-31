Автопроизводители не смогут выпустить в 2021 году до 9 миллионов машин из-за нехватки микросхем

Ford подарил гамаки и предложил «держаться» тем, кто заказал Bronco
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Ford начала рассылать клиентам, которые заказали новый внедорожник Bronco и ожидают поставки, подарки, призванные скрасить время ожидания. Как пишет TFLcar, это гамаки с тематическим оформлением и посланием Hang in There («Держитесь там»). Более двух десятков таких подарков уже выставлены на продажу на eBay.

  • «Мы стремимся помочь вам в ваших приключениях и поэтому отправили вам гамак ограниченного выпуска, чтобы у вас была возмож­ность построить собственное "гнездо" на природе», — говорится в сообщении Ford, приложенном к подарку. Кроме того, буклет содержит инструкции по эксплуатации гамака.
  • Сам гамак представляет собой полотно размером 2,7 на 1,5 метра, способное выдерживать до 180 килограммов.
  • Несколько десятков таких подарков уже выставлены на продажу на онлайн-аукционе eBay по цене от 50 до 300 долларов. Назначающие высокую цену продавцы мотивируют это эксклюзив­ностью гамаков: такие подарки Ford рассылает только тем, кто забронировал новый Bronco. Те, кто уже получили внедорожники, останутся без гамаков.

Задержки в поставке нового Bronco связаны как с нехваткой электронных компо­нентов, так и с вопросами к качеству. В июле владельцы внедорожников массово жаловались, к примеру, на проблемы со съёмными панелями крыши. Производителю пришлось принимать меры для исправления недостатков.

А вам что-нибудь дарил автопроизводитель?

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