«Делимобиль» ввёл умный тест на трезвость для водителей каршеринга

Оператор каршеринга «Делимобиль» ввёл digital-тест на трезвость для своих клиентов перед поездкой на арендо­ванной машине в Москве. Ранее новшество протести­ровали в других городах присут­ствия сервиса, сообщает ТАСС.

Тест представляет собой опрос с разными заданиями. Задача пользо­вателя – подобрать опреде­лённое сочетание цифр или фигур как можно быстрее. Задержки подскажут, что с концен­трацией и скоростью реакции водителя что-то не так, и от поездки ему лучше воздер­жаться. В компании отметили, что при разработке системы консультиро­вались с полицией и нарко­логами, учиты­вали их рекомендации.

«С 23 октября "Делимобиль" после пилотного запуска в регионах вводит в Москве digital-тест, выявля­ющий у водителя подозрение на состояние повышенной усталости и отсут­ствие концен­трации, при котором нельзя или не реко­мендуется садиться за руль», — расска­зали в пресс-службе оператора.

Первый тестовый период продлится несколько недель. После этого получен­ные данные проанализи­руют и определят пороговые значения показате­лей, при превышении которых последует запрет на поездку. Итоги теста также станут влиять на рейтинг водителя. Предстоит придумать, как сделать прохож­дение проверки обязательным.

Пока в компании позитивно оценивают перс­пективы проекта. «Пилот» в регионах показал высокую точность digital-тестов, сопо­ставимую с классиче­скими алкометрами. Тест придётся проходить не всем водителям. Пока только тем, кто берёт авто­мобиль с 23.00 до 05.00 часов. По данным компании, в этот период наиболее высок риск, что за руль может сесть пьяный.