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В продаже появился DeLorean на воздушной подушке

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Николай Андреев

На американском аукционе Bring a Trailer выставили на торги судно на воздушной подушке, стилизованное под DeLorean DMC-12. Текущая ставка на лот составляет 5555 долларов (354 тысячи рублей).

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  • Создатель плавающего Делориана взял за основу судно на воздушной подушке Universal Hovercraft UH-13PT и установил сверху самодельный кузов из фанеры, стеклопластика и пено­полистирола. Он довольно точно повторяет габариты и детали оригинала, включая подъёмные двери, особенно после покраски под нержавеющую сталь.

  • Над водой судно поднимается на 15–20 сантиметров за счёт 24-дюймового вентилятора и одноцилин­дрового двигателя, нагнетающего воздух под полупрозрачную юбку с подсветкой. В движение его приводит 36-дюймовый задний пропеллер и более мощный двухцилин­дровый двигатель. С ним 263-кило­граммовое судно развивает 31 милю в час (50 км/ч) – разогнаться до 88 миль в час (142 км/ч), как в кинотрилогии «Назад в будущее», не получится.

  • Продавец посоветовал будущему покупателю не кататься в плохую погоду. Также он упомянул, что пластиковое лобовое стекло является съёмным. Оно защищает от брызг водителя и пассажира, но ограничивает видимость и при этом вода всё равно просачивается через дверные уплотнители.

В 2018 году создатель судна на воздушной подушке, выполненного в стиле DeLorean DMC-12, уже пытался продать его за 45 000 долларов (2,87 миллиона рублей), но тогда покупателей не нашлось.

DeLorean на воздушной подушке найдёт покупателя в этот раз?

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