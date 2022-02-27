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Дептранс Москвы подсчитал, сколько дорогих машин было эвакуировано с мест для инвалидов в 2021 году

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Михаил Кондратьев

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Дептранс Москвы рассказал о количестве автомобилей, эвакуированных в 2021 за стоянку на местах для людей с инвалидностью. Всего на штрафстоянки было отправлено 18 тысяч машин, при этом около 10 процентов из них пришлось на долю премиальных и люксовых марок. 

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  • Так, за нарушение правил парковки было эвакуировано 854 автомобиля Mercedes-Benz, 835 BMW, 103 Porsche, 5 машин Bentley, 5 Tesla и 3 Maserati. 
  • Неправомерно заняли места для инвалидов также водители Aston Martin, Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce. Дептранс напомнил, что помимо оплаты перемещения и хранения машины на штрафстоянке за такое нарушение выписывается штраф в 5 тысяч рублей. 
  • Кроме того, ведомство призвало обращать внимание на случаи, когда кто-то незаконно занимает стоянки для людей с инвалидностью, и сообщать об этом в полицию. 

В конце 2021 года столичный дептранс рассказал также о том, сколько автомобилей без номеров либо с подложными номерами было вывезено на спецстоянки. Всего в течение года эвакуации подверглось 4,5 тысячи машин, среди которых тоже были дорогие иномарки вроде Lamborghini, Tesla, Rolls-Royce, Ferrari и Aston Martin.

А ваш автомобиль когда-нибудь эвакуировали за нарушение правил парковки?

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