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Дептранс опубликовал рейтинг самых эвакуируемых автомобилей без номеров

Новости

Кирилл Малышев

Автомобили BMW и Mercedes-Benz возглавили рейтинг самых эвакуируемых автомобилей, припаркованных без номерных знаков в Москве. Об этом сообщил в своём Телеграм-канале столичный дептранс.

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  • Всего с начала года на спецстоянки увезли 1122 безномерных автомобиля. Из них было 174 BMW и 150 Мерседесов. Также больше сотни раз (102) попадались на этом нарушении Kia.
  • В число наиболее часто встречающихся на парковках без номеров машин вошли также Toyota (85 эвакуаций), Hyundai (75 эвакуаций), Skoda (56 эвакуаций) и Volkswagen (50 эвакуаций).
  • В дептрансе отметили, что машины без номеров эвакуируются исключи­тельно из соображений безопасности. Такие транспортные средства, по мнению ведомства, могут использоваться в преступных или террори­стических целях. Четыре года назад регламент перемещения машин со снятыми или нечитаемыми номерами был утвержден на заседании антитеррористической комиссии Москвы. ПДД парковать автомобиль без номеров не запрещают и санкции за это не предусматривают.

В марте в Телеграм-канале столичного дептранса опубликовали отчёт об эвакуациях за неправиль­ную парковку люксовых и преми­альных авто­мобилей. Сообщается, что с начала года на спецстоянки отправили больше 1000 дорого­стоящих машин. Чаще всего это были Мерседесы, BMW и Porsche.

Нужно ли эвакуировать машину без номеров?

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