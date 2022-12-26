В Белоруссии и Казахстане машины дешевле, чем в России, — это правда? Сравнительная таблица цен

«Делимобиль» продаёт машины из собственного автопарка: что это за техника и в каком она состоянии
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Редакция Авто.ру

Операторы каршеринга чаще всего избавляются от устаревших автомобилей кулуарно — посредством закрытых аукционов и прямых контактов с дилерами. Но «Делимобиль» решил выступить без посредников, самостоятельно предложив на площадке Авто.ру списанные с линии модели всем желающим. Оказывается, так выгоднее и фирме-владельцу, и — что особенно интересно — покупателю.

Каршеринг придумали не в России, но идея краткосрочной аренды автомобилей быстро прижилась в наших крупных городах. Москва, например, энергично выбилась в мировые лидеры по этому направлению транспорта. Люди распробовали, что пользоваться машиной по необходимости куда проще и выгоднее, нежели владеть ею, постоянно думая о налогах, заправках, техобслуживании, платных парковках и прочих затратах.

Так вот «Делимобиль» стоял у истоков каршерингового бизнеса в России и теперь по праву считается одним из крупнейших операторов. На сегодняшний день компания предлагает услуги краткосрочной аренды автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти и Туле. С 2015 года автопарк «Делимобиля» вырос с сотни машин до более чем 20 000 штук.

Зачем каршеринг продаёт автомобили?

«Делимобиль» продаёт автомобили после шести лет использования — это следует из внутренней политики компании по обновлению парка. Сейчас это машины, составлявшие основу корпоративного парка в самом начале деятельности компании — в 2015–2016 годах. 

Какие это модели?

На первом этапе, до конца 2022 года, это будут исключительно седаны Hyundai Solaris. В 2023-м в продаже, возможно, появятся Volkswagen Polo и кроссоверы Renault Kaptur. Но эти планы пока носят предварительный характер, не исключена корректировка ассортимента по ситуации.

Почему «Делимобиль» решил сам продавать автомобили?

Так выгоднее и самой компании, и конечному клиенту. Давайте разберёмся в этом предметно. Когда стоит задача реализации небольшой партии машин с пробегом или вообще штучных экземпляров, то действительно проще продавать через посредников — меньше хлопот. Но при обновлении столь внушительного парка, как у «Делимобиля», счёт может идти уже на тысячу автомобилей ежегодно и больше. Отдать их сбыт на сторону — значит потерять деньги на комиссионных расходах.

К тому же «Делимобиль» — это бренд, сила которого — весомый фактор. В обмен на доверие клиент получает возможность приобрести автомобиль по вменяемой цене и при полной прозрачности сделки. Что крайне важно с учётом процветающего на «диком» вторичном рынке мошенничества, особенно в отношении немолодых машин бюджетного уровня.

Готовят ли автомобили из каршеринга к продаже?

Да, и весьма тщательно — по двум направлениям. Во-первых, сошедшие с линии машины проходят полную техническую диагностику с акцентом на углублённых проверках самых важных агрегатов: силовой установки и шасси. Выявленные недочёты устраняют. Причём визуальным осмотром и считыванием кодов неисправностей в электронных блоках управления дело не ограничивается. В частности, мастера всегда проводят замер компрессии в цилиндрах двигателя, тем самым получая объективную информацию о степени износа мотора.

Во-вторых, автомобиль отправляют на тотальный детейлинг. С кузова удаляют фирменные наклейки, затем полируют. Салон чистят целиком — от пола до потолка, от передней панели до багажника. Отмывают и подкапотное пространство.

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А что с техническим обслуживанием?

«Делимобиль» ухаживает за многочисленным автопарком самостоятельно — для этого компания организовала сеть собственных технических центров в разных городах России. 

Регулярное техобслуживание проводят чётко по сервисной книжке, то есть с соблюдением установленных производителем интервалов (в случае с «Солярисами» — каждые 15 000 км). Но при этом специалисты «Делимобиля» опираются и на накопленный с годами опыт, что особенно актуально при подборе запчастей в нынешних условиях жёсткого дефицита. Применяют исключительно хорошо зарекомендовавшие себя детали — как оригинальные, так и неоригинальные — от проверенных поставщиков. Потому что никому не нужно, чтобы из-за копеечной экономии автомобиль перестал работать и спровоцировал убытки.

Покупателю расскажут, что происходило с машиной?

Да! Прозрачная история — одно из преимуществ покупки автомобиля из каршеринга. Формально, по ПТС, «Делимобиль» — второй владелец после лизинговой конторы. По факту же машины всю жизнь находятся в одних руках, что гарантирует как юридическую чистоту, так и подробную летопись карьеры в прокате. Каждый эпизод фиксируется — вплоть до того, сколько раз конкретный экземпляр заезжал на мойку. И компания обещает не делать секрета из информации о периодичности обслуживания, ремонтах, заменах деталей и так далее.

