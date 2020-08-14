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В Госдуме предложили наказывать злостных автохулиганов

Новости

Наталья Насонова

В Госдуме готовят поправки в КоАП, ужесточающие наказание за мелкое хулиган­ство, в том числе и с использо­ванием автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

  • Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила за повторное хулиган­ство за рулём лишать водитель­ских прав. Срок лишения депутат не уточнила. Поводом послужил недавний инцидент во Влади­востоке: водитель Лексуса специально промчался по луже, окатив пешеходов водой. Снятое видео он разместил в Instagram с подписью «Бесплатная мойка».

  • Владельца оштрафовали на 80 тысяч рублей. Пост он удалил и принёс извине­ния, но выяснилось, что у него уже есть один штраф по этой статье: в День Победы он пере­городил своим автомобилем выход из подъезда. По мнению Елены Вторыгиной, подобные выходки с размещением видео в соцсетях могут стать предметом для массового подражания.

  • Сейчас в статье 1079 Гражданского кодекса РФ предусмотрена возможность получения материальной компенсации при повреж­дении имущества автомобилем. В статье 20.1 это квалифицируется как мелкое хулиганство и наказывается штрафом размером до 1000 рублей, в отдельных случаях — арестом на 15 суток.

Нужно увеличивать штрафы или лишать прав?

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