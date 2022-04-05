Преемника культового спорткара DeLorean DMC-12 показали на тизере перед премьерой 18 августа

Пока сложно судить, в какой степени новинка переймёт дизайн оригинальной модели DMC -12. Заметная на заднем стекле решётка намекает, что наследственные черты не забыты. Видны также двухцветная окраска кузова и узкая линия светодиодных огней, опоясывающая массивные крылья.

Реинкарнация ДеЛореана создаётся в партнёрстве с известным итальянским ателье ItalDesign. Оно же разрабатывало облик модели DMC -12. Характеристики силовой установки новинки пока неизвестны, но она точно будет чисто электрической.

В середине февраля фирма ItalDesign выложила первый видеотизер нового ДеЛореана. Из него понятно, что машина, как и оригинал, получит подъёмные двери и рельефный капот. Имитация решётки радиатора украшена V-образным росчерком. Возрождение модели приурочено к 54-летию DMC-12.

Ранее поклонники DeLorean DMC-12 из США доработали спорткар, заменив его 130-сильный двигатель на турбомотор от Kia Stinger с коробкой передач от Porsche 911. Причём мотор прошёл через тюнинг, и его отдача выросла с 370 до 630 лошадиных сил.