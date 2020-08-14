В Госдуме предложили наказывать злостных автохулиганов

Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила за повторное хулиган­ство за рулём лишать водитель­ских прав. Срок лишения депутат не уточнила. Поводом послужил недавний инцидент во Влади­востоке: водитель Лексуса специально промчался по луже, окатив пешеходов водой. Снятое видео он разместил в Instagram с подписью «Бесплатная мойка» .

Владельца оштрафовали на 80 тысяч рублей. Пост он удалил и принёс извине­ния, но выяснилось, что у него уже есть один штраф по этой статье: в День Победы он пере­городил своим автомобилем выход из подъезда. По мнению Елены Вторыгиной, подобные выходки с размещением видео в соцсетях могут стать предметом для массового подражания.