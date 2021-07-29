Как изменился спрос на китайские автомобили в России и отношение покупателей к ним

Интерес к автомобилям китайских марок начал оживать только в 2018 году. Тогда за 12 месяцев было зарегистри­ровано 28,6 тысячи машин — на 15% больше, чем в 2017 году. В 2019 году продажи выросли ещё на 14%, а в 2020 году, несмотря на пандемию и длительный локдаун, — уже на 63%.

За 6 месяцев 2021 года дилерами проданы 46,5 тысячи новых китайских машин — в 2,8 раза больше, чем за этот же период в прошлом году, и больше, чем продавалось в год в период с 2015-го по 2019-й.

Ростом популярности автомобили из Поднебесной обязаны обычно более интересному и богатому оснащению, чем у конкурентов в аналогичном ценовом сегменте, привлекательному дизайну и растущей надёжности.

Новые модели

С начала 2020 года на российском рынке появилось 14 новых моделей китайских автопроизводителей. Почти все они — кроссоверы разных классов: от компактных до больших. А ещё предлагаются лифтбек, минивэн, пикап и даже электромобиль.