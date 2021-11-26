Страховщик предлагает деньги вместо ремонта: как заставить его починить машину

Верховный суд вынес важное определение для тех автомобилистов, кто остался недовольным решением страховой компании выплатить деньги после ДТП вместо ремонта машины. Речь идёт о ситуациях, в которых водители изначально настаивали на проведении ремонта за счёт страховщика на СТО — но вместо этого получили денежную выплату, которой не хватает для восстановления автомобиля. Верховный суд предупредил страховщиков: они обязаны исполнять требования водителей и оплачивать ремонт повреждённой машины, если клиент не согласен на денежную компенсацию.
Поводом для разбирательства стало ДТП, в которое попал автомобилист по фамилии Швачич 10 ноября 2018 года. В его Mazda3 врезался водитель на Lexus LX, которого и признали виновником аварии. Согласно документам Верховного суда, Швачич был застрахован в «Росгосстрахе» по ОСАГО и, пользуясь принципом прямого возмещения, обратился в свою компанию с просьбой починить иномарку.
Дело затянулось, но 18 апреля 2019 года страховщик всё-таки согласился с прямым возмещением ущерба и выдал Швачичу направление на одну из СТО. Туда автомобилист 27 мая 2019 года привёз разбитую Mazda3 и даже получил акт о приёмке-сдаче. Но уже 25 июня 2019 года страховщик сообщил о невозможности провести ремонт в этом и всех других сервисах, с которыми у него заключены договоры. Водителя попросили предоставить банковские реквизиты и получить вместо ремонта деньги.
Договориться со страховой компанией не получилось, поэтому автомобилисту пришлось написать жалобу финомбудсмену — это обязательный этап перед обращением в суд. Но и там водителю в ремонте машины отказали. Причём по очень странной причине: оказалось, что у страховщика нет договорных отношений с нужными СТО. Поэтому финомбудсмен признал справедливым решение страховщика.
Почему страховщик не может отказать в ремонте
Чтобы оспорить такое решение, водителю пришлось дойти до Верховного суда, который указал, что водитель не смог воспользоваться законным правом отремонтировать машину.
«По общему правилу, страховщик обязан организовать и (или) оплатить восстановительный ремонт повреждённого автомобиля. То есть произвести возмещение вреда в натуре. Исключение из этого правила возможно, если потерпевшим выбрано возмещение вреда в форме страховой выплаты. Несоответствие сервисных станций указанным выше требованиям само по себе не освобождает страховщика от обязанности осуществить страховое возмещение в натуре», — говорится в определении ВС, который отправил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Почему страховщики не хотят чинить машины
Юрист и эксперт в области автострахования Сергей Беляков объяснил корреспонденту Журнала Авто.ру, что иногда страховым компаниям гораздо выгоднее заплатить автомобилисту денежную сумму, которая по факту оказывается ниже расходов на ремонт. Например, когда в ДТП попадает редкий или старый автомобиль, на который сложно найти доступные недорогие запчасти. А расчёт компенсации страховщики в этом случае проводят с учётом износа деталей.
«На жестянку, то есть на ремонт кузова, страховые компании легко соглашаются, — сказал Беляков. — А вот если кроме покраски крыла нужно ещё поменять блок управления двигателем, возникают такие проблемы. И выходит, что водитель за свой счёт чинит машину с помощью новых запчастей, а выплаты получает за починку с учётом износа запчастей. Если убрать понятие износа, истории с отказами прекратятся. А сейчас у страховщиков есть возможность выбирать более дешёвый для них способ исполнения своих обязательств».
Почему страховщики считают эту практику законной
Как заявили Журналу Авто.ру в пресс-службе «Росгосстраха», решение о замене ремонта денежной выплатой страховщики принимают не так часто.
«Это возможно в тех ситуациях, когда по результатам дефектовки автомобиля на станции становится понятно, что осуществить восстановительный ремонт в рамках требований действующего законодательства об ОСАГО не получится. Например, если запчасти идут слишком долго, а клиент не готов ждать ремонта всё это время», — объяснили в «Росгосстрахе».
