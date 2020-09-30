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Зачем нужен личный транспорт, если всё можно заказать с доставкой

Разбор

Александра Владимирова, Антон Погорельский

«Для комфортной жизни необязательно выходить из дома»! Удалёнщики всех мастей живут под этим девизом последние 20 лет, а на карантине-2020 на такой формат перешли миллионы людей по всему миру. Достаточно иметь нормальный интернет и жить в крупном городе. Ну или где-то поблизости. 

Компаний, готовых доставить на дом все возможные товары и услуги, стало не просто много – иногда их избыточно много. И если еда, книги, игрушки и одежда с доставкой уже никого не удивляют, то как вам сервис доставки на дом массажиста? Индоне­зийская компания Gojek на полном серьёзе предлагает такую услугу. Современному человеку остаётся выбрать желаемое и заплатить деньги. Никуда ехать не придётся.

По прогнозам ООН, к 2050 году в городах будет жить 68% жителей Земли. Если подсчитать 68% от современной числен­ности населения, то получится почти 5 милли­ардов человек. Все эти 5 милли­ардов — потенциальные клиенты служб доставки. И возможные отказники от автомобилей.

Дальше всех пошли в Южной Корее: там установку постаматов в каждом подъезде сделали едва ли не обязательным условием при строитель­стве новостроек. То есть жилую среду стали изначально проектировать под покупки с доставкой.

Тем временем в России до сих пор требуют рядом с ново­стройками проектировать парковки, а в Москве на законо­дательном уровне резервируют первые этажи под магазины. Лет через 10 и то, и другое будет выглядеть страшным атавизмом. В Корее, Японии, Европе и США отмирает сама надоб­ность в физических магазинах, да и в России доставка проникла так глубоко, что потреб­ность в автомобилях начала таять на глазах.

100 лет назад автомобили эволюциони­ровали чуть ли не каждый год. Теперь на первое место по темпам развития выходит транспорт для товаров, а не людей. Разбираемся, как это повлияет на личные машины.

Почему доставочный бум-2020 — это только начало

По данным исследовательского агентства Data Insight, за последние годы оборот электронной торговли в России вырос почти в пять раз: с 235 млрд­ ₽ выручки в 2011 году до 1,15 трлн ­₽ в 2018-м. К 2023 году интернет-продажи удвоятся и достигнут 2,4 трлн ₽, считают эксперты.

Особенно сильно рванула экспресс-доставка продуктов. «По итогам 2020 года совокупный рост оборота индустрии доставки [продуктов] может увеличиться почти в 42 раза – с 0,7 млрд руб. до 30 млрд руб. Основной его объём обеспечат экспресс-доставки X5 Retail Group из "Пятёрочки" и "Пере­крёстка", "ВкусВилла", "Яндекс.Лавки" и "Самоката"», — заявил Журналу Авто.ру финансовый эксперт между­народной финансовой компании Alpari.com Александр Лосев.

«Мы, Яндекс и Delivery на троих делаем по 100 тысяч штук велосипедных доставок в день. Это огромное количество велосипе­дистов-курьеров, — рассказал Журналу Авто.ру сооснователь и директор по маркетингу сервиса доставки еды "Кухня на районе" Кирилл Родин. – В будущем оно будет расти. И курьер на велосипеде станет одним из главных предста­вителей города. Возможно, появится ещё какой-то вид транспорта, но сейчас именно велосипед – оптимальный вариант. Он мобильнее, чем машина, и позволяет сильно не растрясти еду». Родин уверен: количество востребо­ванных сервисов, связанных с «бытовыми вопросами», будет быстро расти. Соответ­ственно, для их доставки потребуется всё больше мощностей. 

«Ещё полгода назад на велосипедах перемещались примерно половина курьеров, которые сотрудни­чают с Яндекс.Едой и Яндекс.Лавкой. Сейчас таких больше 90%, — подтверждает руководитель направления транспортной безопас­ности Яндекс.Лавки Анна Кузьмина. — Доставка на велосипедах зачастую дешевле, курьеры не застревают в пробках, а сами вело­сипеды бесшумны, безопасны и не наносят вред окружающей среде. При этом для городов такой бум вело­доставки, конечно, может быть вызовом. Велоси­педная инфра­структура должна развиваться такими же темпами, и вложения в неё оправды­ваются ростом бизнес-активности. Москва в этом плане – хороший пример».

Как дроны-доставщики покоряют рынок

Инновация, привлекающая к себе наибольший интерес в последние годы, — доставка посылок дронами по воздуху. Таким способом множество компаний пытаются решить проблему «последней мили». Так называют самую дорогую и ответ­ственную часть доставки — тот момент, когда заказчик получает товар в руки. И это именно то направ­ление, которое способно вывести распро­странение доставки на новый виток популярности.

В 2014-м году дрон-доставку освоили в Индии — к ужасу местной полиции. А годом ранее швейцар­ский ресторан Les Ruinettes использовал летающие беспи­лотники, чтобы бутылки шампанского попали в высоко­горный ресторан в Альпах. В 2016 году пиццу на коптере доставили в Новой Зеландии, в 2020-мна пляж в Нидер­ландах. Domino’s Pizza обещает, что в будущем станет можно заказать пиццу, находясь на лодке в море. При условии, что лодка отплыла не слишком далеко от берега.

Американский интернет-гигант Amazon доставил свою первую посылку на беспилотнике в 2016-м. Летом 2019-го компания представила новую версию летатель­ного аппарата и пообещала, что его запуск в регулярную работу — «вопрос ближайших месяцев».

Развивается сфера доставки дронами и в Азии. Гигант электронной торговли JD.com в 2019 году тестировал сервис в Индонезии. Во время эпидемии коронавируса, когда в Китае из-за карантина были парали­зованы целые города и заблокиро­вано сообщение между провинциями, компания начала доставлять заказы дронами в трудно­доступные места КНР.

Другой вариант развития доставки «последней мили» — роботы-курьеры. Здесь в лидерах те же компании, что занимаются созданием дронов, да и проекты у них концептуально схожи. И представленный Amazon в январе 2019 года робот-курьер Scout, и более ранняя разработка эстонского стартапа Starship Technologies — оба относительно небольшого размера, полностью автономны, у них по шесть колёс (это наиболее оптимальная колёсная схема для такого вида роботов), а двигаются они в обычном темпе пешехода.

Scout уже «работает» в нескольких городах США и расширяет свою географию действия. Правда, в компании не поясняют, как много роботов-курьеров сейчас занимаются активной доставкой, говорят лишь, что их «небольшое количе­ство». Кроме того, роботы Amazon выходят на улицу только в светлое время суток и неизменно под наблюде­нием человека.

Далеко не все роботы-курьеры так компактны и неспешны. Например, разработку двух бывших инженеров Google, создавших стартап Nuro, стоит отнести к категории беспилотных автомобилей – хоть и совсем небольших. Прототип R2 Nuro само­стоятельно ездит по улицам американ­ского города Хьюстон и доставляет людям продукты.

Своего робота-курьера разрабатывает и российская компания Яндекс. Проект, запущенный год назад, назвали Яндекс.Ровер. Он выполнен в той же логике, что и прототип Amazon. В компании поясняют, что задача робота на данном этапе – дополнить, а не заменить людей, занятых в логистике.

«Как и в случае с беспилотным автомобилем, по мере накопления опыта робот учится работать эффективно во всё более сложных средах, — объясняют в Яндексе. — Парал­лельно с внедрением робота в относительно пред­сказуемых условиях (он трудится в Сколкове и в штаб-квартире Яндекса) мы тестируем его в центре Москвы в час пик. Он может безопасно ездить в толпе или преодолеть длинный нерегули­руемый пешеходный переход. Но пока действо­вать в условиях высокой неопреде­лённости робот будет осторожнее, чем человек».

