В Москве эвакуировали 1800 роскошных автомобилей за нарушение правил парковки

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В столичном департаменте транспорта сообщили, что с начала зимы сотрудники «Московского паркинга» отправили на штрафстоянки около 1800 автомобилей премиум-класса за нарушения правил парковки. Уточняется, что чаще всего водители оставляли свои машины под запрещающими знаками, на тротуарах или пешеходных переходах.
С 1 января 2023 года столичные власти скорректировали тарифы на принудительную эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей и их хранение на штрафстоянке. Индексация прошла в рамках «ежегодного пересчёта экономически обоснованного тарифа» и составила 12%.