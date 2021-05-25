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Взгляните на самый мощный в мире DeLorean DMC-12: у него турбомотор от Kia

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Дмитрий Елизаров

Ателье Otsuka Maxwell Design из Калифорнии построило кастомную версию знаменитого купе DeLorean DMC-12. Создатели называют купе самым мощным Делореаном в мире. Как уточняет The Drive, купе оснастили серьёзно модифи­цированным турбо­мотором от Kia Stinger и коробкой от Porsche 911.

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  • 3,3-литровый V6, который устанавлива­ется на Kia Stinger GT, развивает в штатном варианте 370 л.с. Однако тюнеры снабдили мотор парой интер­кулеров, специально разра­ботанным коллектором и альтер­нативной системой наддува от Garrett. При минимальном давлении наддува отдача двигателя увели­чилась примерно на 110 л.с., в целом же, по расчётам тюнеров, мотор способен развивать 630 л.с. и 665 Нм крутящего момента. Это и делает купе самым мощным представи­телем марки.

  • Мотор, которым DeLorean DMC-12 оснащался изначально, обеспе­чивал всего 130 л.с. Поэтому на купе заменили и трансмиссию: штатная коробка уступила своё место шести­ступен­чатой «механике» от Porsche 911 серии 996. Даже с базовыми настройками спорткар способен ускориться до 100 км/ч примерно за 4 секунды.

  • Ещё один суперкар, который поделился с кастомным купе своими деталями, — это Ferrari 348, у которого позаим­ствовали тормозные суппорты. Кроме того, в шасси DeLorean применены компоненты KW и AP Racing.

  • В планах создателей спорткара значится полная переделка интерьера, но внешность купе оставят заводской. По замыслу тюнеров, при взгляде снаружи DeLorean ничем не должен выдавать своей доработанной сущности.

  • В начале нынешнего года о намерении возродить культовое купе в некоем новом качестве сообщало ателье Italdesign. Однако дальше публикации един­ственного тизера дело пока не зашло.

Выбрали бы такой DeLorean или заводской?

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