«Для развития доставки дронами есть важное ограничение, – рассказал Журналу Авто.ру руководитель направ­ления развития "последней мили" компании Ozon Иван Попов. – Сейчас существуют "гражданские" дроны, которые могут летать относительно долго и относи­тельно далеко. Проблема [заключается] в грузо­подъёмности, она не позволяет работать эффективно».

«Если дроны будут носить по одному заказу, а потом [долго] стоять на зарядке — смысла в этом не будет. К тому же беспи­лотники должны иметь защиту от взлома и хакерских атак. Технологии пока не развились для того, чтобы делать коммер­чески выгодные перевозки дронами. Я думаю, это вопрос ближайших нескольких лет».

Больше пробок, меньше парковок. А все и рады

«Существует мнение, что распро­странение доставки и интернета приведёт к тому, что сам смысл содер­жания авто­мобиля в личной собствен­ности и поездок на нём куда бы то ни было отомрёт, – рассуждает Александр Лосев из Alpari. – То есть еду, одежду и прочие товары можно заказать на дом — не надо ездить по магазинам. В музей и на концерт можно сходить онлайн, фильмы тоже легко смотреть через компьютер — исчезает потреб­ность ездить в театры и кино. И так далее».

Меняются не только модели потребитель­ского поведения, но и ценности. Например, люди всё больше ценят время. «Современ­ному покупателю неинтересно посещать торговые комплексы, только чтобы что-то купить, — считает директор департамента торговой недвижи­мости Knight Frank Евгения Хакбер­диева. — Это можно сделать не выходя из дома, в интернет-магазинах и маркет­плейсах».

Элементарная математика показывает: автомобили, находящиеся в личном пользо­вании, простаивают 95% времени. Распро­странение доставки играет здесь роль логического довода. То есть помогает людям осознать: оказывается, жить можно и без машины.

И это не просто слова. Давайте спросим управляющего партнёра инвестфонда Index Ventures Мартина Мигнота. Почему его? Ну, хотя бы потому, что Мигнот на ранней стадии вложился в Deliveroo, Revolut и ещё несколько выстреливших стартапов, которые стали синонимом успеха в XXI веке. То есть Мартин задолго до широкой аудитории разобрался в том, какие отрасли взлетят и как на этом заработать. И теперь инвестор готов обсудить происходящие перемены.

«Владение автомобилем — это новое курение, — написал Мигнот у себя в Твиттере. — Скорость, с которой обще­ственное мнение поворачи­вается спиной к пользо­ванию машинами, поражает. Теперь три четверти горожан считают, что нам необходимо сократить поездки на автомо­билях. Такое изменение настроений произошло всего за два года».

О влиянии онлайн-покупок на транспортные привычки и жизнь людей пишут целые научные работы. Если вкратце: пользование личными автомобилями снижается, доступ­ность товаров растёт, потребность в огромных грузовиках для обслужи­вания гипер­маркетов падает, а распро­странение получают минивэны и лёгкие грузовики, на которых можно привезти товары заказчику домой.

Эксперты, опрошенные Журналом Авто.ру, считают, что такая тенденция способна только усилить пробки. Ведь если к каждому жителю будут приезжать грузовики, минивэны и курьеры на велосипедах, загружен­ность дорог возрастёт. Проверить эту гипотезу получится через некоторое время, и если версия с усилением пробок подтвердится, то зависи­мость сможет стать более явной: чем больше пробок, тем меньше у людей остаётся желания быть частью затора и самому садиться за руль. То есть доставка сможет напрямую демотиви­ровать водителей — и стимулировать отмирание машин. Не завтра, конечно, и далеко не во всех городах.

И даже в мегаполисах с хорошо развитыми сервисами доставки это будет применимо лишь к спальным районам. В центре крупных городов жителей объективно меньше. И там парко­вочные места уже начали пере­профили­ровать под другие цели. К примеру, под открытые веранды для гостей ресторанов. И снова вступает в силу эффект цепочки: меньше парко­вочных мест — меньше возмож­ностей оставить машину для автовладельца — меньше желания сесть за руль.

Россияне всё равно ездят. Доколе?

В России опробовали коммер­ческую дрон-доставку шесть лет назад: в 2014 году пиццерия «Додо Пицца» доставила несколько заказов с помощью беспилотника. Местом экспери­мента стал город Сык­тывкар. Непосред­ственным испол­нителем выступила компания «Коптер Экспресс», которой принад­лежали дроны. За первый день беспилотник развёз (вернее, разнёс) заказов на 3270 рублей. О проекте написали многие, в том числе западные СМИ, но дальше дело не пошло — вмешалась российская действи­тельность.

«Коптер Экспресс» оштрафовали на 50 тысяч рублей за осуществ­ление воздушных перевозок без лицензии. Потом штраф отменили, но урок компании выучили: больше новостей о доставке дронами из России не приходит. Новостные поводы теперь создают другие страны.

Регуляторы большинства государств «не понимают, что делать с дронами» и как контроли­ровать их полёты, рассказали Журналу Авто.ру в компании Ozon. В 2015 году Федеральная авиаци­онная админи­страция США обязала всех американцев старше 13 лет зареги­стрировать свои беспилотники. Для нарушителей установили штрафы, начинающиеся с $27,5 тысяч. В России ставить на учёт беспилотники стало необходимым с сентября 2019 года. До этого регистрации подлежали только дроны массой больше 30 кг.

Кроме постановки на учёт владельцу дрона в России нужно ещё и получить разре­шение на каждый полёт — даже когда речь идёт о съёмке свадьбы. За нелегальный запуск беспи­лотника может грозить штраф от 50 тысяч для физических лиц и до 300 тысяч рублей для бизнеса. «Российское законода­тельство весьма строгое с точки зрения использо­вания воздушного простран­ства», – подтверждает Попов из Ozon.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий силовикам без допол­нительного разреше­ния сбивать беспилотные летатель­ные аппараты, которые находятся в воздушном простран­стве. Так что да, по закону вашу пиццу действи­тельно могут сбить военные. Если пицца отважится летать по России.

Впрочем, против распространения беспилотной доставки в России играют не только силовики, но и укоренив­шееся восприятие авто­мобиля как признака статуса. «Поездки по магазинам в выходные всей семьёй на своём авто­мобиле — это не только необходи­мость в товарах, но и свое­образный вид отдыха, — уверен Александр Лосев из Alpari. — Любой торговый центр — это прежде всего индустрия развле­чений, где можно хорошо провести время и, может быть, что-то купить. Никакой интернет такого удоволь­ствия не заменит».

«Поездки по выходным на дачные участки — это [ещё одна] особен­ность российского ментали­тета. Давно прошли времена, когда люди ездили туда на электричках и в душных автобусах. Теперь большин­ство ездят на личных автомо­билях, забивая багажники доверху едой, вещами, строй­материалами. И выезжают на дачи обычно всей семьёй. Как тут без личного транспорта?»

«Я уже не говорю о тех, кто постоянно проживает в своём загородном доме в месте, куда практически не ходит транспорт. А ведь тенденция менять квартиры на свои дома существует давно. И без своей машины такую жизнь представить себе трудно».

Наконец, Россия — очень большая страна и в ней очень много мест, куда цивилизация добралась лишь частично. Там нет ни нормальных дорог, ни интернета, ни доставки. Поэтому личный автомобиль, пусть даже самый простой и не самый новый, остаётся единственно доступным россиянам вариантом связи с внешним миром.

Готовы продать машину и полностью перейти на покупки с доставкой?

Иллюстрация на обложке: Павел Седов
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