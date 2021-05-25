Взгляните на самый мощный в мире DeLorean DMC-12: у него турбомотор от Kia
Дмитрий Елизаров
Ателье Otsuka Maxwell Design из Калифорнии построило кастомную версию знаменитого купе DeLorean
3,3-литровый V6, который устанавливается на Kia Stinger GT, развивает в штатном варианте 370 л.с. Однако тюнеры снабдили мотор парой интеркулеров, специально разработанным коллектором и альтернативной системой наддува от Garrett. При минимальном давлении наддува отдача двигателя увеличилась примерно на 110 л.с., в целом же, по расчётам тюнеров, мотор способен развивать 630 л.с. и 665 Нм крутящего момента. Это и делает купе самым мощным представителем марки.
Мотор, которым DeLorean DMC-12 оснащался изначально, обеспечивал всего 130 л.с. Поэтому на купе заменили и трансмиссию: штатная коробка уступила своё место шестиступенчатой «механике» от Porsche 911 серии 996. Даже с базовыми настройками спорткар способен ускориться до
100 км/чпримерно за 4 секунды.
Ещё один суперкар, который поделился с кастомным купе своими деталями, — это Ferrari 348, у которого позаимствовали тормозные суппорты. Кроме того, в шасси DeLorean применены компоненты KW и AP Racing.
В планах создателей спорткара значится полная переделка интерьера, но внешность купе оставят заводской. По замыслу тюнеров, при взгляде снаружи DeLorean ничем не должен выдавать своей доработанной сущности.
В начале нынешнего года о намерении возродить культовое купе в некоем новом качестве сообщало ателье Italdesign. Однако дальше публикации единственного тизера дело пока не зашло.