Легендарную Lancia Delta Integrale выставили на продажу. Она как новая
Борис Закиров
Британский салон эксклюзивных автомобилей Tom Hartley опубликовал объявление о продаже леворульного хэтчбека Lancia Delta HF Integrale с пробегом 14 тысяч миль (22,5 тысячи километров). Цена автомобиля — 99 950 фунтов стерлингов (129,2 тысячи долларов США).
Экземпляр Delta HF Integrale из объявления выпущен в 1994 году и имеет полную историю обслуживания.
Автомобиль окрашен в тёмно-зелёный цвет British Racing Green, оснащён чёрными колёсными дисками. Однако раньше этот автомобиль носил ливрею команды Martini, посвящённую раллийным победам начала девяностых.
И кузов, и салон хэтчбека сохранились идеально. Интерьер отделан бежевой алькантарой, оборудован спортивным рулём Momo.
Первоначально дорожные Дельты Интеграле оснащались 165-сильными турбомоторами, затем двигатели форсировали до 200 лошадиных сил. Хэтчбек с
5-ступенчатой «механикой» разгонялся до сотни за 5,7 секунды, максимальная скорость составляла 200 км/ч.
Хэтчбек Lancia Delta представили в 1979 году, а уже в
1980-мон стал Европейским автомобилем года. В ралли модель появилась в 1985 году, а начиная с 1987-гополноприводные HF Integrale принесли марке шесть побед в кубке конструкторов. Благодаря этому её дорожные версии высоко ценятся коллекционерами.
Ранее в сентябре на продажу выставляли другую редкую модель Lancia — омологационную Delta в модификации S4 Stradale. Её гоночный вариант участвовал в ралли запрещённой Группы Б, а для свободной продажи создали всего 200 машин. Автомобиль оценили в 850 тысяч евро (76 миллионов рублей).