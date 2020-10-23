«Делимобиль» ввёл умный тест на трезвость для водителей каршеринга
Кирилл Малышев
Оператор каршеринга «Делимобиль» ввёл digital-тест на трезвость для своих клиентов перед поездкой на арендованной машине в Москве. Ранее новшество протестировали в других городах присутствия сервиса, сообщает ТАСС.
Тест представляет собой опрос с разными заданиями. Задача пользователя – подобрать определённое сочетание цифр или фигур как можно быстрее. Задержки подскажут, что с концентрацией и скоростью реакции водителя что-то не так, и от поездки ему лучше воздержаться. В компании отметили, что при разработке системы консультировались с полицией и наркологами, учитывали их рекомендации.
«С 23 октября "Делимобиль" после пилотного запуска в регионах вводит в Москве digital-тест, выявляющий у водителя подозрение на состояние повышенной усталости и отсутствие концентрации, при котором нельзя или не рекомендуется садиться за руль», — рассказали в пресс-службе оператора.
Первый тестовый период продлится несколько недель. После этого полученные данные проанализируют и определят пороговые значения показателей, при превышении которых последует запрет на поездку. Итоги теста также станут влиять на рейтинг водителя. Предстоит придумать, как сделать прохождение проверки обязательным.
Пока в компании позитивно оценивают перспективы проекта. «Пилот» в регионах показал высокую точность digital-тестов, сопоставимую с классическими алкометрами. Тест придётся проходить не всем водителям. Пока только тем, кто берёт автомобиль с 23.00 до 05.00 часов. По данным компании, в этот период наиболее высок риск, что за руль может сесть пьяный.
Ранее «Делимобиль» сообщил о другом новшестве. Оператор начал выдавать стоимость аренды клиентам индивидуально. Для расчёта используется рейтинг водителя, на который, в свою очередь, влияют манера вождения, количество штрафов за нарушения ПДД, частота поездок и своевременность оплаты услуг. Нерадивые клиенты станут платить больше и рискуют получить блокировку.