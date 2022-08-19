Преемник культового спорткара DeLorean впервые показался на публике

Компания DeLorean привезла на конкурс элегантности в Пеббл-Бич полноразмерный гранд-тур Alpha5. Реальный прототип окрашен в ярко-лососёвый цвет с чёрными глянцевыми элементами. Судя по видеоролику, опубликованному на YouTube-канале BladeBronson, электрокар полностью функционален. На специально подготовленную для него платформу машина заехала самостоятельно. Серийная версия спорткара увидит свет не ранее 2024 года.