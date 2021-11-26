Страховщик предлагает деньги вместо ремонта: как заставить его починить машину

Верховный суд вынес важное определение для тех автомо­билистов, кто остался недовольным решением страховой компании выплатить деньги после ДТП вместо ремонта машины. Речь идёт о ситуациях, в которых водители изначально настаивали на проведении ремонта за счёт страховщика на СТО — но вместо этого получили денежную выплату, которой не хватает для восстанов­ления автомобиля. Верховный суд предупредил страховщиков: они обязаны исполнять требования водителей и оплачивать ремонт повреждённой машины, если клиент не согласен на денежную компенсацию.

Поводом для разбирательства стало ДТП, в которое попал автомобилист по фамилии Швачич 10 ноября 2018 года. В его Mazda3 врезался водитель на Lexus LX, которого и признали виновником аварии. Согласно документам Верховного суда, Швачич был застрахован в «Росгос­страхе» по ОСАГО и, пользуясь принципом прямого возмещения, обратился в свою компанию с просьбой починить иномарку.

Дело затянулось, но 18 апреля 2019 года страховщик всё-таки согласился с прямым возмещением ущерба и выдал Швачичу направление на одну из СТО. Туда авто­мобилист 27 мая 2019 года привёз разбитую Mazda3 и даже получил акт о приёмке-сдаче. Но уже 25 июня 2019 года страховщик сообщил о невозмож­ности провести ремонт в этом и всех других сервисах, с которыми у него заключены договоры. Водителя попросили предоставить банковские реквизиты и получить вместо ремонта деньги.

Договориться со страховой компанией не получилось, поэтому авто­мобилисту пришлось написать жалобу фин­омбудс­мену — это обязательный этап перед обращением в суд. Но и там водителю в ремонте машины отказали. Причём по очень странной причине: оказалось, что у страховщика нет договорных отношений с нужными СТО. Поэтому фин­омбудсмен признал справедливым решение страховщика.