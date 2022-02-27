Дептранс Москвы подсчитал, сколько дорогих машин было эвакуировано с мест для инвалидов в 2021 году

Дептранс Москвы рассказал о количестве автомобилей, эвакуированных в 2021 за стоянку на местах для людей с инвалидностью. Всего на штрафстоянки было отправлено 18 тысяч машин, при этом около 10 процентов из них пришлось на долю премиальных и люксовых марок.