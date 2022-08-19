Преемник культового спорткара DeLorean впервые показался на публике

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Культовый DeLorean переродился как электрокар: 3 секунды до сотни и гигантские двери
Серийный Exeed AtlantiX, который появится в России, отличается от прототипа дверями и зеркалами
Александр Шохинов
Компания DeLorean привезла на конкурс элегантности в Пеббл-Бич полноразмерный гранд-тур Alpha5. Реальный прототип окрашен в ярко-лососёвый цвет с чёрными глянцевыми элементами. Судя по видеоролику, опубликованному на YouTube-канале BladeBronson, электрокар полностью функционален. На специально подготовленную для него платформу машина заехала самостоятельно. Серийная версия спорткара увидит свет не ранее 2024 года.
В середине августа стало известно, что на DeLorean подали в суд. Производителя обвиняют в краже интеллектуальной собственности.