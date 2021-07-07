Дептранс опубликовал рейтинг самых эвакуируемых автомобилей без номеров

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Дептранс рассказал, какие люксовые машины эвакуируют чаще всего в Москве
Bentley Flying Spur стал 544-сильным гибридом и может (недолго) ездить только на электротяге
Кирилл Малышев
Автомобили BMW и Mercedes-Benz возглавили рейтинг самых эвакуируемых автомобилей, припаркованных без номерных знаков в Москве. Об этом сообщил в своём Телеграм-канале столичный дептранс.
В марте в Телеграм-канале столичного дептранса опубликовали отчёт об эвакуациях за неправильную парковку люксовых и премиальных автомобилей. Сообщается, что с начала года на спецстоянки отправили больше 1000 дорогостоящих машин. Чаще всего это были Мерседесы, BMW и Porsche.