Как изменился спрос на китайские автомобили в России и отношение покупателей к ним
Дмитрий Савостьянчик
Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений о продаже легковых автомобилей китайских брендов за январь–июнь 2021 года и узнали, какие модели чаще всего встречались в продаже на классифайде и по какой цене. Также составили рейтинг самых продаваемых марок, выяснили, в каких ценовых сегментах продаются машины из Поднебесной и как к ним относятся покупатели.
Как продаются китайские автомобили в России
Пик спроса на китайские автомобили в России пришёлся на 2013 год, когда на учёт были поставлены почти 94 тысячи новых машин. Это в 3,4 раза больше, чем всего за три года до этого. Но дальше спрос на «китайцев» стал падать: в 2014 году продажи сократились на 18%, а в 2015‑м — упали ещё вдвое.
Интерес к автомобилям китайских марок начал оживать только в 2018 году. Тогда за 12 месяцев было зарегистрировано 28,6 тысячи машин — на 15% больше, чем в 2017 году. В 2019 году продажи выросли ещё на 14%, а в 2020 году, несмотря на пандемию и длительный локдаун, — уже на 63%.
За 6 месяцев 2021 года дилерами проданы 46,5 тысячи новых китайских машин — в 2,8 раза больше, чем за этот же период в прошлом году, и больше, чем продавалось в год в период с 2015-го по 2019-й.
Ростом популярности автомобили из Поднебесной обязаны обычно более интересному и богатому оснащению, чем у конкурентов в аналогичном ценовом сегменте, привлекательному дизайну и растущей надёжности.
Новые модели
С начала 2020 года на российском рынке появилось 14 новых моделей китайских автопроизводителей. Почти все они — кроссоверы разных классов: от компактных до больших. А ещё предлагаются лифтбек, минивэн, пикап и даже электромобиль.
Сколько стоят китайские автомобили
Большинство объявлений о продаже новых «китайцев» представлены в среднем ценовом сегменте: за 1,5–3 миллиона рублей. За полгода на Авто.ру было размещено более 15 тысяч таких объявлений. При этом средний прайс по ним лишь немного выше минимальной границы — 1,8 миллиона рублей.
Машин околобюджетного сегмента — дешевле 1,5 миллиона, но дороже 800 тысяч рублей — втрое меньше: на них приходится 24 процента объявлений.
Совсем редко встречаются объявления с автомобилями дороже трёх миллионов рублей и откровенно бюджетных, дешевле 800 тысяч. В сумме их не больше 1 процента.
На вторичном рынке пока чаще всего встречаются совсем дешёвые варианты: на машины дешевле 300 тысяч рублей приходится 46 процентов предложений — 16 тысяч штук. Это больше, чем суммарно продаётся китайских автомобилей по цене до 500 тысяч и до 800 тысяч рублей: они заняли 44% рынка.
Машины стоимостью от 1,5 до 3 миллионов рублей заняли 10% рынка.
Рейтинг новых китайских автомобилей на Авто.ру
Чаще всего на Авто.ру продавались новые машины трёх марок, на которые приходится 86 процентов рынка: Haval, Chery и Geely. Причём автомобили Haval оказались самыми дорогими: в среднем они стоят чуть дороже 1,8 миллиона рублей. Chery и Geely — немного дешевле: около 1,7 миллиона рублей.
Заметно выбиваются по цене «премиальные» представители китайского автопрома — CHERYEXEED, который представлен только большим кроссовером TXL, и GAG — тут большинство продаж приходится на полноразмерный вседорожник GS8.
Выбирая нового «китайца» проще всего встретить объявления о продаже Haval F7 и его купеобразную версию — F7x: суммарно на них приходится четверть размещений.
Большинство популярных китайских моделей продаются в среднем за 1,5–1,9 миллиона рублей. Исключение лишь за компактным Chery Tiggo 4, на который у компании приходится около 40% продаж.
Рейтинг подержанных китайских автомобилей на Авто.ру
На вторичном рынке доминируют бренды, которые давно присутствуют в России и были куплены в первую волну популярности китайских автомобилей: Chery, Lifan, Geely и Great Wall. Суммарно на них приходится 86,5% объявлений.
В ближайшие годы можно ожидать роста предложений о продаже подержанных автомобилей марки Haval, которая совсем недавно появилась в России и сразу заняла солидную долю на рынке новых автомобилей. Пока машины этой марки редкие «гости» на вторичке, потому что они слишком свежие, чтобы их менять.
Лидиры на рынке подержанных машин — модели, которые когда-то были очень популярными среди россиян, поэтому они достаточно хорошо распространены на вторичке. Сегодня большинство массовых китайских «бэушек» уже не продаются новыми, а те автомобили, которые встречаются в перепродаже, чаще всего старые и с большими пробегами — отсюда и низкая цена.
Так, например, рекордно дёшево на Авто.ру продавались совсем малоизвестные ситикары BYD Flyer — в среднем за 61 тысячу рублей. Чуть дороже — за 73 тысячи — предлагались внедорожники Xin Kai SR‑V X3.
Мнение покупателей о китайских автомобилях
Опрос читателей Журнала Авто.ру показал, что в целом россияне положительно относятся к продукции китайского автопрома, а почти половине респондентов — 44 процентам — эти машины даже нравятся. Ещё 35 процентов опрошенных относятся к ним нейтрально. И лишь каждому пятому «китайцы» всё ещё не по душе.
Суммарно 56 процентов участников опроса в той или иной степени задумываются о покупке машины из Поднебесной. Правда, больше половины из них — 54 процента — пока сомневаются, но, возможно, совершат такую покупку в будущем. Каждый седьмой респондент уже стал владельцем такого автомобиля, однако их вдвое меньше, чем тех, кто категорически против покупки «китайцев».
При этом за последние несколько лет больше половины опрошенных стали лучше относиться к китайским автомобилям. Лишь у 4 процентов респондентов мнение о «китайцах» стало хуже, а ещё треть читателей признались, что не испытывают к ним никакого интереса.
Вместе с этим респонденты отмечают, что за последние годы китайские машины стали значительно лучше — так ответили 63 процента читателей. Ещё 18% читателей пока сомневаются в этом, а 8 процентов считают, что машины стали только хуже — сложнее и дороже. Остальные 11 процентов респондентов признались, что мало что знают про автомобили китайских брендов.