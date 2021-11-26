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Страховщик предлагает деньги вместо ремонта: как заставить его починить машину

Разбор

Анастасия Попова

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Верховный суд вынес важное определение для тех автомо­билистов, кто остался недовольным решением страховой компании выплатить деньги после ДТП вместо ремонта машины. Речь идёт о ситуациях, в которых водители изначально настаивали на проведении ремонта за счёт страховщика на СТО — но вместо этого получили денежную выплату, которой не хватает для восстанов­ления автомобиля. Верховный суд предупредил страховщиков: они обязаны исполнять требования водителей и оплачивать ремонт повреждённой машины, если клиент не согласен на денежную компенсацию.

Поводом для разбирательства стало ДТП, в которое попал автомобилист по фамилии Швачич 10 ноября 2018 года. В его Mazda3 врезался водитель на Lexus LX, которого и признали виновником аварии. Согласно документам Верховного суда, Швачич был застрахован в «Росгос­страхе» по ОСАГО и, пользуясь принципом прямого возмещения, обратился в свою компанию с просьбой починить иномарку.

Дело затянулось, но 18 апреля 2019 года страховщик всё-таки согласился с прямым возмещением ущерба и выдал Швачичу направление на одну из СТО. Туда авто­мобилист 27 мая 2019 года привёз разбитую Mazda3 и даже получил акт о приёмке-сдаче. Но уже 25 июня 2019 года страховщик сообщил о невозмож­ности провести ремонт в этом и всех других сервисах, с которыми у него заключены договоры. Водителя попросили предоставить банковские реквизиты и получить вместо ремонта деньги.

Договориться со страховой компанией не получилось, поэтому авто­мобилисту пришлось написать жалобу фин­омбудс­мену — это обязательный этап перед обращением в суд. Но и там водителю в ремонте машины отказали. Причём по очень странной причине: оказалось, что у страховщика нет договорных отношений с нужными СТО. Поэтому фин­омбудсмен признал справедливым решение страховщика.

Почему страховщик не может отказать в ремонте

Чтобы оспорить такое решение, водителю пришлось дойти до Верховного суда, который указал, что водитель не смог воспользо­ваться законным правом отремонтировать машину.

«По общему правилу, страховщик обязан организовать и (или) оплатить восстанови­тельный ремонт повреждённого автомобиля. То есть произвести возмещение вреда в натуре. Исключение из этого правила возможно, если потерпевшим выбрано возмещение вреда в форме страховой выплаты. Несоответ­ствие сервисных станций указанным выше требова­ниям само по себе не освобождает страховщика от обязанности осуществить страховое возмещение в натуре», — говорится в определении ВС, который отправил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Почему страховщики не хотят чинить машины

Юрист и эксперт в области автострахования Сергей Беляков объяснил корреспонденту Журнала Авто.ру, что иногда страховым компаниям гораздо выгоднее заплатить автомобилисту денежную сумму, которая по факту оказывается ниже расходов на ремонт. Например, когда в ДТП попадает редкий или старый автомобиль, на который сложно найти доступные недорогие запчасти. А расчёт компенсации страховщики в этом случае проводят с учётом износа деталей.

«На жестянку, то есть на ремонт кузова, страховые компании легко соглашаются, — сказал Беляков. — А вот если кроме покраски крыла нужно ещё поменять блок управления двигателем, возникают такие проблемы. И выходит, что водитель за свой счёт чинит машину с помощью новых запчастей, а выплаты получает за починку с учётом износа запчастей. Если убрать понятие износа, истории с отказами прекратятся. А сейчас у страховщиков есть возможность выбирать более дешёвый для них способ исполнения своих обязательств».

Почему страховщики считают эту практику законной

Как заявили Журналу Авто.ру в пресс-службе «Росгосстраха», решение о замене ремонта денежной выплатой страховщики принимают не так часто.

«Это возможно в тех ситуациях, когда по результатам дефектовки автомобиля на станции становится понятно, что осуществить восстанови­тельный ремонт в рамках требований действующего законо­дательства об ОСАГО не получится. Например, если запчасти идут слишком долго, а клиент не готов ждать ремонта всё это время», — объяснили в «Росгосстрахе».

