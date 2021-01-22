Ателье Italdesign решило возродить культовый спорткар DeLorean DMC-12

Тизер сопровождается фотографией настоящего DeLorean DMC-12, выезжающего из промыш­ленного помещения. В описании к фото­графии говорится, что это первый серийный экзем­пляр купе, а само фото было сделано 21 января 1981 года. Никаких подроб­ностей проекта ателье не раскрывает, предлагая следить за дальней­шими публикациями.

По одной из версий, Italdesign готовит некое современное прочтение знаменитого купе: стилист Джорджетто Джуджаро в составе ателье принимал участие в разработке экстерьера оригиналь­ного DMC-12.

Спорткар выпускался фирмой Джона Делореана в период с 1981 по 1983 год. Особую известность DeLorean DMC-12 получил после выхода на экраны кино­трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее», где сыграл роль машины времени. Модель до сих пор пользуется популяр­ностью. К примеру, в апреле прошлого года один из DeLorean образца 1981 года продали на аукционе за 45 500 долларов (3,33 миллиона рублей).