Преемника культового спорткара DeLorean DMC-12 показали на тизере перед премьерой 18 августа

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Новый DeLorean с электромотором представят в августе
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Кирилл Малышев
Компания DeLorean опубликовала в Твиттере новый тизер электрического суперкара EVolved. На нём сообщается, что преемника культового спорткара DMC-12 рассекретят 18 августа.
Ранее поклонники DeLorean DMC-12 из США доработали спорткар, заменив его 130-сильный двигатель на турбомотор от Kia Stinger с коробкой передач от Porsche 911. Причём мотор прошёл через тюнинг, и его отдача выросла с 370 до 630 лошадиных сил.