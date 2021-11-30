Фантастический DeLorean, которому удалось добраться до будущего. Фотопост

DeLorean DMC-12 — автомобиль настолько же культовый, насколько и неоднозначный. За минималистичной красотой кузова, изготовленного из нержавеющей стали, скрывается непростая история, которая оказалась достаточно остросюжетной, чтобы её экранизировали в Голливуде, выпустив ленту «Тачка на миллион». Однако прославил DMC-12 совсем другой фильм.

Говорить о DeLorean заставили дышащий 1980-ми дизайн Джорджетто Джуджаро, знаменитые двери «крыло чайки», чахлый двигатель Renault, обилие «детских болезней» и, конечно же, трилогия «Назад в будущее», в которой DMC-12 убедительно сыграл роль машины времени. Именно благодаря доктору Эммету Брауну и Марти МакФлаю DeLorean стал одним из самых узнаваемых автомобилей в истории кино.