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Дептранс Москвы рассказал о пяти типичных авариях с мотоциклистами
Новости

Кирилл Малышев

За первые семь месяцев этого года в ДТП с участием мотоциклов в Москве погибло 15 человек. Такую статистику привёл в своём телеграм-канале в четверг столичный дептранс. В ведомстве отметили, что число смертей по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на четверть. Однако это всё равно высокий показатель. Чтобы повысить безопасность, дептранс рассказал о сценариях пяти наиболее частых аварий с участием мотоциклистов.

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  • Четверть всех аварий и половина погибших приходятся на ситуации, когда машина разворачи­вается или поворачивает налево перед мотоциклом. На втором месте — пере­строения или несоблюде­ние бокового интервала.
  • Нередко водители мотоциклов сами не справляются с управлением и падают. Четвёртый по популярности сценарий – когда байк оказывается в положении «левее левого» или «правее правого», а маневри­рующий авто­мобилист не смотрит в зеркало, не ожидая никого там увидеть. Наконец, последняя причина — наезд на статичные препятствия.

В апреле дептранс сообщал о снижении аварийности в Москве на четверть. Тогда ведомство отметило, что самое серьёзное снижение произошло как раз по ДТП с участием мотоциклов. Но при резком уменьшении числа аварий погибших было на тот момент столько же, сколько в 2020‑м.

Сели бы на мотоцикл в Москве?

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