Взгляните на самый мощный в мире DeLorean DMC-12: у него турбомотор от Kia

3,3-литровый V6, который устанавлива­ется на Kia Stinger GT, развивает в штатном варианте 370 л.с. Однако тюнеры снабдили мотор парой интер­кулеров, специально разра­ботанным коллектором и альтер­нативной системой наддува от Garrett. При минимальном давлении наддува отдача двигателя увели­чилась примерно на 110 л.с., в целом же, по расчётам тюнеров, мотор способен развивать 630 л.с. и 665 Нм крутящего момента. Это и делает купе самым мощным представи­телем марки.