Без шансов: 808-сильный Challenger Demon и Porsche 911 Turbo S сравнили в дрэге

«Демон» обладает компрессорным двигателем V8 объёмом 6,2 литра и с 972 Нм крутящего момента. Несмотря на огромную мощность, реализовать её на неподготов­ленном покрытии крайне трудно.

Если в подходящих условиях полностью стоковый масл-кар способен проходить традиционные четверть мили быстрее 10 секунд, то в этом сравнении лучшим резуль­татом стали 11,3 секунды. При этом старт на Challenger потребовал время на активацию лонч-контроля и прогрев шин.

Porsche 911 Turbo S с 650 силами и 800 Нм (3,8-литровая оппозитная «шестёрка» с двумя турбинами) в тех же условиях справился за 10,5 секунды. Примечательно, что «Порше» победил и в ускорении с 82 км/ч, хотя такая гонка теоретически должна была остаться за Dodge.