«Делимобиль» продаёт машины из собственного автопарка: что это за техника и в каком она состоянии

Операторы каршеринга чаще всего избавляются от устаревших автомобилей кулуарно — посредством закрытых аукционов и прямых контактов с дилерами. Но «Делимобиль» решил выступить без посредников, самостоятельно предложив на площадке Авто.ру списанные с линии модели всем желающим. Оказывается, так выгоднее и фирме-владельцу, и — что особенно интересно — покупателю.

Каршеринг придумали не в России, но идея краткосрочной аренды автомобилей быстро прижилась в наших крупных городах. Москва, например, энергично выбилась в мировые лидеры по этому направлению транспорта. Люди распробовали, что пользоваться машиной по необходимости куда проще и выгоднее, нежели владеть ею, постоянно думая о налогах, заправках, техобслуживании, платных парковках и прочих затратах.

Так вот «Делимобиль» стоял у истоков каршерингового бизнеса в России и теперь по праву считается одним из крупнейших операторов. На сегодняшний день компания предлагает услуги краткосрочной аренды автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти и Туле. С 2015 года автопарк «Делимобиля» вырос с сотни машин до более чем 20 000 штук.