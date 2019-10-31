В продаже появился DeLorean на воздушной подушке

Создатель плавающего Делориана взял за основу судно на воздушной подушке Universal Hovercraft UH-13PT и установил сверху самодельный кузов из фанеры, стеклопластика и пено­полистирола. Он довольно точно повторяет габариты и детали оригинала, включая подъёмные двери, особенно после покраски под нержавеющую сталь.

Над водой судно поднимается на 15–20 сантиметров за счёт 24-дюймового вентилятора и одноцилин­дрового двигателя, нагнетающего воздух под полупрозрачную юбку с подсветкой. В движение его приводит 36-дюймовый задний пропеллер и более мощный двухцилин­дровый двигатель. С ним 263-кило­граммовое судно развивает 31 милю в час (50 км/ч) – разогнаться до 88 миль в час (142 км/ч), как в кинотрилогии «Назад в будущее», не получится.