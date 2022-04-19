Делаете что-то крутое для автомобилей в России? Расскажите об этом нам — а мы расскажем всем остальным!

Делаете уникальные и классные штуки для автомобилей и автомобилистов или предлагаете необычные услуги, которые могут быть полезны другим? Авто.ру в рамках проекта «Все свои» и при поддержке Яндекс Маркета расскажет об этом миллионам читателей.

Что надо сделать? Заполнить форму и рассказать о себе и своём продукте. Писать много не стоит — главное, максимально ёмко и полезно объяснить, почему о твоём продукте или услуге должны узнать все!

Кого мы хотим поддержать? В первую очередь тех, кто делает что-то важное для автомобилистов в России. Производство компонентов, аксессуаров и тюнинга, маленькие (или не очень) мастерские, работящие по индивидуальным заказам, создатели измерительных приборов, разработчики ПО, производители техники (вездеходов, снегоболотоходов, автомобилей, мотоциклов, домов на колёсах и так далее), организаторы запоминающихся поездок и путешествий. Ваша фантазия намного шире нашей — просто расскажите о себе, а мы расскажем про вас остальным.

Что будет после отправки заявки? Мы обработаем все истории, выберем самые яркие и уникальные, придумаем, как лучше всего рассказать о вашем проекте в Журнале Авто.ру и других наших площадках, и обязательно свяжемся с вами для подготовки материала. Нужен пример? Вот наша статья про компанию Kangaroo Electro — первый материал большого цикла «Все свои»! Конечно, мы вряд ли сможем ответить на заявку сразу после её отправки: потребуется время, чтобы изучить ваш продукт, убедиться в том, что он уникальный (а не переупакованная посылка с Алиэкспресса и не заимствует чужие идеи) и найти подходящего автора. Но мы обязательно ответим всем!