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Ателье Italdesign решило возродить культовый спорткар DeLorean DMC-12

Новости

Дмитрий Елизаров

Знаменитое кузовостроительное ателье Italdesign опубликовало на своей странице в Facebook интригующий тизер: он изображает некий авто­мобиль с дверями в стиле «крыло чайки» и с подсве­ченным логотипом DMC. Компания Italdesign утверждает, что собирается отпраздновать 40-летний юбилей спорткара.

  • Тизер сопровождается фотографией настоящего DeLorean DMC-12, выезжающего из промыш­ленного помещения. В описании к фото­графии говорится, что это первый серийный экзем­пляр купе, а само фото было сделано 21 января 1981 года. Никаких подроб­ностей проекта ателье не раскрывает, предлагая следить за дальней­шими публикациями.

  • По одной из версий, Italdesign готовит некое современное прочтение знаменитого купе: стилист Джорджетто Джуджаро в составе ателье принимал участие в разработке экстерьера оригиналь­ного DMC-12.

  • Спорткар выпускался фирмой Джона Делореана в период с 1981 по 1983 год. Особую известность DeLorean DMC-12 получил после выхода на экраны кино­трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее», где сыграл роль машины времени. Модель до сих пор пользуется популяр­ностью. К примеру, в апреле прошлого года один из DeLorean образца 1981 года продали на аукционе за 45 500 долларов (3,33 миллиона рублей).

  • 30 марта в свет выйдет книга под названием Back to the Future. DeLorean Time Machine: Doc Brown’s Owners’ Workshop Manual, написанная одним из создателей «Назад в будущее» Бобом Гейлом, — она должна раскрыть некоторые технические секреты машины времени.

Построить новый DeLorean — хорошая идея?

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