Забытый французский автобренд Delage возвращается. Первой моделью станет гиперкар
Дмитрий Елизаров
Первая за 65 лет модель французского бренда Delage станет супергибридом. Модель под названием Delage D12 получит доступ на обычные дороги. Как пишет Autocar, в планах руководства марки — абсолютный рекорд Нюрбургринга среди серийных машин.
Delage D12 оснастят гибридной силовой установкой. В её состав входят атмосферный V12 объёмом 7,6 литра и электродвигатель с отдачей 330 л.с. В зависимости от спецификаций ДВС установка способна развивать от 1100 до 1200 л.с. Работают моторы в паре с восьмиступенчатым «роботом», привод — только задний.
До 100 км/ч супергибрид сможет ускоряться за 2,5 секунды, а
200 км/чнаберёт за 6,5 секунды. Прогнозируемая максимальная скорость — 375 км/ч.
Кузов Delage D12 изготовлен из карбона, композитные компоненты применяются также в подвеске и интерьере. Вес топовой модификации D12 GT составляет 1400 килограммов, но будет у гибрида и облегчённая версия Club, которая окажется легче примерно на центнер.
Производство Delage D12 стартует в следующем году. Нынешний обладатель прав на марку Лоран Тапи планирует собрать только 30 экземпляров супергибрида по цене от 2,3 миллиона долларов (почти 170 миллионов рублей).
Марка Delage была основана во Франции в 1905 году как компания по разработке и сборке спортивных и гоночных автомобилей, но со временем освоила и выпуск премиальных машин. Бренд прекратил работу в 1954 году.