Зачем нужен личный транспорт, если всё можно заказать с доставкой

«Для комфортной жизни необязательно выходить из дома»! Удалёнщики всех мастей живут под этим девизом последние 20 лет, а на карантине-2020 на такой формат перешли миллионы людей по всему миру. Достаточно иметь нормальный интернет и жить в крупном городе. Ну или где-то поблизости.

Компаний, готовых доставить на дом все возможные товары и услуги, стало не просто много – иногда их избыточно много. И если еда, книги, игрушки и одежда с доставкой уже никого не удивляют, то как вам сервис доставки на дом массажиста? Индоне­зийская компания Gojek на полном серьёзе предлагает такую услугу. Современному человеку остаётся выбрать желаемое и заплатить деньги. Никуда ехать не придётся.

По прогнозам ООН, к 2050 году в городах будет жить 68% жителей Земли. Если подсчитать 68% от современной числен­ности населения, то получится почти 5 милли­ардов человек. Все эти 5 милли­ардов — потенциальные клиенты служб доставки. И возможные отказники от автомобилей.

Дальше всех пошли в Южной Корее: там установку постаматов в каждом подъезде сделали едва ли не обязательным условием при строитель­стве новостроек. То есть жилую среду стали изначально проектировать под покупки с доставкой.