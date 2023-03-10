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В Москве эвакуировали 1800 роскошных автомобилей за нарушение правил парковки

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Александр Шохинов

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В столичном департаменте транспорта сообщили, что с начала зимы сотрудники «Московского паркинга» отправили на штрафстоянки около 1800 автомобилей премиум-класса за нарушения правил парковки. Уточняется, что чаще всего водители оставляли свои машины под запрещающими знаками, на тротуарах или пешеходных переходах.

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Фото: дептранс Москвы

  • Чаще всего на специализированные стоянки отправлялись автомобили Mercedes-Benz и BMW — за зиму их набралось 313 и 263 соответственно. Кроме того, было эвакуировано 253 Porsche, 72 Audi, 20 Tesla и 14 Bentley.
  • Также среди нарушителей этой зимы на редких и элитных иномарках встречались нарушители на Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce.
  • Дептранс Москвы подчеркнул, что парковка автомобиля с нарушениями ПДД может стать причиной аварии или несчастного случая. Поэтому автомобилистам рекомендовано более внимательно относиться к правилам парковки.

С 1 января 2023 года столичные власти скорректировали тарифы на принудительную эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей и их хранение на штрафстоянке. Индексация прошла в рамках «ежегодного пересчёта экономически обоснованного тарифа» и составила 12%.

Попадали на эвакуацию?

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