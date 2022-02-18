Дептранс Москвы рассказал о пользе дорожных камер

Столичный департамент транспорта опубликовал в телеграм-канале статистические данные, которые должны подтвердить эффективность комплексов автоматической фиксации нарушений с точки зрения дорожной безопасности. По данным ведомства, помимо профилактики нарушений дорожные камеры уменьшают аварийность и снижают так называемый социальный риск.
- Всего на данный момент на территории Москвы около 3600 автоматических комплексов, тогда как в 2015 году их насчитывалось около 1,3 тысячи. Дептранс утверждает, что камеры, расположенные в местах концентрации ДТП, снижают уровень аварийности на 30%. При этом показатель социального риска — число погибших в авариях в пересчёте на 100 тысяч населения — с ростом числа камер планомерно снижался и уменьшился почти вдвое: с 5,0 в 2015 году до 2,8 в 2021-м.
- При этом отнюдь не все камеры установлены там, где часто происходят аварии. По данным дептранса, комплексы фиксации нарушений появляются там, где регулярно нарушаются ПДД, на выделенных полосах и в местах «хаотичной парковки», а также на нерегулируемых перекрёстках. Благодаря многоступенчатой проверке показаний камер доля спорных материалов составляет по подсчётам дептранса лишь 0,0021 процента.
- Наконец, ведомство напрямую связало рост числа дорожных камер с уменьшением количества угонов автомобилей. По данным дептранса, за тот же период с 2015 года число случаев угонов и краж снизилось всемеро — с 8,7 тысячи до 1,2 тысячи. Дело в том, что камеры помогают разыскивать угнанные машины.
В скором времени камеры могут начать фиксировать ещё одно нарушение — так называемое опасное вождение. Несколько дней назад ведомство заявило, что технические возможности для этого уже есть, и даже продемонстрировало пример «письма счастья», которое будет получать водитель. Однако для запуска этого нововведения необходимо урегулирование ряда правовых моментов.