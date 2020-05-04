Американский автоблогер про русские машины и свой автопарк: 6 вопросов Дагу ДеМуро

1. Что ты делаешь во время эпидемии?

Вообще-то, я занят даже больше, чем раньше. Монтирую очень много видеороликов, пытаюсь создать хороший задел на будущее и подготовить как можно больше видео. А ещё снимаю кое-что, в основном у себя в гараже. Вдобавок мы с супругой готовим всю еду, а это значит, что нужно мыть много посуды и всё время планировать, какие блюда готовить. Ещё мы ходим гулять и играем с нашим щенком по кличке Лапша.



2. Твоя самая дурацкая авария?

Самая дурацкая? Ну, однажды я переехал дерево. До того, как создать свой ютуб-канал, я работал в Porsche, и вот еду я однажды ночью на 911, поворачиваю за угол, а на дороге лежит дерево. Я ехал слишком быстро, остановиться уже не мог и наехал на него. Машине здорово досталось, начальство было не в восторге, но я-то считал, что моей вины тут нет: оно же было на дороге! Но такое объяснение им не очень понравилось.

3. Ручка или автомат?

Зависит от обстоятельств. В потоке – точно автомат, но я предпочитаю ручную коробку, если еду по извилистой дороге на спортивном автомобиле, вроде Ford GT40.



4. Назови три худшие машины, что ты водил, и почему они худшие?

Три худшие машины — Trabant, Yugo и, наверное, мой собственный Land Rover Defender. Trabant — это просто катастрофа, а не машина, плохо сделана, страшная, просто жуть. Yugo такая же, вроде его новой версии, а мой Land Rover Defender на самом деле не сильно лучше, он тоже так себе, особенно за такие деньги: в Штатах Defender стоит от 60 тысяч долларов!



5. Американцы хорошо водят?

Да, американцы в основном водят хорошо. Несмотря на жалобы самих американцев, здесь водят лучше, чем во многих других местах в мире. Я садился за руль уже в 25 странах, и в Америке ездить приятно. Правда, в Штатах умение водить необходимо — потому что всё, что тебе нужно, находится далеко. Поэтому экзамен на права не слишком сложный, поскольку всем понятно, что без них не обойтись. Но у нас есть люди, которые не так аккуратны на дороге, как, например, в Германии, где получить права действительно тяжело и нужно продемонстрировать все свои умения.

6. Ты хороший водитель?

Ну, у меня хорошая история вождения, но не уверен, что я хороший водитель. То есть я, конечно, думаю, что да, но так все про себя думают...

