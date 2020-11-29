Посмотрите на невероятно скрупулёзное восстановление игрушечного DeLorean
Михаил Кондратьев
YouTube-канал Good Restore опубликовал видео о восстановлении игрушечного DeLorean
Процесс реставрации начался с полного разбора игрушки. Следом все детали были очищены и по новой произведена окраска кузова. Компоненты интерьера тоже были обработаны до мельчайших деталей.
Помимо этого, в ходе восстановления DeLorean получил новые «стёкла», а также разноцветные провода в салоне и снаружи — чтобы ещё больше походить на киногероя.
В описании видео автор отметил, что работа заняла очень много времени, но он с большой радостью взялся за эту игрушку, так как всегда любил знаменитый фильм о путешествиях во времени. На канале, которому меньше года, уже больше двух десятков аналогичных роликов.