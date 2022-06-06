«Делимобиль» распродаст премиальные каршеринговые автомобили

Парк сервиса Anytime Prime включал в себя, к примеру, BMW X3 и Audi Q5, Mercedes-Benz E‑класса и Jaguar F‑Type и даже Ferrari California

— всего около 130 автомобилей.

Арендовать их по подписке можно было на срок от одного дня до года. Источники издания утверждают, что Anytime

Prime был рассчитан в первую очередь на топ-менеджеров российских представительств западных компаний

, которые в последнее время активно покидали страну.