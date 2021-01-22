Ателье Italdesign решило возродить культовый спорткар DeLorean DMC-12
Дмитрий Елизаров
Знаменитое кузовостроительное ателье Italdesign опубликовало на своей странице в Facebook интригующий тизер: он изображает некий автомобиль с дверями в стиле «крыло чайки» и с подсвеченным логотипом DMC. Компания Italdesign утверждает, что собирается отпраздновать 40-летний юбилей спорткара.
Тизер сопровождается фотографией настоящего DeLorean
DMC-12,выезжающего из промышленного помещения. В описании к фотографии говорится, что это первый серийный экземпляр купе, а само фото было сделано 21 января 1981 года. Никаких подробностей проекта ателье не раскрывает, предлагая следить за дальнейшими публикациями.
По одной из версий, Italdesign готовит некое современное прочтение знаменитого купе: стилист Джорджетто Джуджаро в составе ателье принимал участие в разработке экстерьера оригинального DMC-12.
Спорткар выпускался фирмой Джона Делореана в период с 1981 по 1983 год. Особую известность DeLorean
DMC-12получил после выхода на экраны кинотрилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее», где сыграл роль машины времени. Модель до сих пор пользуется популярностью. К примеру, в апреле прошлого года один из DeLorean образца 1981 года продали на аукционе за 45 500 долларов (3,33 миллиона рублей).
30 марта в свет выйдет книга под названием Back to the Future. DeLorean Time Machine: Doc Brown’s Owners’ Workshop Manual, написанная одним из создателей «Назад в будущее» Бобом Гейлом, — она должна раскрыть некоторые технические секреты машины времени.