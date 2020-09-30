Зачем нужен личный транспорт, если всё можно заказать с доставкой
Александра Владимирова, Антон Погорельский
«Для комфортной жизни необязательно выходить из дома»! Удалёнщики всех мастей живут под этим девизом последние 20 лет, а на карантине-2020 на такой формат перешли миллионы людей по всему миру. Достаточно иметь нормальный интернет и жить в крупном городе. Ну или где-то поблизости.
Компаний, готовых доставить на дом все возможные товары и услуги, стало не просто много – иногда их избыточно много. И если еда, книги, игрушки и одежда с доставкой уже никого не удивляют, то как вам сервис доставки на дом массажиста? Индонезийская компания Gojek на полном серьёзе предлагает такую услугу. Современному человеку остаётся выбрать желаемое и заплатить деньги. Никуда ехать не придётся.
По прогнозам ООН, к 2050 году в городах будет жить 68% жителей Земли. Если подсчитать 68% от современной численности населения, то получится почти 5 миллиардов человек. Все эти 5 миллиардов — потенциальные клиенты служб доставки. И возможные отказники от автомобилей.
Дальше всех пошли в Южной Корее: там установку постаматов в каждом подъезде сделали едва ли не обязательным условием при строительстве новостроек. То есть жилую среду стали изначально проектировать под покупки с доставкой.
Тем временем в России до сих пор требуют рядом с новостройками проектировать парковки, а в Москве на законодательном уровне резервируют первые этажи под магазины. Лет через 10 и то, и другое будет выглядеть страшным атавизмом. В Корее, Японии, Европе и США отмирает сама надобность в физических магазинах, да и в России доставка проникла так глубоко, что потребность в автомобилях начала таять на глазах.
100 лет назад автомобили эволюционировали чуть ли не каждый год. Теперь на первое место по темпам развития выходит транспорт для товаров, а не людей. Разбираемся, как это повлияет на личные машины.
Почему доставочный бум-2020 — это только начало
По данным исследовательского агентства Data Insight, за последние годы оборот электронной торговли в России вырос почти в пять раз: с 235 млрд ₽ выручки в 2011 году до 1,15 трлн ₽ в
Особенно сильно рванула экспресс-доставка продуктов. «По итогам 2020 года совокупный рост оборота индустрии доставки [продуктов] может увеличиться почти в 42 раза – с 0,7 млрд руб. до 30 млрд руб. Основной его объём обеспечат экспресс-доставки X5 Retail Group из "Пятёрочки" и "Перекрёстка", "ВкусВилла", "Яндекс.Лавки" и "Самоката"», — заявил Журналу Авто.ру финансовый эксперт международной финансовой компании Alpari.com Александр Лосев.
«Мы, Яндекс и Delivery на троих делаем по 100 тысяч штук велосипедных доставок в день. Это огромное количество велосипедистов-курьеров, — рассказал Журналу Авто.ру сооснователь и директор по маркетингу сервиса доставки еды "Кухня на районе" Кирилл Родин. – В будущем оно будет расти. И курьер на велосипеде станет одним из главных представителей города. Возможно, появится ещё какой-то вид транспорта, но сейчас именно велосипед – оптимальный вариант. Он мобильнее, чем машина, и позволяет сильно не растрясти еду». Родин уверен: количество востребованных сервисов, связанных с «бытовыми вопросами», будет быстро расти. Соответственно, для их доставки потребуется всё больше мощностей.
«Ещё полгода назад на велосипедах перемещались примерно половина курьеров, которые сотрудничают с Яндекс.Едой и Яндекс.Лавкой. Сейчас таких больше 90%, — подтверждает руководитель направления транспортной безопасности Яндекс.Лавки Анна Кузьмина. — Доставка на велосипедах зачастую дешевле, курьеры не застревают в пробках, а сами велосипеды бесшумны, безопасны и не наносят вред окружающей среде. При этом для городов такой бум велодоставки, конечно, может быть вызовом. Велосипедная инфраструктура должна развиваться такими же темпами, и вложения в неё оправдываются ростом бизнес-активности. Москва в этом плане – хороший пример».
Как дроны-доставщики покоряют рынок
Инновация, привлекающая к себе наибольший интерес в последние годы, — доставка посылок дронами по воздуху. Таким способом множество компаний пытаются решить проблему «последней мили». Так называют самую дорогую и ответственную часть доставки — тот момент, когда заказчик получает товар в руки. И это именно то направление, которое способно вывести распространение доставки на новый виток популярности.
В 2014-м году дрон-доставку освоили в Индии — к ужасу местной полиции. А годом ранее швейцарский ресторан Les Ruinettes использовал летающие беспилотники, чтобы бутылки шампанского попали в высокогорный ресторан в Альпах. В 2016 году пиццу на коптере доставили в Новой Зеландии, в
Американский интернет-гигант Amazon доставил свою первую посылку на беспилотнике в
Развивается сфера доставки дронами и в Азии. Гигант электронной торговли JD.com в 2019 году тестировал сервис в Индонезии. Во время эпидемии коронавируса, когда в Китае
Другой вариант развития доставки «последней мили» — роботы-курьеры. Здесь в лидерах те же компании, что занимаются созданием дронов, да и проекты у них концептуально схожи. И представленный Amazon в январе 2019 года робот-курьер Scout, и более ранняя разработка эстонского стартапа Starship Technologies — оба относительно небольшого размера, полностью автономны, у них по шесть колёс (это наиболее оптимальная колёсная схема для такого вида роботов), а двигаются они в обычном темпе пешехода.
Scout уже «работает» в нескольких городах США и расширяет свою географию действия. Правда, в компании не поясняют, как много роботов-курьеров сейчас занимаются активной доставкой, говорят лишь, что их «небольшое количество». Кроме того, роботы Amazon выходят на улицу только в светлое время суток и неизменно под наблюдением человека.
Далеко не все роботы-курьеры так компактны и неспешны. Например, разработку двух бывших инженеров Google, создавших стартап Nuro, стоит отнести к категории беспилотных автомобилей – хоть и совсем небольших. Прототип R2 Nuro самостоятельно ездит по улицам американского города Хьюстон и доставляет людям продукты.
Своего робота-курьера разрабатывает и российская компания Яндекс. Проект, запущенный год назад, назвали Яндекс.Ровер. Он выполнен в той же логике, что и прототип Amazon. В компании поясняют, что задача робота на данном этапе – дополнить, а не заменить людей, занятых в логистике.
«Как и в случае с беспилотным автомобилем, по мере накопления опыта робот учится работать эффективно во всё более сложных средах, — объясняют в Яндексе. — Параллельно с внедрением робота в относительно предсказуемых условиях (он трудится в Сколкове и в штаб-квартире Яндекса) мы тестируем его в центре Москвы в час пик. Он может безопасно ездить в толпе или преодолеть длинный нерегулируемый пешеходный переход. Но пока действовать в условиях высокой неопределённости робот будет осторожнее, чем человек».
«Для развития доставки дронами есть важное ограничение, – рассказал Журналу Авто.ру руководитель направления развития "последней мили" компании Ozon Иван Попов. – Сейчас существуют "гражданские" дроны, которые могут летать относительно долго и относительно далеко. Проблема [заключается] в грузоподъёмности, она не позволяет работать эффективно».
«Если дроны будут носить по одному заказу, а потом [долго] стоять на зарядке — смысла в этом не будет. К тому же беспилотники должны иметь защиту от взлома и хакерских атак. Технологии пока не развились для того, чтобы делать коммерчески выгодные перевозки дронами. Я думаю, это вопрос ближайших нескольких лет».
Больше пробок, меньше парковок. А все и рады
«Существует мнение, что распространение доставки и интернета приведёт к тому, что сам смысл содержания автомобиля в личной собственности и поездок на нём куда бы то ни было отомрёт, – рассуждает Александр Лосев из Alpari. – То есть еду, одежду и прочие товары можно заказать на дом — не надо ездить по магазинам. В музей и на концерт можно сходить онлайн, фильмы тоже легко смотреть через компьютер — исчезает потребность ездить в театры и кино. И так далее».
Меняются не только модели потребительского поведения, но и ценности. Например, люди всё больше ценят время. «Современному покупателю неинтересно посещать торговые комплексы, только чтобы что-то купить, — считает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. — Это можно сделать не выходя из дома, в интернет-магазинах и маркетплейсах».
Элементарная математика показывает: автомобили, находящиеся в личном пользовании, простаивают 95% времени. Распространение доставки играет здесь роль логического довода. То есть помогает людям осознать: оказывается, жить можно и без машины.
И это не просто слова. Давайте спросим управляющего партнёра инвестфонда Index Ventures Мартина Мигнота. Почему его? Ну, хотя бы потому, что Мигнот на ранней стадии вложился в Deliveroo, Revolut и ещё несколько выстреливших стартапов, которые стали синонимом успеха в XXI веке. То есть Мартин задолго до широкой аудитории разобрался в том, какие отрасли взлетят и как на этом заработать. И теперь инвестор готов обсудить происходящие перемены.
«Владение автомобилем — это новое курение, — написал Мигнот у себя в Твиттере. — Скорость, с которой общественное мнение поворачивается спиной к пользованию машинами, поражает. Теперь три четверти горожан считают, что нам необходимо сократить поездки на автомобилях. Такое изменение настроений произошло всего за два года».
О влиянии онлайн-покупок на транспортные привычки и жизнь людей пишут целые научные работы. Если вкратце: пользование личными автомобилями снижается, доступность товаров растёт, потребность в огромных грузовиках для обслуживания гипермаркетов падает, а распространение получают минивэны и лёгкие грузовики, на которых можно привезти товары заказчику домой.
Эксперты, опрошенные Журналом Авто.ру, считают, что такая тенденция способна только усилить пробки. Ведь если к каждому жителю будут приезжать грузовики, минивэны и курьеры на велосипедах, загруженность дорог возрастёт. Проверить эту гипотезу получится через некоторое время, и если версия с усилением пробок подтвердится, то зависимость сможет стать более явной: чем больше пробок, тем меньше у людей остаётся желания быть частью затора и самому садиться за руль. То есть доставка сможет напрямую демотивировать водителей — и стимулировать отмирание машин. Не завтра, конечно, и далеко не во всех городах.
И даже в мегаполисах с хорошо развитыми сервисами доставки это будет применимо лишь к спальным районам. В центре крупных городов жителей объективно меньше. И там парковочные места уже начали перепрофилировать под другие цели. К примеру, под открытые веранды для гостей ресторанов. И снова вступает в силу эффект цепочки: меньше парковочных мест — меньше возможностей оставить машину для автовладельца — меньше желания сесть за руль.
Россияне всё равно ездят. Доколе?
В России опробовали коммерческую дрон-доставку шесть лет назад: в 2014 году пиццерия «Додо Пицца» доставила несколько заказов с помощью беспилотника. Местом эксперимента стал город Сыктывкар. Непосредственным исполнителем выступила компания «Коптер Экспресс», которой принадлежали дроны. За первый день беспилотник развёз (вернее, разнёс) заказов на 3270 рублей. О проекте написали многие, в том числе западные СМИ, но дальше дело не пошло — вмешалась российская действительность.
«Коптер Экспресс» оштрафовали на 50 тысяч рублей за осуществление воздушных перевозок без лицензии. Потом штраф отменили, но урок компании выучили: больше новостей о доставке дронами из России не приходит. Новостные поводы теперь создают другие страны.
Регуляторы большинства государств «не понимают, что делать с дронами» и как контролировать их полёты, рассказали Журналу Авто.ру в компании Ozon. В 2015 году Федеральная авиационная администрация США обязала всех американцев старше 13 лет зарегистрировать свои беспилотники. Для нарушителей установили штрафы, начинающиеся с $27,5 тысяч. В России ставить на учёт беспилотники стало необходимым с сентября 2019 года. До этого регистрации подлежали только дроны массой больше 30 кг.
Кроме постановки на учёт владельцу дрона в России нужно ещё и получить разрешение на каждый полёт — даже когда речь идёт о съёмке свадьбы. За нелегальный запуск беспилотника может грозить штраф от 50 тысяч для физических лиц и до 300 тысяч рублей для бизнеса. «Российское законодательство весьма строгое с точки зрения использования воздушного пространства», – подтверждает Попов из Ozon.
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий силовикам без дополнительного разрешения сбивать беспилотные летательные аппараты, которые находятся в воздушном пространстве. Так что да, по закону вашу пиццу действительно могут сбить военные. Если пицца отважится летать по России.
Впрочем, против распространения беспилотной доставки в России играют не только силовики, но и укоренившееся восприятие автомобиля как признака статуса. «Поездки по магазинам в выходные всей семьёй на своём автомобиле — это не только необходимость в товарах, но и своеобразный вид отдыха, — уверен Александр Лосев из Alpari. — Любой торговый центр — это прежде всего индустрия развлечений, где можно хорошо провести время и, может быть, что-то купить. Никакой интернет такого удовольствия не заменит».
«Поездки по выходным на дачные участки — это [ещё одна] особенность российского менталитета. Давно прошли времена, когда люди ездили туда на электричках и в душных автобусах. Теперь большинство ездят на личных автомобилях, забивая багажники доверху едой, вещами, стройматериалами. И выезжают на дачи обычно всей семьёй. Как тут без личного транспорта?»
«Я уже не говорю о тех, кто постоянно проживает в своём загородном доме в месте, куда практически не ходит транспорт. А ведь тенденция менять квартиры на свои дома существует давно. И без своей машины такую жизнь представить себе трудно».
Наконец, Россия — очень большая страна и в ней очень много мест, куда цивилизация добралась лишь частично. Там нет ни нормальных дорог, ни интернета, ни доставки. Поэтому личный автомобиль, пусть даже самый простой и не самый новый, остаётся единственно доступным россиянам вариантом связи с внешним миром.