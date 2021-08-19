Дептранс Москвы рассказал о пяти типичных авариях с мотоциклистами

За первые семь месяцев этого года в ДТП с участием мотоциклов в Москве погибло 15 человек. Такую статистику привёл в своём телеграм-канале в четверг столичный дептранс. В ведомстве отметили, что число смертей по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на четверть. Однако это всё равно высокий показатель. Чтобы повысить безопасность, дептранс рассказал о сценариях пяти наиболее частых аварий с участием мотоциклистов.