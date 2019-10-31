В продаже появился DeLorean на воздушной подушке
Николай Андреев
На американском аукционе Bring a Trailer выставили на торги судно на воздушной подушке, стилизованное под DeLorean DMC-12. Текущая ставка на лот составляет 5555 долларов (354 тысячи рублей).
Создатель плавающего Делориана взял за основу судно на воздушной подушке Universal Hovercraft
UH-13PTи установил сверху самодельный кузов из фанеры, стеклопластика и пенополистирола. Он довольно точно повторяет габариты и детали оригинала, включая подъёмные двери, особенно после покраски под нержавеющую сталь.
Над водой судно поднимается на 15–20 сантиметров за счёт 24-дюймового вентилятора и одноцилиндрового двигателя, нагнетающего воздух под полупрозрачную юбку с подсветкой. В движение его приводит 36-дюймовый задний пропеллер и более мощный двухцилиндровый двигатель. С ним 263-килограммовое судно развивает 31 милю в час
(50 км/ч)– разогнаться до 88 миль в час (142 км/ч),как в кинотрилогии «Назад в будущее», не получится.
Продавец посоветовал будущему покупателю не кататься в плохую погоду. Также он упомянул, что пластиковое лобовое стекло является съёмным. Оно защищает от брызг водителя и пассажира, но ограничивает видимость и при этом вода всё равно просачивается через дверные уплотнители.
В 2018 году создатель судна на воздушной подушке, выполненного в стиле DeLorean