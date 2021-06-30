Alpine готовит сразу три спортивных электрокара: первое изображение

В Москве втрое выросла аварийность с электросамокатами

Новости

Кирилл Малышев

В Москве с января по май резко выросла аварийность с участием самокатов. Согласно опубликованной дептрансом статистике, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество таких инцидентов увеличилось почти втрое. Стало больше и раненых в них.

  • С обычными самокатами в прошлом году было зарегистри­ровано 13 ДТП с четырьмя ранеными взрослыми и семерыми детьми. В 2021‑м таких случаев уже 31, травмы получили 10 взрослых и 21 ребёнок. 
  • Электросамокаты попадали в аварии всего восемь раз в 2020‑м и 26 — в этом году. Пострадавших стало больше втрое: 24 взрослых против семерых и трое детей против одного за тот же период прошлого года. 
  • И только по моноколёсам статистика улучшилась: было две аварии с двумя пострадавшими, стало — вдвое меньше. 
  • Дептранс отмечает, что чаще всего столкновения происходят во дворах жилых домов. Девять из десяти случаев — с участием личных СИМ москвичей. И хотя в городе около 11 000 шеринговых самокатов, это только 5% от парка «электро­гаджетов» мегаполиса. 
  • В начале месяца столичный дептранс предупредил о введении мер по урегулированию использования электро­самокатов. Планируемые к принятию меры не ограничат пользователей, но наведут в этой сфере порядок. Дептранс собирается подключить к контролю и столичную ГИБДД. Среди прочего количество медленных зон, где скорость прокатных аппаратов будет ограничена программно, увеличится.

Вы как относитесь к самокатчикам?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение