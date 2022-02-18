Дептранс Москвы рассказал о пользе дорожных камер

Всего на данный момент на территории Москвы около 3600 автоматических комплексов, тогда как в 2015 году их насчитывалось около 1,3 тысячи. Дептранс утверждает, что камеры, расположенные в местах концентрации ДТП, снижают уровень аварийности на 30%. При этом показатель социального риска — число погибших в авариях в пересчёте на 100 тысяч населения — с ростом числа камер планомерно снижался и уменьшился почти вдвое: с 5,0 в 2015 году до 2,8 в 2021-м.