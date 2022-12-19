DeLorean Motor Company подаёт в суд на создателей «Назад в будущее» за невыплаченные деньги

Кроме того,

NBC

до сих пор использует образ

DeLorean

DMC

-12 из «Назад в будущее» в своих проектах. Например, машина появлялась в фантастическом экшене «Первому игроку приготовиться» 2018 года, на что сама компания

DeLorean

не давала своего согласия. Точный размер ущерба будет определён в ходе разбирательства.