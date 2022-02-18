Оставить коммент

Шпионы сфотографировали круглый и овальный экраны в новом MINI Countryman

Дептранс Москвы рассказал о пользе дорожных камер

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Столичный департамент транспорта опубликовал в телеграм-канале статистические данные, которые должны подтвердить эффективность комплексов автоматической фиксации нарушений с точки зрения дорожной безопасности. По данным ведомства, помимо профилактики нарушений дорожные камеры уменьшают аварийность и снижают так называемый социальный риск.

1/5
  • Всего на данный момент на территории Москвы около 3600 автоматических комплексов, тогда как в 2015 году их насчитывалось около 1,3 тысячи. Дептранс утверждает, что камеры, расположенные в местах концентрации ДТП, снижают уровень аварийности на 30%. При этом показатель социального риска — число погибших в авариях в пересчёте на 100 тысяч населения — с ростом числа камер планомерно снижался и уменьшился почти вдвое: с 5,0 в 2015 году до 2,8 в 2021-м.
  • При этом отнюдь не все камеры установлены там, где часто происходят аварии. По данным дептранса, комплексы фиксации нарушений появляются там, где регулярно нарушаются ПДД, на выделенных полосах и в местах «хаотичной парковки», а также на нерегулируемых перекрёстках. Благодаря многоступенчатой проверке показаний камер доля спорных материалов составляет по подсчётам дептранса лишь 0,0021 процента.
  • Наконец, ведомство напрямую связало рост числа дорожных камер с уменьшением количества угонов автомобилей. По данным дептранса, за тот же период с 2015 года число случаев угонов и краж снизилось всемеро — с 8,7 тысячи до 1,2 тысячи. Дело в том, что камеры помогают разыскивать угнанные машины.

В скором времени камеры могут начать фиксировать ещё одно нарушение — так называемое опасное вождение. Несколько дней назад ведомство заявило, что технические возможности для этого уже есть, и даже продемонстрировало пример «письма счастья», которое будет получать водитель. Однако для запуска этого нововведения необходимо урегулирование ряда правовых моментов.

Согласны с тем, что камеры приносят пользу?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я