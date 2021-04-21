Автозавод «Дервейс» выставят на продажу за 1,5 миллиарда рублей
Дмитрий Елизаров
Имущество обанкротившегося завода Derways, располагавшегося в Черкесске, будет продано на торгах. Как уточняет Drom.ru, владельцем более трёх сотен объектов, которые позволят наладить функционирующее производство автомобилей, можно стать примерно за полтора миллиарда рублей.
В комплект, который выставят на электронный аукцион, входят около сотни объектов недвижимости и основное оборудование автозавода — сборочные конвейеры, комплектующие окрасочного цеха, дождевальный комплекс и тому подобное. При этом балансовая стоимость Derways составляет 24 миллиарда рублей.
Имущество будет продано от лица компании «СБК Ресурс», которая входит в структуры Сбербанка — он является залогодержателем всего, что выставят на торги. Сама фирма Derways сейчас проходит процедуру банкротства, а её фактический владелец находится в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве.
По данным издания, пока никто из бывших партнёров Derways не выразил желания участвовать в торгах. Среди недостатков предприятия называют в первую очередь его местоположение, которое серьёзно увеличивает стоимость логистики. Когда именно состоятся торги, пока неизвестно.
Завод закрылся ещё в 2018 году. В разное время здесь выпускали как автомобили собственной разработки, так и модели китайских брендов Geely, Great Wall, Lifan и Chery.