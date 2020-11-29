Видео: на McLaren 600LT во весь опор. До 320 км/ч

Посмотрите на невероятно скрупулёзное восстановление игрушечного DeLorean

Новости

Михаил Кондратьев

YouTube-канал Good Restore опубликовал видео о восстанов­лении игрушечного DeLorean DMC-12 в виде авто­мобиля из «Назад в будущее». Модельку в плачевном состоянии не просто привели в порядок, но и сделали лучше, чем она была изначально.

  • Процесс реставрации начался с полного разбора игрушки. Следом все детали были очищены и по новой произве­дена окраска кузова. Компоненты интерьера тоже были обработаны до мельчайших деталей.

  • Помимо этого, в ходе восстанов­ления DeLorean получил новые «стёкла», а также разно­цветные провода в салоне и снаружи — чтобы ещё больше походить на киногероя.

  • В описании видео автор отметил, что работа заняла очень много времени, но он с большой радостью взялся за эту игрушку, так как всегда любил знаменитый фильм о путеше­ствиях во времени. На канале, которому меньше года, уже больше двух десятков аналогичных роликов.

Питаете интерес к игрушечным машинкам?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение