Китайский кроссовер Denza X, разработанный при участии Мерседеса, готовят к обновлению

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Кирилл Малышев
В патентное ведомство Китая поступила заявка на регистрацию обновлённого дизайна кроссовера Denza X. Разработанной при участии Mercedes-Benz модели изменили экстерьер, а технических изменений она не претерпела.
Компания Denza была основана в 2010 году как СП китайской корпорации BYD и немецкого концерна Daimler. Предприятие не было успешным, и позднее немецкая сторона снизила свою долю с 50% до 10%. Дизайн модели Х был разработан при участии компании Mercedes-Benz. Но, несмотря на это, продажи кроссовера крайне малы. Последние 175 дорестайлинговых вседорожников реализовали в январе этого года, и сейчас продажи стоят.