Испанца поймали за сборкой кубика Рубика на скорости 128 км/ч

Необычный (чёрный!) DeLorean продали за цену нового кроссовера Kia

Новости

Николай Андреев

Американский аукцион Bring a Trailer объявил о завершении торгов по продаже DeLorean DMC-12 1981 года выпуска необычного чёрного цвета. Итоговая цена составила 31 751 доллар (2,02 миллиона рублей). В России за эту сумму можно купить новый Kia Sportage в почти макси­мальной комплектации GT Line.

1/7

  • DeLorean DMC-12, который стал культовым после кинотрилогии «Назад в будущее», имеет кузов из нержа­веющей стали, из-за чего все автомобили, выпускав­шиеся с 1981 по 1983 год, были серого цвета. Однако этот экзем­пляр сначала покрасили в розовый цвет, а позднее в чёрный.

  • Проданный на аукционе DeLorean за 38 лет проехал всего 5900 миль (9295 кило­метров) и большую часть жизни провёл в частной коллекции. Преды­дущий владелец не жалел средств на ремонт — за последние два года заменил детали топливной и тормозной системы, механизма стекло­подъёмников, кондици­онера, систем зажигания и охлаж­дения, а также провёл полное техни­ческое обслужи­вание.

  • Техническая часть чёрного DeLorean DMC-12 осталась стандартной. За сиденьями установлен 2,85-литровый бензино­вый V6 мощностью 132 л.с. (207 Н·м). Атмосферный двигатель сочетается с пятиступен­чатой «механикой» и задне­приводной трансмиссией.

Какой цвет больше идёт DeLorean?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение