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Китайский кроссовер Denza X, разработанный при участии Мерседеса, готовят к обновлению

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Кирилл Малышев

В патентное ведомство Китая поступила заявка на регистрацию обновлённого дизайна кроссовера Denza X. Разработанной при участии Mercedes-Benz модели изменили экстерьер, а технических изменений она не претерпела.

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  • Кроссоверу поменяли бамперы, а вот оптика сохранилась в прежнем виде. Denza X может быть электромобилем или подзаряжаемым гибридом. В первом случае решётки радиатора нет вовсе, передняя панель «глухая». Добавили литые диски нового дизайна: в них стало больше спиц.

Дорестайлинговый вариант Denza X

  • Судя по незначительности изменений, габариты останутся неизменными: 4890х1950х1725 миллиметров при базе 2820 миллиметров. В салоне сохранится предельно минималистичная передняя панель с центральным дисплеем на 15,6 дюйма и цифровой комбинацией приборов диагональю 12,3 дюйма. Denza X во всех комплектациях имеет три ряда сидений.
  • Точной информации о силовых установках пока нет. Denza X может быть гибридом или чистым электромобилем. В первом случае она оснащена турбомотором 2.0 (192 л.с.), электромоторами около коробки передач (150 л.с.) и на задней оси (245 л.с.). А вот электромобиль может получить агрегат от родственного кроссовера BYD Tang: 517 л.с. и до 730 километров запаса хода.

Компания Denza была основана в 2010 году как СП китайской корпорации BYD и немецкого концерна Daimler. Предприятие не было успешным, и позднее немецкая сторона снизила свою долю с 50% до 10%. Дизайн модели Х был разработан при участии компании Mercedes-Benz. Но, несмотря на это, продажи кроссовера крайне малы. Последние 175 дорестайлинговых вседорожников реализовали в январе этого года, и сейчас продажи стоят.

«Китайцы», сделанные в СП с мировыми брендами, вам внушают больше доверия?

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