И пробеги не скручивают?

В этом нет смысла. Опять же с учётом размеров прокатного парка затраты на сомнительные операции просто не окупят себя, зато внесут громадную путаницу во внутренние базы данных. Да и риск потери репутации велик, поскольку «Делимобиль» торгует от своего имени, а в России теперь хватает сервисов по проверке подержанных автомобилей — достаточно заглянуть хотя бы на Отчёты Авто.ру. По косвенным признакам даже неспециалист поймёт, если с пробегом пытались мухлевать.

Битые машины предлагают?

Важно понимать: служба в каршеринге имеет свою специфику. Краткосрочной арендой автомобиля пользуются очень разные люди: как опытные водители, так и совсем новички. Поэтому кузовные ремонты, конечно, случаются. Однако повреждения в 90% случаев незначительные — царапины на бамперах, потёртости, мелкие вмятины. Подобные косметические недостатки компания исправляет своими силами.

При этом «Делимобиль», по аналогии со страховыми компаниями, разработал внутренние нормативы по определению степени тяжести последствий ДТП. И если после аварии машину списали в условный «тотал», восстанавливать и продавать частникам её не будут — битый экземпляр уйдёт с аукциона как металлолом.

Так что предназначенные для реализации всем желающим бывшие каршеринговые автомобили в любом случае на ходу, исправны и обслужены в соответствии с рекомендациями производителя. Говоря техническим языком, полностью готовы к эксплуатации. Сел — и поехал.

Сколько же стоят машины из каршеринга?

Менеджеры «Делимобиля» стараются смотреть на вещи рационально, формируя прайс с оглядкой на очевидные плюсы (прозрачная история, юридическая чистота, исправное состояние) и минусы (косметические недочёты, внушительные пробеги) бывших каршеринговых машин. В итоге всё будет зависеть от актуального состояния конкретного экземпляра, но в среднем автомобили с каршеринговой историей получаются на 15% дешевле «обычных» моделей и несколько дороже вариантов из такси.

Поясним на примере: если условный Hyundai Solaris 2016 года выпуска с пробегом около 140 000 км, как правило, стоит в Москве и области около 730 000 рублей, то за аналогичную по возрасту модель из каршеринга с цифрами 200 000 на одометре попросят плюс-минус 560 000 рублей.

Что удобно: затевая сделку с «Делимобилем», можно быть уверенным в реальности заявленных цен — от момента изучения объявления на Авто.ру до личного визита к продавцу машина внезапно не подорожает. А вот на скидку рассчитывайте, торг у капота вполне уместен.

Где посмотреть эти автомобили «вживую»?

Пока только на одной площадке в Москве. Импровизированный автосалон устроили прямо у центрального офиса «Делимобиля» неподалёку от станций метро «Электрозаводская» и «Преображенская площадь» — в бизнес-центре «Лефорт». Обычно здесь одновременно представлены до 15 готовых к реализации машин — можно лично оценить ассортимент и выбрать подходящий экземпляр.

Но вскоре компания планирует открыть ещё две розничные точки в крупных городах. Скорее всего, в Санкт-Петербурге и Казани, где тоже работают собственные техцентры «Делимобиля» и где проще организовать качественную предпродажную подготовку.

Как и где можно будет оформить покупку?

Никуда ездить не придётся — всё происходит на месте. Причём «Делимобиль» принимает к оплате без комиссии даже банковские карты, что редкость для традиционных автосалонов. Документы готовят быстро: пока клиент угощается бесплатным кофе-чаем. За 20 минут можно получить ключи, пакет бумаг и стартовать в ГИБДД за новым свидетельством о регистрации.

Кто будет покупать бывшие каршеринговые автомобили?

Совместный проект «Делимобиля» и Авто.ру только набирает обороты, показательной статистики ещё слишком мало, а ничем подобным в России никто пока не занимался. Однако первые выводы в компании уже сделали: машины с прокатной судьбой больше интересуют практичных, рациональных людей с ограниченным бюджетом, которым не особо важен нарядный внешний вид автомобиля, зато крайне необходимы юридическая чистота, уверенность в исправности и прозрачная история. Это могут быть как частники, подыскивающие адекватные варианты по справедливой цене ниже рынка, так и предприниматели, которым нужна недорогая, но относительно беспроблемная техника для службы доставки, деловых разъездов или даже для работы в такси — при грамотной эксплуатации эти машины проедут ещё не одну сотню тысяч километров.

Реклама / ООО «Каршеринг Руссия»

Готовы купить подержанную машину из каршеринга?

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