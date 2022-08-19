Серийный Exeed AtlantiX, который появится в России, отличается от прототипа дверями и зеркалами

Преемник культового спорткара DeLorean впервые показался на публике
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Александр Шохинов

Компания DeLorean привезла на конкурс элегантности в Пеббл-Бич полноразмерный гранд-тур Alpha5. Реальный прототип окрашен в ярко-лососёвый цвет с чёрными глянцевыми элементами. Судя по видеоролику, опубликованному на YouTube-канале BladeBronson, электрокар полностью функционален. На специально подготовленную для него платформу машина заехала самостоятельно. Серийная версия спорткара увидит свет не ранее 2024 года.

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  • Разработкой экстерьера DeLorean Alpha5 занималась команда дизайнеров ItalDesign. В результате новое поколение модели получило аэродинамический силуэт и лишилось отделки из нержавеющей стали. Автомобиль оснащается узкой оптикой, V-образными элементами светотехники на переднем и заднем бамперах и дверями типа «крыло чайки» со встроенными диодными элементами.
  • Последние оказались очень большими, и открывают доступ сразу к переднему и заднему рядам сидений.
  • На какой платформе построена на новинка, производитель не сообщает. Габариты купе составляют 4995х2044х1370 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2,3 метра.
  • Не приводят в компании данных и о силовых установках машины. Известно лишь, что разгон до 96 км/ч займёт у неё 2,99 секунды, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, сообщается, что на одном заряде 100-киловаттного аккумулятора электрокар проедет до 480 километров.

В середине августа стало известно, что на DeLorean подали в суд. Производителя обвиняют в краже интеллектуальной собственности.

Как думаете, возродится DeLorean?

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