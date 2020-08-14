В Госдуме предложили наказывать злостных автохулиганов
Наталья Насонова
В Госдуме готовят поправки в КоАП, ужесточающие наказание за мелкое хулиганство, в том числе и с использованием автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.
Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила за повторное хулиганство за рулём лишать водительских прав. Срок лишения депутат не уточнила. Поводом послужил недавний инцидент во Владивостоке: водитель Лексуса специально промчался по луже, окатив пешеходов водой. Снятое видео он разместил в Instagram с подписью «Бесплатная мойка».
Владельца оштрафовали на 80 тысяч рублей. Пост он удалил и принёс извинения, но выяснилось, что у него уже есть один штраф по этой статье: в День Победы он перегородил своим автомобилем выход из подъезда. По мнению Елены Вторыгиной, подобные выходки с размещением видео в соцсетях могут стать предметом для массового подражания.
Сейчас в статье 1079 Гражданского кодекса РФ предусмотрена возможность получения материальной компенсации при повреждении имущества автомобилем. В статье 20.1 это квалифицируется как мелкое хулиганство и наказывается штрафом размером до 1000 рублей, в отдельных случаях — арестом на 15 суток.