В Денвере полицейские будут стрелять в машины нарушителей GPS-маяками

Полиция Денвера взяла на вооружение новое средство борьбы с водителями, которые пытаются скрыться от патрульных: в машину преступника стреляют GPS-маячком, после чего его местоположение отслеживается и нарушитель задерживается без погони.

Пусковое устройство расположено на решётке радиатора патрульного автомобиля и стреляет за счёт сжатого воздуха. Заряд с маячком прилипает к кузову беглеца, после чего передвижения преступника можно отслеживать через приложение в смартфоне. Дальность сигнала трекера охарактеризована как «достаточно большая», пишет Denver Post.

Нововведение избавит от необходимости устраивать погони за преступниками по городским улицам, что зачастую заканчивается печально: в США каждый год в ДТП из-за полицейских погонь гибнет около 350 человек. Благодаря маячку появится возможность выбрать безлюдное место для перехвата.

На оснащение патрульных автомобилей новым устройством выделили 100 000 долларов. Маячок тестируют в пилотном режиме: за последнюю неделю им удачно воспользовались уже дважды, оба раза — во время преследования угонщиков.