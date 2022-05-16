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Депутаты предложили перевозить некоторых детей-инвалидов без специальных кресел и бустеров

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Кирилл Малышев

В Госдуме предложили сделать исключение для водителей, перевозящих детей-инвалидов. При определённых условиях им будет можно делать это без специальных удерживающих устройств. Штраф в этом случае не выпишут, поясняют «Известия».

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  • «От административной ответственности освобождаются водители, перевозящие ребёнка-инвалида в возрасте до 11 лет (включительно), физиологические особенности которого не позволяют выполнить установленные правилами дорожного движения требования к перевозке детей», — прописано в предлагаемом на рассмотрение законопроекте.
  • Так, при церебральном параличе ребёнка по медицинским показаниям разрешается перевозить в лежачем положении, а детей с аутизмом нельзя пристёгивать ремнём безопасности. Действующие ПДД и КоАП рассчитаны на здоровых пассажиров и не учитывают подобного рода особенности. Автоинспектор может войти в положение родителей или же оштрафовать их согласно закону.
  • Автор поправок, депутат Ярослав Нилов, пояснил, что предлагаемые поправки устранят правовую ловушку, в которой оказались автомобилисты. В МВД идею не поддержали, порекомендовав пользоваться социальным такси, которое заточено под нужды людей с особенностями здоровья. Реакции правительства пока не последовало.
  • Сейчас наказание по статье 12.23 КоАП за нарушение правил перевозки детей в автомобиле составляет 3000 рублей.

Три года назад ГИБДД предлагала снизить максимально разрешённую скорость для машин с детьми на 20 км/ч. Меру хотели ввести только для загородных дорог. Поддержки она не нашла и утверждена не была.

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