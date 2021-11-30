Фантастический DeLorean, которому удалось добраться до будущего. Фотопост

DeLorean DMC-12 — автомобиль настолько же культовый, насколько и неоднозначный. За минималистичной красотой кузова, изготовленного из нержавеющей стали, скрывается непростая история, которая оказалась достаточно остросюжетной, чтобы её экранизировали в Голливуде, выпустив ленту «Тачка на миллион». Однако прославил DMC-12 совсем другой фильм.
Говорить о DeLorean заставили дышащий 1980-ми дизайн Джорджетто Джуджаро, знаменитые двери «крыло чайки», чахлый двигатель Renault, обилие «детских болезней» и, конечно же, трилогия «Назад в будущее», в которой DMC-12 убедительно сыграл роль машины времени. Именно благодаря доктору Эммету Брауну и Марти МакФлаю DeLorean стал одним из самых узнаваемых автомобилей в истории кино.
В фильме купе довольно шустро разгоняется до необходимых Эмметту Брауну 88 миль в час (142 километров в час), что, как многие шутили, уже является фантастикой. Однако силами тюнеров десятки DeLorean научились ехать так же быстро, как того ожидаешь от машины с настолько яркой внешностью. Свежий пример — автомобиль от Salvage2Savage, оснащённый 5,3-литровым V8 LS3 с парой турбонагнетателей.
Благодаря новому мотору мощность DeLorean выросла до 1000 лошадиных сил. Это, конечно, меньше, чем у плутониевого силового агрегата дока Брауна, но, в конце концов, пространственно-временные прыжки на машине никто совершать не собирается — можно повредить уникальный обвес, разработанный художником Хызил Салимом.
Даже удивительно, что такая машина существует в реальности: недавно сумасшедший DeLorean экспонировался на выставке SEMA, где на него могли полюбоваться все посетители стенда Toyo Tires.