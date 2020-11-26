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Легендарную «машину времени» в Эстонии можно купить... в комиссионке

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Дмитрий Елизаров

Купе DeLorean DMC-12, ставшее культовым после роли машины времени в кино­трилогии «Назад в будущее», выстав­лено на продажу в Эстонии. Как пишет местное издание Geenius, продажей авто­мобиля занялся не дилер, а магазин секонд-хэнда.

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  • Знаменитый спорткар обнаружили на одной из «блошиных» распродаж в городе Курессааре. Издание уточняет, что автомобиль имеет финские регистраци­онные знаки и несколько недель стоял просто припарко­ванным на одной из улиц города — склады­валось впечат­ление, что машину просто забыли. Однако позже она обнаружилась в качестве одного из предметов торга на местной барахолке под названием Insect.

  • Технических спецификаций автомобиля не приводится, неизвестно даже, в каком году купе выпустили и какой у него пробег. Зато названа цена. Неплохо выглядящий, судя по фото­графиям, DeLorean DMC-12 оценён в 55 тысяч евро (65,5 тысяч долларов или 4,94 миллиона рублей).

  • Издание Motor1 уточняет, что цифра эта не поражает воображение: подержанные ДеЛореаны оцениваются сейчас в примерные суммы от 20 до 100 тысяч долларов в зависи­мости от состояния. К примеру, в апреле на площадке Bringatrailer продали DMC-12 с пробегом менее 7 тысяч километров за 45 500 долларов.

Доводилось натыкаться на странности на «блошиных» рынках?

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