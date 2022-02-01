ГИБДД назвала Москву самым безопасным регионом России

В Москве на 100 000 жителей в 2021 году приходилось 2,8 смерти в ДТП. Такие данные привела в своём телеграм-канале столичная Госавтоинспекция.

Показатель называется уровнем социального риска. ГИБДД уверяет, что в Москве он самый низкий среди всех субъектов РФ, поэтому в ведомстве мегаполис назвали самым безопасным регионом России. С 2010 года показатель снизился в 2,4 раза.

В дептрансе отметили, что Москва добилась лидерства, несмотря на тот факт, что в агломерации сосредоточено максимальное количество людей и автомобилей в стране. За 11 лет ежегодный уровень аварийности в городе значительно сократился. ДТП с пострадавшими стало меньше на 28% (8499 против 11 757), число погибших упало более чем вдвое (с 763 до 357 человек).

Президент Владимир Путин поставил задачу добиться уровня смертности в ДТП по стране не более четырёх человек на 100 000 жителей к 2030 году. Исходя из статистики, Москва уже сейчас выполняет это поручение, говорится в сообщении дептранса.

В декабре дептранс объявил о тестировании алкозамков на своих служебных машинах. Устройства не позволяют тронуться с места, пока водитель не дыхнёт в прибор, и не будет подтверждено его трезвое состояние. В перспективе алкозамки могут стать обязательным оборудованием для некоторых категорий транспортных средств.