Там указали, что закон устанавливает ограниченные сроки ремонта, превышение которых возможно только с согласия клиента. «Сейчас, в связи с ограниче­ниями из-за пандемии, сроки поставки некоторых запасных частей составляют от 1 до 2 месяцев», — предупредили в страховой компании.

Кроме того, страховщик считает возможным заменить ремонт на денежное возмещение при выявлении повреждений автомобиля, которые никак не относятся к заявленному страховому событию, но их учитывать вынуждены в расчётах, если без устранения этих проблем нельзя исправить повреждения, полученные в результате ДТП.

«Оплатить устранение повреждений, не относящихся к страховому случаю, страховщик не может — эта выплата не относится к страховке. А сам клиент тоже нередко отказывается от оплаты таких повреждений, — объяснили в Росгосстрахе. — В рассматри­ваемом в определении ВС случае сложилась как раз подобная ситуация. Потерпевший отказался от оплаты повреждений, не относящихся к ДТП, ввиду чего станция не смогла отремонти­ровать автомобиль в соответ­ствии с имеющейся технологией ремонта».

Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин в беседе с Журналом Авто.ру объяснил: закон об ОСАГО устанавливает приоритет натураль­ного возмещения. Также он отметил, что ограниченный закрытый перечень случаев, когда страховая компания вправе заменить натуральное возмещение денежной выплатой, действи­тельно существует. Например, при полной гибели автомобиля, в случае смерти потер­певшего, а также при наличии соответ­ствующего соглашения в письменной форме между страховщиком и потерпевшим.

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Почему выплаченных по страховке денег хватает не всегда

Стоимость повреждённых деталей оценивают в соответ­ствии с Единой методикой определения размера расходов на восстанови­тельный ремонт. На их основании страховщики и строят свои расчёты. Но, как уточнили в «Росгосстрахе», если водители само­стоятельно обращаются на СТО, то сталки­ваются с необходимостью платить за дополни­тельные работы и срочную доставку запасных частей.

Кроме того, в сервисах действуют розничные расценки на проведение работ, и стоимость ремонта растёт. Как уточнил генеральный директор «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи, Единая методика допускает 10% расхождений в расчётах стоимости ремонта: в таком случае пересчёт не производится.

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Что выгоднее для водителя — деньги или ремонт

Ремонт за счёт страховой компании — наиболее удобный вариант для водителя, уверен главный финансовый уполно­моченный Юрий Воронин. По его словам, разница возникает потому, что денежную выплату рассчитывают с учётом износа деталей, а натуральное возмещение проводят без учёта износа.

В свою очередь, Лаппи из «Совкомбанка» уточнил: многое зависит от предпочтений самого автомобилиста. «Согласно закону об ОСАГО, организация ремонта может занимать до 30 дней, и станция может находиться на значительном удалении от места хранения транспортного средства. Но при прочих равных обстоятель­ствах ремонт, то есть восстанов­ление транспортного средства до технически исправного состояния, предпочти­тельней, так как позволяет получить технически исправный автомобиль».

Что делать, если страховщик не даёт направление на ремонт

Если страховая компания выплатила авто­мобилисту деньги по непреду­смотренным законо­дательством причинам, это будет считаться нарушением. И тогда страховщику придётся полностью покрыть стоимость ремонта без учёта износа.

«Если страховая компания неправомерно отказала в выдаче направ­ления на ремонт, финансовый уполно­моченный выносит решение о том, что потерпевший может получить всю стоимость ремонта без учёта износа. Кроме того, встречаются случаи, когда со страховщика взыски­ваются средства на устранение недостатков проведённого им ремонта. Здесь взыскание проводится также без учёта износа», — объяснил Юрий Воронин.

И если страховщик безосновательно отказывает в выдаче направления на ремонт, нужно обратиться в компанию с конкретными требова­ниями — там обязаны рассмотреть заявление и направить мотиви­рованный ответ. Если после этого требования потребителя не будут удовлет­ворены, можно обращаться к финансовому уполно­моченному для рассмотрения спора — чаще всего на этом этапе вопрос решается в пользу клиента.

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Что лучше: направление на ремонт или денежная выплата?

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