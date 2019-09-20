Необычный (чёрный!) DeLorean продали за цену нового кроссовера Kia
Николай Андреев
Американский аукцион Bring a Trailer объявил о завершении торгов по продаже DeLorean DMC-12 1981 года выпуска необычного чёрного цвета. Итоговая цена составила 31 751 доллар (2,02 миллиона рублей). В России за эту сумму можно купить новый Kia Sportage в почти максимальной комплектации GT Line.
DeLorean DMC-12, который стал культовым после кинотрилогии «Назад в будущее», имеет кузов из нержавеющей стали, из-за чего все автомобили, выпускавшиеся с 1981 по 1983 год, были серого цвета. Однако этот экземпляр сначала покрасили в розовый цвет, а позднее в чёрный.
Проданный на аукционе DeLorean за 38 лет проехал всего 5900 миль (9295 километров) и большую часть жизни провёл в частной коллекции. Предыдущий владелец не жалел средств на ремонт — за последние два года заменил детали топливной и тормозной системы, механизма стеклоподъёмников, кондиционера, систем зажигания и охлаждения, а также провёл полное техническое обслуживание.
Техническая часть чёрного DeLorean
DMC-12осталась стандартной. За сиденьями установлен 2,85-литровый бензиновый V6 мощностью 132 л.с. (207 Н·м). Атмосферный двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» и заднеприводной трансмиссией.