Необычный (чёрный!) DeLorean продали за цену нового кроссовера Kia

DeLorean DMC-12, который стал культовым после кинотрилогии «Назад в будущее», имеет кузов из нержа­веющей стали, из-за чего все автомобили, выпускав­шиеся с 1981 по 1983 год, были серого цвета. Однако этот экзем­пляр сначала покрасили в розовый цвет, а позднее в чёрный.

Проданный на аукционе DeLorean за 38 лет проехал всего 5900 миль (9295 кило­метров) и большую часть жизни провёл в частной коллекции. Преды­дущий владелец не жалел средств на ремонт — за последние два года заменил детали топливной и тормозной системы, механизма стекло­подъёмников, кондици­онера, систем зажигания и охлаж­дения, а также провёл полное техни­ческое обслужи­вание.