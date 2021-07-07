Дептранс опубликовал рейтинг самых эвакуируемых автомобилей без номеров

Всего с начала года на спецстоянки увезли 1122 безномерных автомобиля. Из них было 174 BMW и 150 Мерседесов. Также больше сотни раз (102) попадались на этом нарушении Kia.

В число наиболее часто встречающихся на парковках без номеров машин вошли также Toyota (85 эвакуаций), Hyundai (75 эвакуаций), Skoda (56 эвакуаций) и Volkswagen (50 эвакуаций).

В дептрансе отметили, что машины без номеров эвакуируются исключи­тельно из соображений безопасности. Такие транспортные средства, по мнению ведомства, могут использоваться в преступных или террори­стических целях. Четыре года назад регламент перемещения машин со снятыми или нечитаемыми номерами был утвержден на заседании антитеррористической комиссии Москвы. ПДД парковать автомобиль без номеров не запрещают и санкции за это не предусматривают.

В марте в Телеграм-канале столичного дептранса опубликовали отчёт об эвакуациях за неправиль­ную парковку люксовых и преми­альных авто­мобилей. Сообщается, что с начала года на спецстоянки отправили больше 1000 дорого­стоящих машин. Чаще всего это были Мерседесы, BMW и Porsche.