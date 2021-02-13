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Без шансов: 808-сильный Challenger Demon и Porsche 911 Turbo S сравнили в дрэге

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Михаил Кондратьев

YouTube-канал carwow провёл сравнение двух абсолютно разных авто­мобилей на прямой. В разгоне с места, ускорении со средней скорости и экстренном торможении схлестнулись 808-сильный Dodge Challenger Demon (самый мощный серийный масл-кар в недавнем прошлом) и Porsche 911 Turbo S, удер­живающий звание самого быстрого автомобиля в серии тестов канала.

  • «Демон» обладает компрессорным двигателем V8 объёмом 6,2 литра и с 972 Нм крутящего момента. Несмотря на огромную мощность, реализовать её на неподготов­ленном покрытии крайне трудно.

  • Если в подходящих условиях полностью стоковый масл-кар способен проходить традиционные четверть мили быстрее 10 секунд, то в этом сравнении лучшим резуль­татом стали 11,3 секунды. При этом старт на Challenger потребовал время на активацию лонч-контроля и прогрев шин.

  • Porsche 911 Turbo S с 650 силами и 800 Нм (3,8-литровая оппозитная «шестёрка» с двумя турбинами) в тех же условиях справился за 10,5 секунды. Примечательно, что «Порше» победил и в ускорении с 82 км/ч, хотя такая гонка теоретически должна была остаться за Dodge.

  • Поначалу «Демон» опережал 911-й. На скорости свыше 260 км/ч у «американца» сработал электронный ограни­читель скорости, но Porsche начал уверенно догонять его ещё до этого. В торможении с высокой скорости до полной остановки 911 Turbo S тоже победил.

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