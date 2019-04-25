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В Денвере полицейские будут стрелять в машины нарушителей GPS-маяками

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Андрей Шульдешов

Полиция Денвера взяла на вооружение новое средство борьбы с водителями, которые пытаются скрыться от патрульных: в машину преступника стреляют GPS-маячком, после чего его местоположение отслеживается и нарушитель задерживается без погони.

  • Пусковое устройство расположено на решётке радиатора патрульного автомобиля и стреляет за счёт сжатого воздуха. Заряд с маячком прилипает к кузову беглеца, после чего передвижения преступника можно отслеживать через приложение в смартфоне. Дальность сигнала трекера охарактеризована как «достаточно большая», пишет Denver Post.

  • Нововведение избавит от необходимости устраивать погони за преступниками по городским улицам, что зачастую заканчивается печально: в США каждый год в ДТП из-за полицейских погонь гибнет около 350 человек. Благодаря маячку появится возможность выбрать безлюдное место для перехвата.

  • На оснащение патрульных автомобилей новым устройством выделили 100 000 долларов. Маячок тестируют в пилотном режиме: за последнюю неделю им удачно воспользовались уже дважды, оба раза — во время преследования угонщиков.

  • В целях безопасности патрульным запрещено стрелять маячками по автомобилям с опущенной крышей, а также по мотоциклам: маячок получился увесистым и способен травмировать человека.

Denver police are testing technology that allows officers to shoot an adhesive GPS tracker at your car if you try to run from an officer. The devices will help police track a suspect or stolen car without engaging in a dangerous chase, said patrol chief Ron Thomas. “We recognize the inherent danger of chases,” Thomas said. Read the story: https://dpo.st/2UQxdmK ___________ Subscribe to The Denver Post: https://checkout.denverpost.com/subscriptionpanel Subscribe on YouTube: http://dpo.st/youtubesub Watch more Denver Post videos: http://denverpost.com/video Facebook: http://facebook.com/denverpost Instagram: http://instagram.com/denverpost Twitter: http://twitter.com/denverpost

Какие ещё средства стоит взять на вооружение полицейским?

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