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DeLorean Motor Company подаёт в суд на создателей «Назад в будущее» за невыплаченные деньги
Новости

Кирилл Малышев

Компания DeLorean Motor Company, являющаяся правопреемницей оригинального DeLorean, подаёт в суд на кинокомпанию NBCUniversal. Она заявляет, что ей не были выплачены причитающиеся проценты от продаж сувенирной продукции, пишет The Drive.

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  • В 1989 году марка DeLorean и киностудия заключили договор, согласно которому автопроизводитель получает пять процентов от продажи товаров и иных коммерческих сделок, связанных с трилогией «Назад в будущее». Истец утверждает, что положенные роялти выплачены не полностью, и кинокомпания отказывается погасить долг.
  • Кроме того, NBC до сих пор использует образ DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее» в своих проектах. Например, машина появлялась в фантастическом экшене «Первому игроку приготовиться» 2018 года, на что сама компания DeLorean не давала своего согласия. Точный размер ущерба будет определён в ходе разбирательства.

DeLorean Motor Company с 1995 года принадлежит техасскому бизнесмену Стивену Уинну. Сейчас компания работает над проектом новой машины. Она станет идеологической наследницей оригинального DMC-12, но будет очень мощным электромобилем.

Смотрели «Назад в будущее»?

Фото на обложке: ru.wikipedia.org

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