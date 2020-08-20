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Забытый французский автобренд Delage возвращается. Первой моделью станет гиперкар

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Дмитрий Елизаров

Первая за 65 лет модель француз­ского бренда Delage станет супер­гибридом. Модель под названием Delage D12 получит доступ на обычные дороги. Как пишет Autocar, в планах руковод­ства марки — абсолютный рекорд Нюрбург­ринга среди серийных машин.

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  • Delage D12 оснастят гибридной силовой установкой. В её состав входят атмо­сферный V12 объёмом 7,6 литра и электро­двигатель с отдачей 330 л.с. В зависи­мости от спецификаций ДВС установка способна развивать от 1100 до 1200 л.с. Работают моторы в паре с восьми­ступенчатым «роботом», привод — только задний.

  • До 100 км/ч супергибрид сможет ускоряться за 2,5 секунды, а 200 км/ч наберёт за 6,5 секунды. Прогнози­руемая максимальная скорость — 375 км/ч.

  • Кузов Delage D12 изготовлен из карбона, композитные компоненты применяются также в подвеске и интерьере. Вес топовой моди­фикации D12 GT составляет 1400 кило­граммов, но будет у гибрида и облег­чённая версия Club, которая окажется легче примерно на центнер.

  • Производство Delage D12 стартует в следующем году. Нынешний обладатель прав на марку Лоран Тапи планирует собрать только 30 экзем­пляров супергибрида по цене от 2,3 миллиона долларов (почти 170 миллионов рублей).

  • Марка Delage была основана во Франции в 1905 году как компания по разработке и сборке спортивных и гоночных автомобилей, но со временем освоила и выпуск премиальных машин. Бренд прекратил работу в 1954 году.

Стоит ли возрождать исторические бренды?

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