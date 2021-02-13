Без шансов: 808-сильный Challenger Demon и Porsche 911 Turbo S сравнили в дрэге
Михаил Кондратьев
YouTube-канал carwow провёл сравнение двух абсолютно разных автомобилей на прямой. В разгоне с места, ускорении со средней скорости и экстренном торможении схлестнулись 808-сильный Dodge Challenger Demon (самый мощный серийный масл-кар в недавнем прошлом) и Porsche 911 Turbo S, удерживающий звание самого быстрого автомобиля в серии тестов канала.
«Демон» обладает компрессорным двигателем V8 объёмом 6,2 литра и с 972 Нм крутящего момента. Несмотря на огромную мощность, реализовать её на неподготовленном покрытии крайне трудно.
Если в подходящих условиях полностью стоковый масл-кар способен проходить традиционные четверть мили быстрее 10 секунд, то в этом сравнении лучшим результатом стали 11,3 секунды. При этом старт на Challenger потребовал время на активацию лонч-контроля и прогрев шин.
Porsche 911 Turbo S с 650 силами и 800 Нм (3,8-литровая оппозитная «шестёрка» с двумя турбинами) в тех же условиях справился за 10,5 секунды. Примечательно, что «Порше» победил и в ускорении с
82 км/ч,хотя такая гонка теоретически должна была остаться за Dodge.
Поначалу «Демон» опережал
911-й.На скорости свыше 260 км/чу «американца» сработал электронный ограничитель скорости, но Porsche начал уверенно догонять его ещё до этого. В торможении с высокой скорости до полной остановки 911 Turbo S тоже победил.