Легендарную «машину времени» в Эстонии можно купить... в комиссионке

Знаменитый спорткар обнаружили на одной из «блошиных» распродаж в городе Курессааре. Издание уточняет, что автомобиль имеет финские регистраци­онные знаки и несколько недель стоял просто припарко­ванным на одной из улиц города — склады­валось впечат­ление, что машину просто забыли. Однако позже она обнаружилась в качестве одного из предметов торга на местной барахолке под названием Insect.

Технических спецификаций автомобиля не приводится, неизвестно даже, в каком году купе выпустили и какой у него пробег. Зато названа цена. Неплохо выглядящий, судя по фото­графиям, DeLorean DMC-12 оценён в 55 тысяч евро (65,5 тысяч долларов или 4,94 миллиона рублей).