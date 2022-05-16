Депутаты предложили перевозить некоторых детей-инвалидов без специальных кресел и бустеров

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ГИБДД не будет штрафовать водителей за мелкие нарушения
Немецкие блогеры превратили электрокар Tesla в шеститонный «танк»
Кирилл Малышев
В Госдуме предложили сделать исключение для водителей, перевозящих детей-инвалидов. При определённых условиях им будет можно делать это без специальных удерживающих устройств. Штраф в этом случае не выпишут, поясняют «Известия».
Три года назад ГИБДД предлагала снизить максимально разрешённую скорость для машин с детьми на 20 км/ч. Меру хотели ввести только для загородных дорог. Поддержки она не нашла и утверждена не была.