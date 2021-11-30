Оставить коммент

7 гиперкаров, которые продаются (или продавались) на Авто.ру

Фантастический DeLorean, которому удалось добраться до будущего. Фотопост

Подборки

Алексей Олефиренко

Комменты

DeLorean DMC-12 — автомобиль настолько же культовый, насколько и неоднозначный. За минималистичной красотой кузова, изготовленного из нержавеющей стали, скрывается непростая история, которая оказалась достаточно остросюжетной, чтобы её экранизировали в Голливуде, выпустив ленту «Тачка на миллион». Однако прославил DMC-12 совсем другой фильм.

Говорить о DeLorean заставили дышащий 1980-ми дизайн Джорджетто Джуджаро, знаменитые двери «крыло чайки», чахлый двигатель Renault, обилие «детских болезней» и, конечно же, трилогия «Назад в будущее», в которой DMC-12 убедительно сыграл роль машины времени. Именно благодаря доктору Эммету Брауну и Марти МакФлаю DeLorean стал одним из самых узнаваемых автомобилей в истории кино.

В фильме купе довольно шустро разгоняется до необходимых Эмметту Брауну 88 миль в час (142 километров в час), что, как многие шутили, уже является фантастикой. Однако силами тюнеров десятки DeLorean научились ехать так же быстро, как того ожидаешь от машины с настолько яркой внешностью. Свежий пример — автомобиль от Salvage2Savage, оснащённый 5,3-литровым V8 LS3 с парой турбонагнетателей.

Благодаря новому мотору мощность DeLorean выросла до 1000 лошадиных сил. Это, конечно, меньше, чем у плутониевого силового агрегата дока Брауна, но, в конце концов, пространственно-временные прыжки на машине никто совершать не собирается — можно повредить уникальный обвес, разработанный художником Хызил Салимом.

Даже удивительно, что такая машина существует в реальности: недавно сумасшедший DeLorean экспонировался на выставке SEMA, где на него могли полюбоваться все посетители стенда Toyo Tires.

Изображения: Khyzyl Saleem 

Как относитесь к DeLorean DMC-12?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я