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Легендарную Lancia Delta Integrale выставили на продажу. Она как новая

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Борис Закиров

Британский салон эксклюзивных автомобилей Tom Hartley опубликовал объявление о продаже леворульного хэтчбека Lancia Delta HF Integrale с пробегом 14 тысяч миль (22,5 тысячи километров). Цена автомобиля — 99 950 фунтов стерлингов (129,2 тысячи долларов США).

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  • Экземпляр Delta HF Integrale из объявления выпущен в 1994 году и имеет полную историю обслуживания.

  • Автомобиль окрашен в тёмно-зелёный цвет British Racing Green, оснащён чёрными колёсными дисками. Однако раньше этот автомобиль носил ливрею команды Martini, посвящённую раллийным победам начала девяностых.

  • И кузов, и салон хэтчбека сохранились идеально. Интерьер отделан бежевой алькантарой, оборудован спортивным рулём Momo.

  • Первоначально дорожные Дельты Интеграле оснащались 165-сильными турбо­моторами, затем двигатели форсиро­вали до 200 лошадиных сил. Хэтчбек с 5-ступен­чатой «механикой» разгонялся до сотни за 5,7 секунды, максимальная скорость составляла 200 км/ч.

  • Хэтчбек Lancia Delta представили в 1979 году, а уже в 1980-м он стал Европейским автомо­билем года. В ралли модель появилась в 1985 году, а начиная с 1987-го полно­приводные HF Integrale принесли марке шесть побед в кубке конструкторов. Благодаря этому её дорожные версии высоко ценятся коллекци­онерами.

  • Ранее в сентябре на продажу выстав­ляли другую редкую модель Lancia — омологаци­онную Delta в моди­фикации S4 Stradale. Её гоночный вариант участвовал в ралли запрещённой Группы Б, а для свободной продажи создали всего 200 машин. Авто­мобиль оценили в 850 тысяч евро (76 милли­онов рублей).

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