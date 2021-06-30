В Москве втрое выросла аварийность с электросамокатами

В Москве с января по май резко выросла аварийность с участием самокатов. Согласно опубликованной дептрансом статистике, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество таких инцидентов увеличилось почти втрое. Стало больше и раненых в них.

С обычными самокатами в прошлом году было зарегистри­ровано 13 ДТП с четырьмя ранеными взрослыми и семерыми детьми. В 2021‑м таких случаев уже 31, травмы получили 10 взрослых и 21 ребёнок.

Электросамокаты попадали в аварии всего восемь раз в 2020‑м и 26 — в этом году. Пострадавших стало больше втрое: 24 взрослых против семерых и трое детей против одного за тот же период прошлого года.

И только по моноколёсам статистика улучшилась: было две аварии с двумя пострадавшими, стало — вдвое меньше.

Дептранс отмечает, что чаще всего столкновения происходят во дворах жилых домов. Девять из десяти случаев — с участием личных СИМ москвичей. И хотя в городе около 11 000 шеринговых самокатов, это только 5% от парка «электро­гаджетов» мегаполиса.

В начале месяца столичный дептранс предупредил о введении мер по урегулированию использования электро­самокатов. Планируемые к принятию меры не ограничат пользователей, но наведут в этой сфере порядок. Дептранс собирается подключить к контролю и столичную ГИБДД. Среди прочего количество медленных зон, где скорость прокатных аппаратов будет ограничена программно, увеличится.