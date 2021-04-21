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Автозавод «Дервейс» выставят на продажу за 1,5 миллиарда рублей

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Дмитрий Елизаров

Имущество обанкротившегося завода Derways, располагавшегося в Черкесске, будет продано на торгах. Как уточняет Drom.ru, владельцем более трёх сотен объектов, которые позволят наладить функционирующее производство автомобилей, можно стать примерно за полтора миллиарда рублей.

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  • В комплект, который выставят на электронный аукцион, входят около сотни объектов недвижимости и основное оборудование автозавода — сборочные конвейеры, комплектующие окрасочного цеха, дождевальный комплекс и тому подобное. При этом балансовая стоимость Derways составляет 24 миллиарда рублей.

  • Имущество будет продано от лица компании «СБК Ресурс», которая входит в структуры Сбербанка — он является залогодержателем всего, что выставят на торги. Сама фирма Derways сейчас проходит процедуру банкротства, а её фактический владелец находится в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве.

  • По данным издания, пока никто из бывших партнёров Derways не выразил желания участвовать в торгах. Среди недостатков предприятия называют в первую очередь его местоположение, которое серьёзно увеличивает стоимость логистики. Когда именно состоятся торги, пока неизвестно.

  • Завод закрылся ещё в 2018 году. В разное время здесь выпускали как автомобили собственной разработки, так и модели китайских брендов Geely, Great Wall, Lifan и Chery.

Слышали когда-нибудь о марке Derways?

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