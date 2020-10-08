Легендарную Lancia Delta Integrale выставили на продажу. Она как новая

Экземпляр Delta HF Integrale из объявления выпущен в 1994 году и имеет полную историю обслуживания.

Автомобиль окрашен в тёмно-зелёный цвет British Racing Green, оснащён чёрными колёсными дисками. Однако раньше этот автомобиль носил ливрею команды Martini, посвящённую раллийным победам начала девяностых.

И кузов, и салон хэтчбека сохранились идеально. Интерьер отделан бежевой алькантарой, оборудован спортивным рулём Momo.

Первоначально дорожные Дельты Интеграле оснащались 165-сильными турбо­моторами, затем двигатели форсиро­вали до 200 лошадиных сил. Хэтчбек с 5-ступен ­чатой «механикой» разгонялся до сотни за 5,7 секунды, максимальная скорость составляла 200 км/ч.

Хэтчбек Lancia Delta представили в 1979 году, а уже в 1980-м он стал Европейским автомо­билем года. В ралли модель появилась в 1985 году, а начиная с 1987-го полно­приводные HF Integrale принесли марке шесть побед в кубке конструкторов. Благодаря этому её дорожные версии высоко ценятся коллекци­онерами.