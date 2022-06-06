«Делимобиль» распродаст премиальные каршеринговые автомобили

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Дмитрий Елизаров
Каршеринговый оператор «Делимобиль» принял решение закрыть сервис аренды премиальных автомобилей по подписке Anytime Prime, пишет «КоммерсантЪ». Часть парка машин для этого сервиса переведут в обычный каршеринг, оставшиеся будут распроданы. Связывают это решение с проблемами с обслуживанием автомобилей и резким падением спроса.
По данным «Коммерсанта», трансформировать автопарк за счёт более доступных китайских автомобилей решили в сервисе «Сберавтоподписка». О появлении в парке моделей китайского происхождения сообщал в марте и каршеринговый оператор BelkaCar — компания планировала вывести на московские дороги до ста кроссоверов Chery Tiggo 4.