В Москве эвакуировали 1800 роскошных автомобилей за нарушение правил парковки

В столичном департаменте транспорта сообщили, что с начала зимы сотрудники «Московского паркинга» отправили на штрафстоянки около 1800 автомобилей премиум-класса за нарушения правил парковки. Уточняется, что чаще всего водители оставляли свои машины под запрещающими знаками, на тротуарах или пешеходных переходах.