DeLorean Motor Company подаёт в суд на создателей «Назад в будущее» за невыплаченные деньги

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Кузов личного DMC-12 Джона Делореана пустили на серию наручных часов
Техосмотр с 1 января подорожает в полтора раза
Кирилл Малышев
Компания DeLorean Motor Company, являющаяся правопреемницей оригинального DeLorean, подаёт в суд на кинокомпанию NBCUniversal. Она заявляет, что ей не были выплачены причитающиеся проценты от продаж сувенирной продукции, пишет The Drive.
DeLorean Motor Company с 1995 года принадлежит техасскому бизнесмену Стивену Уинну. Сейчас компания работает над проектом новой машины. Она станет идеологической наследницей оригинального DMC-12, но будет очень мощным электромобилем.
Фото на обложке: ru.wikipedia.org