Легендарную «машину времени» в Эстонии можно купить... в комиссионке
Дмитрий Елизаров
Купе DeLorean DMC-12, ставшее культовым после роли машины времени в кинотрилогии «Назад в будущее», выставлено на продажу в Эстонии. Как пишет местное издание Geenius, продажей автомобиля занялся не дилер, а магазин секонд-хэнда.
Знаменитый спорткар обнаружили на одной из «блошиных» распродаж в городе Курессааре. Издание уточняет, что автомобиль имеет финские регистрационные знаки и несколько недель стоял просто припаркованным на одной из улиц города — складывалось впечатление, что машину просто забыли. Однако позже она обнаружилась в качестве одного из предметов торга на местной барахолке под названием Insect.
Технических спецификаций автомобиля не приводится, неизвестно даже, в каком году купе выпустили и какой у него пробег. Зато названа цена. Неплохо выглядящий, судя по фотографиям, DeLorean
DMC-12оценён в 55 тысяч евро (65,5 тысяч долларов или 4,94 миллиона рублей).
Издание Motor1 уточняет, что цифра эта не поражает воображение: подержанные ДеЛореаны оцениваются сейчас в примерные суммы от 20 до 100 тысяч долларов в зависимости от состояния. К примеру, в апреле на площадке Bringatrailer продали
DMC-12с пробегом менее 7 тысяч километров за 45 500 долларов.