Там указали, что закон устанавливает ограниченные сроки ремонта, превышение которых возможно только с согласия клиента. «Сейчас, в связи с ограничениями из-за пандемии, сроки поставки некоторых запасных частей составляют от 1 до 2 месяцев», — предупредили в страховой компании.
Кроме того, страховщик считает возможным заменить ремонт на денежное возмещение при выявлении повреждений автомобиля, которые никак не относятся к заявленному страховому событию, но их учитывать вынуждены в расчётах, если без устранения этих проблем нельзя исправить повреждения, полученные в результате ДТП.
«Оплатить устранение повреждений, не относящихся к страховому случаю, страховщик не может — эта выплата не относится к страховке. А сам клиент тоже нередко отказывается от оплаты таких повреждений, — объяснили в Росгосстрахе. — В рассматриваемом в определении ВС случае сложилась как раз подобная ситуация. Потерпевший отказался от оплаты повреждений, не относящихся к ДТП, ввиду чего станция не смогла отремонтировать автомобиль в соответствии с имеющейся технологией ремонта».
Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин в беседе с Журналом Авто.ру объяснил: закон об ОСАГО устанавливает приоритет натурального возмещения. Также он отметил, что ограниченный закрытый перечень случаев, когда страховая компания вправе заменить натуральное возмещение денежной выплатой, действительно существует. Например, при полной гибели автомобиля, в случае смерти потерпевшего, а также при наличии соответствующего соглашения в письменной форме между страховщиком и потерпевшим.
Почему выплаченных по страховке денег хватает не всегда
Стоимость повреждённых деталей оценивают в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт. На их основании страховщики и строят свои расчёты. Но, как уточнили в «Росгосстрахе», если водители самостоятельно обращаются на СТО, то сталкиваются с необходимостью платить за дополнительные работы и срочную доставку запасных частей.
Кроме того, в сервисах действуют розничные расценки на проведение работ, и стоимость ремонта растёт. Как уточнил генеральный директор «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи, Единая методика допускает 10% расхождений в расчётах стоимости ремонта: в таком случае пересчёт не производится.
Что выгоднее для водителя — деньги или ремонт
Ремонт за счёт страховой компании — наиболее удобный вариант для водителя, уверен главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. По его словам, разница возникает потому, что денежную выплату рассчитывают с учётом износа деталей, а натуральное возмещение проводят без учёта износа.
В свою очередь, Лаппи из «Совкомбанка» уточнил: многое зависит от предпочтений самого автомобилиста. «Согласно закону об ОСАГО, организация ремонта может занимать до 30 дней, и станция может находиться на значительном удалении от места хранения транспортного средства. Но при прочих равных обстоятельствах ремонт, то есть восстановление транспортного средства до технически исправного состояния, предпочтительней, так как позволяет получить технически исправный автомобиль».
Что делать, если страховщик не даёт направление на ремонт
Если страховая компания выплатила автомобилисту деньги по непредусмотренным законодательством причинам, это будет считаться нарушением. И тогда страховщику придётся полностью покрыть стоимость ремонта без учёта износа.
«Если страховая компания неправомерно отказала в выдаче направления на ремонт, финансовый уполномоченный выносит решение о том, что потерпевший может получить всю стоимость ремонта без учёта износа. Кроме того, встречаются случаи, когда со страховщика взыскиваются средства на устранение недостатков проведённого им ремонта. Здесь взыскание проводится также без учёта износа», — объяснил Юрий Воронин.
И если страховщик безосновательно отказывает в выдаче направления на ремонт, нужно обратиться в компанию с конкретными требованиями — там обязаны рассмотреть заявление и направить мотивированный ответ. Если после этого требования потребителя не будут удовлетворены, можно обращаться к финансовому уполномоченному для рассмотрения спора — чаще всего на этом этапе вопрос решается в пользу клиента.